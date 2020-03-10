DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Adana'da silahlı ve bıçaklı otopark kavgası 3 yaralı

ADANA'da aracını park ettiği otoparkın görevlileriyle tartışan Volkan Erkara (31), 2 otopark görevlisini tabancayla yaraladı. Otoparkçıların sol bacağından bıçakladığı Erkara da hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Tebebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Adliyesi'ne giden Volkan Erkara, adliye çevresinde bulunan bir otoparka aracını park etti. Bu sırada Erkara ile otoparkın işletmecisi 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu otoparkçılardan biri cebindeki bıçağı çıkararak Erkara'ya savurdu. Erkara ise üzerindeki ruhsatsız tabanca ile 2 otoparkçıya ateş açtı. Olay sonrası otoparkçılardan biri başından yaralanırken, diğeri ise sırt kısmından vuruldu. Volkan Erkara ise sol bacağına gelen bıçak darbesiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralandıktan sonra olay yerinden 200 metre ileride bir binanın önünde kanlar içinde oturan Erkara'yı görenler, polise ve ambulansa haber verdi. İsimleri henüz bilinmeyen yaralı iki otoparkçı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Volkan Erkara ise bir diğer ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSLERE DURUMLARINI SORDU

Otoparkçıları silahla yaralayan Volkan Erkara, ambulansın beklendiği sırada olay yerine gelen polis ekiplerine, "Vurduğum 2 kişiden birinin durumu ağırdı sanırım. Nasıl oldular? Bir bilginiz var mı? Öldü mü'ö diye sordu. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken etrafa sıçramış boş kovanları topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralının polislerle konuşması

Diğer şahısların durumunu sorması

Bacağına kemer ile yapılan turnike

Yaralının sedye ile ambulansa alınması

Ambulansın gidişi

Olay yerinden genel görüntü

Bir vatandaş ile röp.

Polis aracı

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

ŞANLIURFA'da 3 mahalle bekçisi, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri ayağından vurularak, diğeri ise kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle bir otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtakiler ikaza uymadı. Bir süre sonra otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca başladı. Ara sokakta bekçiler ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Bu sırada şüphelilerin açtığı tabancadan çıkan mermiler ile mahalle bekçileri Emrah Çizik, Mehmet Emin Gök ve Muzaffer Aydın yaralandı. 'İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini ateş açıp ayağından vurarak, diğerini ise kovalamacayla yakaladı. Yaralı bekçiler, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayağından hafif yaralanan şüpheli Mehmet B. tedavisinin ardından gözaltına alınarak, diğer şüpheli İbrahim E. ile birlikte sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acile gelen ambullans

Acil önünde bekleyenler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Mehmet Laçin, İzmir'deki evlat nöbetini sürdürüyor

DİYARBAKIR'da, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de eylemine bugün de devam etti. HDP İzmir İl Binası önündeki polisler eşliğinde evlat nöbetini sürdüren Laçin, "Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP, PKK'yı da bizi de tanıyor. 191 gündür nöbetteyim, 191 sene de geçse nöbeti bırakmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak üzere oturduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, evlat nöbetine bugün de, HDP İzmir İl Binası önünde devam etti. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'nden önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelinerek dağa çıkartıldığını söyledi. Laçin, "HDP bizim ilgimiz yok diyor, ama ilgisi olduklarını herkes biliyor. Özellikle Diyarbakır HDP binası, sevk binasıdır. İzmir Valiliği'nden süresiz olarak izin aldım. 191 gündür nöbetimi sürdürüyorum ama 191 gün değil, 191 sene de geçse yine de nöbeti bırakmayacağım. Kızımı aramaktan geri durmayacağım" dedi.

'HDP PKK'YI DA BİZİ DE TANIYOR'

Laçin, kendilerine bu zamana kadar neden nöbete başlamayıp da şimdi başladıklarını sorduklarını belirterek, "Geçen gün sosyal medyada birisi böyle yazmış. Biz, evlatlarımız ilk gün kaçırıldığında ne hissettiysek, bugün de aynı şeyleri hissediyoruz ve aynı noktadayız. Devletimize güvendiğimiz için bu eyleme başladık. Biz devletten güçlü değiliz, devletimize inanıyoruz. Evlatlarımızın bulunacağını düşünüyoruz. Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP PKK'yı da bizi de tanıyor" dedi. Laçin, İzmir'deki nöbetine sağlık problemleri nedeniyle aralıklarla devam ettiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Laçin ile röportaj

