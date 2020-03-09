DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girip, yıkandı. Bazı göçmenler ise nehirde çamaşırlarını yıkadı.

Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Edirne'de yoğunluk, Yunanların giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın sınırları kapatması üzerine göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Lastik botlarla Yunanistan'a geçenlerin yanı sıra geçiş için bekleyen bir grup göçmen de Edirne'de Yunanistan sınırına sıfır Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bekliyor. Bu bölgedeki yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkandı. Bazı göçmenler, nehirde çamaşırlarını da yıkadı. Göçmenler, daha sonda ateş yakarak, ısınırken, yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterle uçuş yapıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------------

-Nehre girip yıkanan mülteciler

-Sudaki mülteciler

-Sınırda uçan Yunan helikopteri

-Sınırdan detaylar

-Adacıktaki mülteciler ve demir köprü

-Çamaşır yakalan mülteciler

-Bölgede bulunan mültecilerden detaylar

Haber-Kamera: Cemal YURTTAŞ-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

=======================

Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette 1 aile daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür oturma eylemi yapan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar (28), 5 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

Şırnak'tan gelen Sait Açar oğlu Haşim Açar için yine aynı kentten gelen Naime Dalmış ise kızı Tekoşin Açar için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemine 5 Mart günü katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün Haşim Açar Şanlıurfa'da, Tekoşin Açar ise Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İfade işlemleri tamamlanan Tekoşin Açar, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki buluşmada 5 yıl aradan sonra ilk kez kızıyla kucaklaşan Naime Dalmış duygulu anlar yaşadı. Kızına sarılan anne, sevinç gözyaşları döktü.

Teslim olan Haşim Açar'ın jandarmadaki sorgusu sürerken, Tekoşin Açar'ın ailesiyle buluşmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 12 oldu. Haşim Açar'ın ise sorgusunun ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, -

========================

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 120 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 189'uncu günde de sürdürdü. Ekmek almak için markete giden ve 2015'ten beri haber alınamayan kalp hastası oğlu Eren Yalçın (22) için Gebze'den gelerek, eylemini sürdüren Fadime Aksu, çocukları teslim olan ailelerin sevincini paylaştığını belirterek, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

12 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Bugün de Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle buluşturuldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 12'si evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 11 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'SENİ ALMADAN GİTMEM'

Ekmek almak için markete giden ve 2015'ten beri haber alınamayan kalp hastası oğlu Eren Yalçın için Kocaeli 'nin Gebze ilçesinden gelerek, oturma eylemini sürdüren Fadime Aksu, bugün bir ailenin daha evladına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Aksu, oğluna kavuşma umudunun arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bir aile daha evladına kavuştu. Çok sevindim. İnşallah Allah bizi de sevindirir. Yavrum dön gel. Seni ne şekilde götürdüler, bilmiyorum ama ne olursun dön gel. Ben, ablaların ve kardeşlerin perişan olduk. Biz hepimiz senin arkandayız. Ben Diyarbakır'dayım, seni almadan da gitmeyeceğim. Askerimize, polisimize, milletimize güven, onlara güvenme. Bilmediğim yerlere geldim, bilmiyordum Diyarbakır'ı, sora sora geldim. Senin için her yere gelirim. Ne olursun dön gel oğlum, artık dayanamıyorum. Dün duyduk 5 kişi teslim olmuş, sandım ki benim oğlum da içindedir. Allah o aileleri sevindirdi, bir gün de bizi sevindir."

Görüntü Dökümü

-------

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Fadime Aksu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

=========================

Yayladaki şenlikte, naylon ve şambrel ile kaydılar

KONYA'nın Hadim ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Armağan Yaylası'nda, 2'nci Kayak Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar, naylon, şambrel ve ikiye bölünmüş bidonlar ile kaydı.

Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2000 rakımlı Armağan Yaylası'nda, 2'nci Kayak Şenliği düzenlendi. Şenlik, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şenliğe katılanlar, naylon, şambrel ve ikiye bölünmüş plastik bidonlar ile kaydı. Dernek Başkanı Zeki Kıvrak, şenliği birlik ve beraberlik amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Derneğimizin organize etmiş olduğu 2'nci Kayak Şenliği adı altında bir etkinlik düzenledik. Geçen yıla nazaran daha kalabalık bir katılım olduğunu gördük. Kayak şenliğini bu yıldan sonra gelenek haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Burası doğasıyla güzel bir yer ve kayak içinde uygun olduğundan buranın kayak merkezi olarak değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

_Şenlikten detay

Röportaj

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA DHA ))

=======================

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan amfide gerçekleşen konsere, başta her meslekten kadınlar ile ev hanımları, kadın milletvekilleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kadın muhtarlar olmak üzere, ekonomik, sosyal, siyasi veya kültürel bir şart olmadan sesini yükseltmek isteyen kadınlar katıldı.

"DÜNYANIN YARISI KADINSA GÜCÜN YARISI ONDA OLMALIDIR"

1000 Kadın Korosu konseri öncesi konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay , belediye olarak kadınlara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine yönelik her türlü çalışmanın yanında olduklarını belirtti. Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısının kadında olması gerektiğini vurgu yapan Akay, "Geleneklerimizde ve inançlarımızda zaten kadın bizim her şeyimiz. Kurtuluş savaşı sonrası Cumhuriyetin oluşumunda yine kadına verilen önemi düşündüğümüzde bunu açıkça görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Fransa gibi Avrupa 'nın en önemli ülkelerinden çok daha önce kadına seçme seçilme hakkını vermişti. Mustafa Kemal Atatürk , Kadına verilen seçme ve seçilme hakkının kadınlar tarafından fazlasıyla hak edildiğini ifade etmişti. Kadınlar Kurtuluş savaşı boyunca hem erkeği ile birlikte savaştı hem de Anadolunun bütün ekonomik güçlerini elinde tuttu. Kurtuluş savaşı kadınların desteğiyle kazanıldı" diye konuştu

4 ŞARKILIK 'KADIN' TEMALI KONSERE BÜYÜK İLGİ

Konuşmanın ardından Seyhan Belediyesi Meclis üyesi ve Müzik öğretmeni Filiz Bahadırlı şefliğinde kadınlardan oluşan 1000 Kadın Korosu, 'Kadın' temalı şarkı söyledi. Yoğun katılımla gerçekleşen farkındalık konseri 'Memleketim' şarkısıyla sona erdi. 4 şarkılık etkinliğin ardından yapılması planlanan konser geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan askerler nedeniyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

İstiklal Marşı'nın okunması

Kadın başkanların konuşması

Kadınların şarkılar söylemesi

Kadınların kalabalık genel görüntüleri

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın konuşması

Başkan Akay'ın koro şefine çiçek vermesi

Başkan Akay'ın kadınların arasında görüntüsü

Haber-Kamera: ADANA,

=======================

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin şüphelendiği bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisindeki ayakkabı kutusunun içerisine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Polisin poşeti açması

Poşetteki kutudan çıkan uyuşturucu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

=======================

Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında çeşitli semtlerden 4 otomobil, 1 motosiklet ile 3 iş yeri hırsızlığına yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda polis, güvenlik kameralarından 9 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan şüphelilerle ele geçirilen çalıntı otomobiller ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Şüphelilerin işyerinde dolaşması

Şüphelilerin hırsızlık yapması

Şüphelilerin otomobil çalması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Çalınan araçların sahiplerine teslim edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)