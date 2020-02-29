DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemli ilçesi Ulucami'de düzenlenen törene 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri yetkililer, babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenazede asker selamı veren şehidin ikiz kardeşi Kazım Tüzel, gözyaşlarına boğuldu. Annesi Gülten ve babası Şuayip Tüzel ise, "Vatan sağ olsun oğlum, sen şehit oldun" diyerek şehit oğullarının tabutuna sarıldı.

Şehit İbrahim Tüzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin naaşı cenaze aracından indirilirken

Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında taşınması

Tören alanındaki kalabalık

Şehidin ikiz kardeşinin asker selamı vermesi

Şehit annesinin tabuta sarılıp ağlaması

Şehidin babasının oğlunun fotoğrafını öpmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin araca taşınması

Şehit ailesinden görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN- Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

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Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay'da törenle toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, babası Muhsin, annesi Zahide ve 10 yaşındaki kız kardeşi Buse Yıldırım ile yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazede Muhsin- Zahide Yıldırım çifti, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sık sık oğullarının tabutuna sarılan anne ile baba, yoğun yağış altında yakınlarının desteğiyle ayakta durdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından nişanlı olan şehit Emin Yıldırım'ın cenazesi omuzlara alınarak Acurun Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Bakan Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi. Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım, dualarla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin askerlerin omuzlarında mezarlığa taşınması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu taşırken görüntüsü

Nuri PİR/HATAY, -

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Lastik botlarla Meriç'ten Yunanistan'a geçerken mahsur kaldılar

TÜRKİYE'den gelecek göçmenlere sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, Edirne'nin Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak, Yunanistan'a geçişlerini sürdürüyor. İçinde bir ailenin bulunduğu bot, nehrin ortasında kuma saplanırken, 2 saat sonra kurtarıldı. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanıyor.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'nden Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin hareketliliği sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından göçmenler bu ülkeye geçebilmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Edirne'nin sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni aşan göçmenler Yunanistan tarafına geçiyor. Geçişlerin artması üzerine Yunan askerleri de nehrin karşı tarafında sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Yunan askerleri, sık sık ses bombası atıp,uyarı anonsları yaparak göçmenlerin nehri geçmesini engellemeye çalışıyor.

İçinde bir göçmen ailenin bulunduğu lastik bot Meriç Nehri'nde oluşun kuma saplandı. Botta yaklaşık 2 saat mahsur kalan aileyi, Türkiye tarafından başka botla gidenler kurtararak, geriye getirdi. Nehir kıyısında Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda göçmen de bekleyişlerini sürdürürken, karşı tarafta ise Yunan askerleri güvenlik önlemlerini artırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göçmenlerin bota bitişi

-Göçmenlerin nehir ortasında bekleyişi

-Yunan güvenlik güçlerinin nehrin kıyısına gelişi

-Uyarı anonsları ve siren sesleri

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Nehir ortasında mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları

-Nehir kıyısında bekleyen göçmenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ- Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, -

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2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: Öldüyse de bir mezarı olsun

ISPARTA'da 2.5 yıl önce erkek arkadaşıyla ortadan kaybolan kızından haber alamayan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, "Kızımın yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Kızım yaşıyorsa ben bileyim, diyeyim ki; kızım şurada ama beni görmek istemiyor.' Buna katlanırım. Öldüyse de bir mezarı olsun" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Çifte cinayet suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Ali Aydıner'in yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmada, mahkeme başkanı, sanığın, Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'nın birlikte gittiklerini ileri sürdüğü siyah otomobile ait mobese kayıtları ile ikilinin telefonlarına ait HTS dökümlerinde yapılan incelemelerin sonuçlandığını ve raporların mahkemeye ulaştığını bildirdi. Başkan, mobese kayıtlarına ait raporda, olay tarihinde söz konusu markada 3 otomobilin Isparta'ya giriş-çıkış yaptığının tespit edildiğini, ancak bu otomobillerin sanığın tarifiyle uyuşmadığının belirlendiğini kaydetti. HTS dökümlerine ait raporda ise kayda değer bir bulgu elde edilmediğinin bildirildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, BTK'dan istenilen belgelerin henüz gönderilmediğini ifade ederek, duruşmayı erteledi.