Mehmet Laçin'den detay görüntüler

HDP İl Binası'ndan detay görüntüler

Haber Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 121 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 190'ıncı günde de sürdürdü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015'te kaçırılan oğlu Emrah (25) için oturma eylemini sürdüren Bilal Avunan, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015 yılında, askerken kaçırılan oğlu Emrah için Bingöl'den gelip, oturma eylemine katılan Bilal Avunan, "190 gündür burada bekliyorum. 40 yıl da sürse buradan ayrılmayacağım. Ben oğlumu istiyorum. Oğlumu bırakın artık. Sivil toplum kuruluşlarına da sesleniyorum. Artık devreye girsinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP önünden görüntü

Ailelerin çadır içerisinde bekleyişi

Bilal Avunan'ın konuşması

Ailelerin HDP binası önünde otuemaları

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Trabzon'daki orman yangınları kontrol altına alındı

TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle orman yangını çıktı. Örtü yangını olarak süren alevlere ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle müdahale edildi. Vatandaşlarında eşlik ettiği söndürme çalışmalarında yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede bekleyen ekipler, zaman zaman dumanların yükseldiği alanlara müdahale ediyor. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.

'EVLERE SIÇRAMASIN DİYE ÇABALADIK'

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Semih Çayla, ekiplerle yangına müdahale ettiklerini belirerek "Yol kenarlarından yangını kontrol etmeye çalıştık. Yerleşim alanlarına alevler sıçramasın diye çabaladık. Ama yangın genellikle ormanın içinden geliyordu. Burada arazi şartlarına bakıldığı zaman dik yamaçlar var. Dikenli bir arazi. Yangının olduğu noktaya girip de söndürmek mümkün olmuyor. Ama şu anda yangın kontrol altında" diye konuştu.

Mustafa Ulu da "Yangına müdahale etmeye çalışıyoruz ama arazi buna pek uygun değil. Rüzgar hala etkisini gösteriyor. Ormanın içerisine girmeye çalıştık ama arazi buna müsaade etmedi. Su ile müdahale etmek lazım soğutma çalışmalarının yapılması gerekiyor ama arazi buna engel. Burada örtü yangını var. Biz de yangın evlere sıçramasın diye bekliyoruz" dedi.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın detayları

Ekiplerden detay

Vatandaşlarla röp.

Muhabir anonsu (Aleyna KESKİN)

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN/ TRABZON

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Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, 8 evin çatısını uçurdu.

Niğde merkez ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ulukışla ilçesine bağlı Kılan Köyü'nde etkili olan fırtına nedeniyle 8 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılırken, maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerin bahçe duvarları ise devrildi. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle uçan çatılar elektrik tellerini de kopardı. Kopan elektik kabloları nedeniyle köyde elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçan çatıdan görüntü

-Evden görüntü

-Çatının altında kalan araç

-Kopmuş elektrik telleri

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

ANTALYA'da trafiğe açık alanda drift atan ve tabancayla ateş eden S.A. (30), polis tarafından yakalandı. S.A'ya drift atmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Babasına ait otomobille seyir terasına gelen S.A., burada bir süre alkol aldı. S.A., zemini ıslattıktan sonra direksiyona geçip, otomobiliyle drift attı. Bununla yetinmeyen S.A., tabancasını çekip havaya ateş etti. Bu anları bir polis memuru cep telefonuyla kaydedip, meslektaşlarına ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri ve sivil trafik radar ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, otomobil sürücüsü S.A.'yı gözaltına aldı. S.A'ya drift atmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli hakkında ayrıca 'Meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobil sürücüsü S.A'nın drift atarken cep telefon görüntüsü

Otomobilini parka çekmesi

Haber: Bülent TATOĞULARI- Kamera: ANTALYA,

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Hidrosefali hastası Aleyna, endoskopi yöntemiyle sağlığına kavuştu

