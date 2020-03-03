DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Edirne'ye göçmen akını sürüyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan sınır kapılarını kapatmasına karşın göçmenler, tüm engelleri aşarak bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölge çevresindeki göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

İPSALA SAKİN

Yunanistan'a açılan ve kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan ve Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı'na yönelen göçmenler, bu kapının da açılmaması üzerine buradan ayrılmaya başladı. Göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için farklı noktalara giderken, İpsala Sınır Kapısı önünde sessizlik hakim. Gümrük kapısında ise bir polis otobüsü ve TOMA hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İPSALA

Sınır kapısından görüntüler

Sınır kapısının çevresinden görüntüler

Polis otobüsünden görüntüler

TOMA'nın görüntüsü

Detaylar

EDİRNE

-Pazarkule sınır kapı noktasında bekleyenler

-Uyuyanlar

-Ailelerin ve çocukların ateş başında ısınmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Mehmet YİRUN-Uğur CAN-Harun UYANIK/EDİRNE,

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Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

ELAZIĞ'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaraladıktan sonra kendi arkadaşı M.E.'yi dövüp, olay yerinden kaçtı. Kadına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, pazar günü, kent merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önce Bölge Sokak'ta yürüyen B.A. adlı kadına bıçaklı saldırıda bulundu. Şüpheli, B.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra başka sokakta karşılaştığı, kendi arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.'yi döverek, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, saldırıya uğrayan B.A. ile M.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.

B.A.'nın saldırıya uğradığı an, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının bıçaklı saldırıya uğrağıdığı an

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında yakalandı

KONYA'da iki farklı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş (42), annesinin evinde, iki uçunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2002 ve 2019 yıllarında çobanları silahla yaralayarak hayvanları gas ettiği iddiasıyla 'silahlı yağma' suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş'u yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Okuş'un kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Bilecik Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığını tespit etti. Gece saatlerinde adrese giden polis, şüphelinin kaçma ihtimaline karşın evin etrafını çevirdi. Eve giren polis, Okuş'u, iki ucunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı. Okuş'un polis baskınına karşı ise evin duvarında bir delik açtığı da belirlendi. Gözaltına alınan Seyit Okuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor

TOKAT'ta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kurulan 'Şehit Müzesi'nde, kahramanların anıları yaşatılıyor.

Tokat Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2004 yılında 'Şehit Müzesi' oluşturdu. Müzeye şehitlerin ailelerinden alınan özel eşyaları yerleştirildi. Sergilenenler arasında şehitlerin vatani görevlerini yaparken ailelerine yazdıkları mektuplar, kullandıkları malzemeler ve fotoğrafları da yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenler, duygusal anlar yaşıyor.

Şehit Müzesi'ni 2004 yılında kurduklarını belirten Dernek Başkanı İbrahim Demirel, "Tokatlı şehitlerimizin kullanmış oldukları malzemeleri burada sergiliyoruz. Müzemizin içerisinde şehitlerimizin saatleri, kalemleri, bıçakları, botları, palaskaları, ailelerine yazdıkları mektupları var. Bizler de aileleri olarak, şehitlerimizin anılarını bu müzede yaşatıyoruz. Ayrıca 1974 yılında bugüne kadar olan şehitlerimizin resimlerini de sergiliyoruz. Buraya öğrenciler geliyor, özellikle buradaki mektupları okuduklarında duygulanıyorlar" dedi.

Başkan Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te düzenlemiş oldukları 'Bahar Kalkanı' harekatının destekçisi olduklarını de belirterek "Şehit aileleri olarak operasyona katılan askerlerimize dua ediyoruz. Her zaman onların yanlarındayız. Bizler de şehit babaları olarak İdlib harekatında şehit evlatlarımızın yarım bıraktığı yerden görev almak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Müzeden görüntüler

-Şehitlerin eşyaları

-Dernek Başkanının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş

BURDUR'da Ulu Camii'de kılınan sabah namazının ardından İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş yapıldı.

İdlib şehitleri için sabah namazında Ulu Camii'de Fetih suresi okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Camideki programın ardından grup ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti ve katılanlara çorba ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camideki programdan

Yürüyüş

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Akdeniz'e iniyor. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor. Boğazdan geçiş sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cemhan ŞEN/ÇANAKAKLE,

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Epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu

IĞDIR'da epilepsi hastası Mehmet Bilben (30), motosikletiyle evine giderken nöbet geçirince düştüğü su birikintisinde boğuldu.

Olay dün merkez Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bilben 76 DG 212 plakalı motosikleti ile akşam saatlerinde evine giderken Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yolda nöbet geçirdi. Yol kenarındaki küçük su birikintisine düşen Bilben, boğularak hayatını kaybetti,

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Bilben'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından otopsi için Iğdır Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Bilben'in ailesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinin gece görüntüsü

-Olay yerinin gündüz görüntüsü

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Umreden dönen kafile sağlık kontrolünden geçirildi

KÜTAHYA'da Umreden dönen 180 kişilik kafile uçakla indikleri Zafer Havaalanında İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı sağlık görevlileri tarafından apronda maske dağıtılmasının ardından ateş ölçerlerle ölçüm yapılarak sağlık kontrolünden geçirildi. 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 56 ülkede daha görülen Koronavirüs nedeniyle kutsal topraklardaki ibadetlerinin ardından Türkiye'ye dönen 180 kişilik umre kafilesi uçakla geldikleri Kütahya'nın Zafer Havaalanında sağlık kontrolünden geçirildi. Uçaktan inen yolculara ilk olarak apronda Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı görevlileri tarafından maske dağıtıldı. Dış hatlar girişinden giriş yapan yolcular daha sonra burada 112 Acil servis ekipleri tarafından ateş ölçer cihazları ile ateşleri ölçülüp sağlık kontrolünün ardından pasaport işlemleri yapıldı. Yolculara son olarak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsüyle ilgili bilgilendirme formu verilerek 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, kendilerinde broşürlerde yazan belirtilen olması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği anlatıldı.