'KIZIMIN BİR MEZARI BİLE YOK'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, 2 çocuk annesi kızından, aradan geçen süreye rağmen haber alamadığını anlatarak, "Kızıma ne oldu, bilmiyorum. Tüm Isparta halkına yalvarıyorum; Bu olayla ilgili bilgisi, görgüsü olan kim varsa bildiğini, duyduğunu, gördüğünü anlatsın. Kızım yaşıyorsa ben bileyim, diyeyim ki; 'Kızım şurada ama beni görmek istemiyor.' Buna katlanırım. Öldüyse de bir mezarı olsun. Benim bir kızım daha öldü, mezarı var. Gidip başucunda dua ediyorum, ağlayıp ağlayıp dönüyorum" diye konuştu.

'AVUKATIN SÖYLEDİĞİ ŞAŞIRTMACA'

İlk duruşmada sanık avukatı Muhammet Uçgun'un, kızı ile Korhan Taştekin arasında cep telefonu görüşmeleri olduğunun tespit edildiğini öne sürdüğünü hatırlatan anne, "Avukat, 'Bu insanlar aramızda yaşıyor ama nedense gizleniyorlar. Zehra Çaycı annesi Keziban Çaycı'nın telefonu ile Korhan Taştekin de annesinin kullandığı telefonla çok kısa görüşmeler yapmıştır' açıklamasını yaptı. Avukatın söylediği tamamen şaşırtmaca. Bizi şaşırtıyor, polisleri şaşırtıyor. Ben kızımla görüşsem asla bu adliye merdivenlerini inip çıkmam. Benim çocuğum yaşıyorsa, beni istemiyorsa 'Çocuğum orada yaşıyor ne yapayım der' otururum. Soğukta, sıcakta, hastalıkta, sağlıkta öyle koşturup durmam. Yani bu şaşırtmaca, bizi suçlu çıkarmak istiyor" dedi.

'BELİRSİZLİK BENİ ÖLDÜRÜYOR'

Anne Keziban Çaycı, "Belirsizlik beni öldürdü, mahvetti. Kızımın çocuklarına verecek bir cevabım yok. Ölmüşse bir mezarı olsun, 'İşte kızım, annenin mezarı' diyebileyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Keziban Çaycı

Zehra Çaycı'nın fotoğrafları

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısının ardından Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyanlar, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye dün başlattıkları akın sürüyor. Sınırı kapatan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluk oluştururken, Yunan askerleri sınırda bekleyen göçmenlere zaman zaman gaz bombası ile dağıtmaya çalışırken, göçmenler de askerlere taş atarak karşılık veriyor.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'ye başlayan göçmen akını her saat artarak devam ediyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk oluşturuyor. Dün Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'na yaya ve araç trafiğine kapatan Yunanlıların almadığı göçmenlerin bir kısmı tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Tampon bölgeye, dün otobüs çekerek kapatan Yunanlılar, bugün ise otobüsü kaldırıp, tel örgülerle önlem aldı.

GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE EDİYORLAR

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında Yunanistan'a geçmek için bekleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmene Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası ve atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler, kendilerine müdahale eden Yunan askerlerini taşla karşılık verdikleri görüldü. Her geçen saat kalabalığın arttığı sınırda Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlikler de yaşanıyor.

YOĞUNLUK ARTIYOR

Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerin sayıları artıyor. İranlı bir göçmen, "15 Saattir yoldaydık, çok zor çok soğuk ama ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a, oradan da Edirne'ye ulaştığını dile getiren bir göçmen, "Şimdi bakacağız açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsle bir yerde bıraktılar oradan yürüyoruz. Yürümeye başlayalı 1 saat oldu" dedi.

'BURADA HAYAT ÇOK ZOR'

Ailesi ile birlikte Isparta'dan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerleyen başka bir göçmen, "Otobüsle geldik bir yere kadar, buradan sınıra doğru gidiyoruz. İnşallah açılsın kapılar ki geçelim. Burada çok zor hayat, ailemle çocuklarımla birlikte geldim. Çocuklarımın biri 4, biri 10 yaşında" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenler

-Göçmenlerin yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na İlerlemesi

-Yürüyen çocukların görüntüleri

-Göçmenler ile röp.