SİVAS'ta yaşayan doğuştan hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası Aleyna Karatepe (14), endoskopi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Sivas'ta yaşayan Faik- Gülden Karatepe çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Aleyna Karatepe'ye, doğuştan beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışı ile oluşan bir hastalık olan hidrosefali teşhisi konuldu. Bebeklik döneminde Aleyna'nın, kafası büyümeye başladı. Aleyna'ya hastalıkta en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi olan beyin omurilik sıvısını beyinden alıp karın boşluğuna sürekli boşaltan ve cilt altına yerleştirilen ince tüp olan şant takıldı. Aleyna, bir süre sonra şanttan rahatsız olmaya başladı. Ömür boyu şanta bağımlı kalmak istemeyen Aleyna, Sivas Medicana Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin Cerrahi Usmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik tarafından muayene edilen Aleyna'nın ameliyatına karar verildi. Yarım saat süren ameliyatta, Aleyna'nın kafatasına açılan 8 mm genişliğindeki bir delikten ışıklı kamera ile endoskopi yapıldı. Şant bulunmaksızın beyin omurilik sıvısının dolaşım yollarındaki tıkanıklığın açılması ile Aleyna sağlığına kavuştu.

'ŞANTTAN KURTARIP SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK'

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Gürelik, "Aleyna, uzun yıllardır şantla devam etmiş. Sağlığına kavuşmuş ama yakın zamanda şantıyla ilgili sorun çıkmış. Tıkanıklık olmuş. Bunun üzerine tekrar tedavi arayışındayken benim karşıma geldiler. Daha güncel ve daha etkili yöntem olan endoskopik yöntem ile Aleyna'yı tedavi ettik. Aleyna'yı şanttan kurtarıp sağlığına kavuşturduk. Endoskopik yöntemle kafatasına bir küçük delik açıp oradan beyin omurilik sıvısının bulunduğu havuzcukların içerisine ışıklı bir kamera sistemi ile girerek beyin omurilik sıvısını doğal dolaşım yollarına alternatif yeni bir yol açıyoruz. Beyin omurilik sıvısını beyinden boşaltmadan kendi yoluna tekrar ulaşmasını sağlayan bir yöntemle tedavi ettik" dedi.

Aleyna'nın babası Faik Karatepe ise, "14 yıl boyunca Aleyna'da takılı olan şantta bir sıkıntı olmamıştı. Daha sonra şantta tıkanıklık oldu. Daha sonra hocamızın endoskopik ameliyat yaptığını duyduk. Hocamız ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyat başarılı geçti. Şu an Aleyna daha iyi. Şant çıktıktan sonra kızımın psikolojisi de değişti. Şimdi daha rahat. Artık kendini sevmeye başladı. Şu an bizim içimiz daha rahat" diye konuştu.

Aleyna Karatepe de hastalığından dolayı çok zorluk yaşadığını belirterek, "Ameliyattan sonra iyileştim. Artık daha rahatım. Hocama çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Hasta, yakını ve doktorun görüntüleri

-Doktorun açıklaması

-Babası ve Aleyna'nın konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS

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Üniversiteli öğrenciler, öldürülen kadınlar için fidan dikti

SAMSUN'da bir grup üniversite öğrencisi şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için 100 fidan dikti.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve bir grup akademisyen şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için fidan dikti. Etkinliğin amacının kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak olduğu vurgulandı. Etkinlikte hayatını kaybeden 100 kadın için 100 adet fidan dikildi. Dikilen her fidana üzerinde öldürülen kadınların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Melek Yüce, "Çevre Koruma dersimiz kapsamında öğrencilerimizle beraber böyle bir proje oluşturduk. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınları yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Onlar için birer tane fidan diktik. Hepsine isimleri verip onlara atfettik. Bu fidanlar beraber hayatta olmaya devam etmelerini sağlamayı amaçladıkö şeklinde konuştu.

Anestezi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Semih Demirbağ da "8 Mart Kadınlar gününün önemi için hayatını kaybeden 100 kadın için fidan diktik. 'Bir fidan bir nefes' sloganıyla fidanlarımızı diktik. Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadın için fidan diktik. Bizim için bu etkinlik çok özel ve çok anlamlı olduö diye konuştu.

Artık hiçbir kadının şiddet görerek hayatını kaybetmesini istemediklerini dile getiren Nazlı Aleyna Yüksel, "Artık kadınlarımız ölmesin, artık kadına şiddet bir son bulsun istiyoruz. Biz artık annelerimizin, ablalarımızın ve artık bir kadın daha kaybetmek istemiyoruz. Bugüne kadar şiddetten ve tecavüzden ölen kadılarımız için fidan diktik. Bizim tek istediğimiz kadınlarımız ölmesin, kadınlarımıza tecavüz edilmesinö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin fidan dikmesinden detaylar

-Dikilen fidanlardan detaylar

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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