Havaalanı gece nöbetçi amiri Umur Şenkoca, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler nedeniyle umreden dönen kafilenin sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi. Şenkoca, "Türk Hava Yollarına ait umre seferimizi gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı önlemler neticesinde İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ekiplerimiz yönlendirildi. Uçağımızla birlikte gelen 180 yolcumuzun herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilecek. Korona virüsüne karşı alınan önlemler neticesinde varsa gerekli işlemlerin ardından yetkili mercilere sevk edilecekler. İki ambulansla İl Sağlık Müdürlüğü gerekli önemlerini aldı. Bizim de kendi sağlık personelimiz ve Sağlık Bakanlığının verdiği talimatlar doğrultusunda odalarımız oluşturuldu ve gerekli önlemlerimiz personellerimiz tarafından alındıö dedi.

Umreden dönen yolculardan Halil Avcı, sağlık görevlilerinin kontrolün ardından kendilerine bilgilendirme yaptığını belirterek, "Biraz önce uçaktan indik. Sağlık Bakanlığı görevlileri bize maske dağıttı. İnince form doldurduk. Bize 14 misafir kabul etmemiz gerektiği ve dışarıya çıkmamamız gerektiğini söylediler. Eğer bir virüs vakası olursa 112'yi arayıp müdahale edilebileceğini anlattılar. Sağ olsun devletimiz, milletimiz. 24 günlük umreye vardık, geldikö diye konuştu.

Yapılan sağlık kontrolünde 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Yolcuların uçaktan inmesi maske dağıtılması

-Havalimanı görevlisinin röportajı

-Sağlık ekiplerinin ateş ölçmesi muayene etmesi

-Pasaport işlemlerinin yapılması

-Sağlık müdürlüğü görevlilerinin yolculara bilgi vermesi

-Yolcuların röportajı

-Valizlerin alınması ve havalimanından çıkılması

-Havalimanının dış görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Trafik polisi kazanın ardından yolu süpürdü

ADANA'da, trafik polisi kazaya karışan 2 aracın çevreye saçılan parçalarını süpürerek yolu temizledi.

Kaza, dün akşam üzeri Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Ara yolda ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın ardından bölgeye gelen trafik polisleri, kaza raporunu tuttuktan sonra otomobillerin yola savrulan parçalarını süpürdü. Parçalardan başka araç ve yayaların zarar görmemesi için dakikalarca yolu süpüren polisin o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görevli polisin bu anları, sosyal medyada ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İki aracın çarpışması

Trafik polisinin yolu süpürmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bacağı parçalanan sokak kedisine iç mimar sahip çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ bacağı parçalanan sokak kedisine İç Mimar Özlem Eren sahip çıktı. Bacağına 35 dikiş atılan ve 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediyi sahiplenen Eren, iş yerinin arkasındaki parkta da kulübe yaptırdı.

Özlem Eren, 1 ay önce işyerinin arkasındaki parkta acı çeken bir sokak kedisi gördü. Kedinin sağ bacağının parçalanmış olduğunu fark etti. Eren, kediyi alıp bir veterinere götürdü. Bir aracın çarpması ya da bir köpeğin saldırması sonucu yaralandığı tahmin edilen kedinin bacağına 35 dikiş atıldı. Kedi, 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

KEDİYİ SAHİPLENDİ

Tedavi masraflarını karşılayan Özlem Eren, kediye, Kara Boncuk ismini verdi. Sahiplendiği kedi için parkta kulübe de yaptırdı. 'Kara Boncuk'a düzenli olarak su ve mama veren Özlem Eren, hayvanları çok sevdiğini, evinde 2 kedisi olduğunu, ayrıca yaşadığı apartmanın önüne koyduğu kulübede de 3-5 kedi beslediğini söyledi.

Otomobilin arkasında her zaman mama olduğunu ve sokakta ördüğü kedileri beslediğini belirten Eren, Kara Boncuk'u bulduğunda sağ arka ayağının paramparça bir vaziyette olduğunu kaydetti. Eren, "Hemen alıp veterinere götürdüm. Ayağının bu hale nasıl geldiği bilmiyoruz, veteriner hekim de anlamadı. 35 dikiş attılar, iltihap kapmasın diye sabah akam antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavisi 1 ay sürdü ve kediyi yeni aldım. Kediyi sahiplendim, bakıyorum. Bazen ofise geliyor, bazen dışarıda geziyor. Yemeğini ben veriyorum. Çok şükür iyileşti. Kara Boncuk ismini verdik ve mahallenin kedisi oldu. Herkes de seviyor Kara Boncuk'u. Ayrıca parkta bir de kulübe yaptırdım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özlem Eren'in kediyi sevmesi

Kedinin bacağındaki dikişler

Özlem Eren ile röp.

Eren'in kucağındaki kedi

Dikişlerden detay

Kedinin parkta gezmesi

Eren'in kediyi kucağına alması

Kediyi kulübeye getirmesi

Kediden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)