-Muhabir anonsu (Beyza Nur GÜLER)

-Bölgenin havadan görüntüleri

-Tel örgüleri aşmak isteyen göçmenler

-Göçmenlerin Yunan askeri aracını taşması

-Yunanlıların gazlı müdahalesi

-Göçmenlerin kaçması

-Yaşanan arbede

-Gazdan etkilenenler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE

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Aracının yanında ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta meydana geldi. 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Cengiz Batmanlı'nın, 63 PR 718 plakalı kamyonetinin yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batmanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz Batmanlı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonetin görüntüsü

Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri

Polis aracı

Cenazenin araca konulması

Sokaktan genel ve detay

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

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2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: Öldüyse de bir mezarı olsun

ISPARTA'da 2.5 yıl önce erkek arkadaşıyla ortadan kaybolan kızından haber alamayan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, "Kızımın yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Kızım yaşıyorsa ben bileyim, diyeyim ki; 'Kızım şurada ama beni görmek istemiyor.' Buna katlanırım. Öldüyse de bir mezarı olsun" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Çifte cinayet suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Ali Aydıner'in yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmada, mahkeme başkanı, sanığın, Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'nın birlikte gittiklerini ileri sürdüğü siyah otomobile ait mobese kayıtları ile ikilinin telefonlarına ait HTS dökümlerinde yapılan incelemelerin sonuçlandığını ve raporların mahkemeye ulaştığını bildirdi. Başkan, mobese kayıtlarına ait raporda, olay tarihinde söz konusu markada 3 otomobilin Isparta'ya giriş-çıkış yaptığının tespit edildiğini, ancak bu otomobillerin sanığın tarifiyle uyuşmadığının belirlendiğini kaydetti. HTS dökümlerine ait raporda ise kayda değer bir bulgu elde edilmediğinin bildirildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, BTK'dan istenilen belgelerin henüz gönderilmediğini ifade ederek, duruşmayı erteledi.

'KIZIMIN BİR MEZARI BİLE YOK'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, 2 çocuk annesi kızından, aradan geçen süreye rağmen haber alamadığını anlatarak, "Kızıma ne oldu, bilmiyorum. Tüm Isparta halkına yalvarıyorum; Bu olayla ilgili bilgisi, görgüsü olan kim varsa bildiğini, duyduğunu, gördüğünü anlatsın. Kızım yaşıyorsa ben bileyim, diyeyim ki; 'Kızım şurada ama beni görmek istemiyor.' Buna katlanırım. Öldüyse de bir mezarı olsun. Benim bir kızım daha öldü, mezarı var. Gidip başucunda dua ediyorum, ağlayıp ağlayıp dönüyorum" diye konuştu.

'AVUKATIN SÖYLEDİĞİ ŞAŞIRTMACA'

İlk duruşmada sanık avukatı Muhammet Uçgun'un, kızı ile Korhan Taştekin arasında cep telefonu görüşmeleri olduğunun tespit edildiğini öne sürdüğünü hatırlatan anne, "Avukat, 'Bu insanlar aramızda yaşıyor ama nedense gizleniyorlar. Zehra Çaycı annesi Keziban Çaycı'nın telefonu ile Korhan Taştekin de annesinin kullandığı telefonla çok kısa görüşmeler yapmıştır' açıklamasını yaptı. Avukatın söylediği tamamen şaşırtmaca. Bizi şaşırtıyor, polisleri şaşırtıyor. Ben kızımla görüşsem asla bu adliye merdivenlerini inip çıkmam. Benim çocuğum yaşıyorsa, beni istemiyorsa 'Çocuğum orada yaşıyor ne yapayım der' otururum. Soğukta, sıcakta, hastalıkta, sağlıkta öyle koşturup durmam. Yani bu şaşırtmaca, bizi suçlu çıkarmak istiyor" dedi.

'BELİRSİZLİK BENİ ÖLDÜRÜYOR'

Anne Keziban Çaycı, "Belirsizlik beni öldürdü, mahvetti. Kızımın çocuklarına verecek bir cevabım yok. Ölmüşse bir mezarı olsun, 'İşte kızım, annenin mezarı' diyebileyim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nurettin ARKAN/ISPARTA,