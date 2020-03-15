DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

KKTC'de karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler, son durumu anlattı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı, 4'e yükseldi. Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi.

Otelde çoğu 75 yaş üstü 750'ye yakın turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler ise şartlarının çok kötü olduğundan, çay- kahve servisi dahi alamadıklarından yakınıyor. Karantinadaki turist rehberlerinden Ersel Karaman, çektiği videoda, oteldeki durumlarını anlattı. Karaman, müşterilerin genel ihtiyaçlarının iyi kötü karşılandığını belirterek, "Fakat bir ihtiyaç var ki çok önemli… O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele ve insanların bu konudaki sıkıntısını gidermiş olalım. Bu çok önemli. Buradaki personel insanüstü gayret sarf ediyor ve çok çalışıyorlar. Resepsiyondaki arkadaş abartmıyorum 24 saat çalışıyor. Yeme içme ihtiyaçlarını gideriyorlar, çöpleri topluyorlar. Sadece çay ve kahve ihtiyacımızı karşılayın, böylelikle müşterinin de sinir katsayısı epey düşecek. Bu konuda yardım talep ediyoruz" dedi.

Otel içinde her katta tedarik istasyonu oluşturulduğundan da bahseden Karaman, su ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç olabilecek ürünlerin de buralara bırakıldığını söyledi.

Oteldeki diğer rehberlerden Meltem Güvenç, Erhan Gazneli ve Gökalp Saban ise 10 Mart'tan itibaren karantinada tutuldukları otelde, Dünya Sağlık Örgütü'nün şartlarına göre 14 gün olan karantina süresinin 24 Mart'ta dolacağına değinerek, bugün karantina süresinin 5'inci günü olduğunu belirtti. Personel sayısının çok az olması nedeniyle mevcut personelin insanüstü gayret gösterdiğini ancak yetersiz kaldığına işaret eden rehberler, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını ve bu konularda yardım istediklerini açıkladı. Rehberler, hem müşteriler hem kendileri hem de personelin sinirlerinin bozulduğunu, turistlerin moralini kaybettiğini, koronavirüs karantinasında başka sağlık sorunları yaşanabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Müşterilere yemek ikram edilmesi

Detaylar

Rehberin oteldeki durumu anlatması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,

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Meksikalı turistler Kapodokya'da

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, Meksikalı turistlerin tatil adresi Kapadokya bölgesi oldu. Meksikalı turist Rufeal Garcia, koronavirüs ile mücadeledeki olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Meksika'dan tatil için gelen 40 kişilik turist kafilesi, Nevşehir'de, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Kafiledeki Rufeal Garcia, "Tatil için Türkiye'yi tercih ettik. Koronavirüs ile mücadelede bazı olumlu gelişmeler olduğunu duyduk. Kapadokya bölgesini gönül rahatlığı ile eşsiz doğal ve kültürel merkezleri ziyaret ediyoruz. Hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi.

Öte yandan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler, ilgili belediye başkanlıkları tarafından oluşturulan ekipler ile ortak kullanım alanları düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-Göremede bulunan turistlerden genel ve detay görüntü

-Göreme Açık hava müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden genel görüntü

-Yerli ve yabancı turistlerin Koronavirüs açıklamaları

HABER-KAMERA: Ahmet Korkmazer-Nevşehir-DHA

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Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hijyen önlemleri hızla artarken, kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Bu yoğunlukla bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltirken, Malatya'da kayısı esnafları ise kayısı alana kayısılı kolonya hediye ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 6 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Bu yüzden kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Dezenfektan maddelerin satışında da ciddi artış oluştu. Satışların yoğunluğundan dolayı da bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltti. Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, 'dünya kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da da kayısı esnafları kayısılı kolonyayı işyerlerinde alışveriş yapan müşterilerine ücretsiz hediye ediyor. Koronavirüs yaygınlaşmadan önce de kayısılı kolonyayı hediye eden esnaflar, kolonya satışlarının artmasına rağmen, kolonyalarını müşterilerine hediye etmeye devam ediyor.

'BİZ BUNU FIRSATA ÇEVİRMEDİK'

Kayısı esnafı Emrullah Özdemir, kayısının koronavirüse karşı iyi geldiğini duyduklarını, kaydederek, "Malum ülkemizde de vakalar var, vakamız az da olsa önlemimizi almamız gerekiyor. Tabi bunu fırsata çeviren kolonya satıcısı olan arkadaşlarımız var maalesef. Tam tersine destek çıkacakları yerde ürünü fırsata çevirip para kazanmak istiyorlar. Bizde daha önce kayısı kolonyasını alışveriş yapan müşterilerimize ürünlerin yanında hediye ediyorduk. Biz bunu fırsata çevirmeyerek kayısı alan müşterilerimize, kayısı kolonyasını hediye ediyoruz. Fırsatçılık yapmıyoruz" diye konuştu.

'HEDİYE EDİLMESİNE ŞAŞIRDIK'

İl dışından gelerek kayısı alışverişi yapan müşteriler ise kayısı kolonyasını hediye ettikleri için şaşırdıklarını, bazı kolonya satıcılarının bu durumu fırsata çevirerek fiyat artırdığını söyledi. Vatandaşlar, Malatya'daki kayısı esnafını bu hareketlerinden dolayı takdir etti.

'VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN KURU KAYISI'

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu, vatandaşların günde 5 kuru kayısı tüketmeleri gerektiği önerisinde bulunmuştu.

'ÇİN'E KAYISI İHRACATI DURDU'

Başkan Özcan, Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle bu ülkeye şu an kayısı ihracatının durma noktasında olduğunu, uzun zamandır uzak doğu pazarında Çin'e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını, 2019 yılında kayısı ihracatında Çin'de adeta bir patlama yaşandığını, 2018'de 600 ton olan kayısı ihracatının 2019'da 3 bin 200 tona kadar ulaştığını, maalesef yaşanan bu virüs salgını ile kayısı ihracatının durduğunu da duyurmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabirin anonsu

Kayısı kolonyası

Kayısılardan detay

Kolonyanın hediye edilmesi

Vatandaşlar röp.

Esnaflar röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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HDP önündeki eylemde 195'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 127 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 195'inci günde de sürdürüyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altındaş'ın (25) annesi Songül Altındaş, "Ya burada öleceğiz, ya da evladımızı alıp gideceğiz" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'YA BURADA ÖLECEĞİZ, YA DA EVLADIMIZI ALIP GİDECEĞİZ'

2 Ekim 2015 tarihinde, vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm için eşi Şevket Altındaş ile birlikte Gaziantep'ten gelerek 5 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katılan Songül Altındaş, 5 yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, oğlunun getirilmesini istedi. Altındaş, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün 195 gündür eylemimize devam ediyoruz. Oğlum gelene kadar da kalkmayacağım buradan. HDP, bizim için, 'o ailelerin oturmasından rahatsız oluyoruz, kalksınlar' demiş. Biz keyfimize burada oturmuyoruz, evlatlarımızı versinler, biz de kalkıp gidelim. Kimse HDP'nin önünde oturmaya meraklı değil. Biz 5 yıldır evlat acısı çekiyoruz. Rahatsız oluyorlarsa milletin çocuklarını dağa gönderdiklerinde bunları düşüneceklerdi. O çocukları nasıl gönderdiyseniz, öyle de getireceksiniz. Siz biliyorsunuz ne istiyoruz, herkes ciğerini istiyor, evladını istiyor. Oğlumu bırakın, oğlum size hiçbir şey yapmamış, vatani görevini yerine getirmeye giderken aldınız oğlumu. 10 yaşındaki çocukları götürüyorsunuz. Bizim çocuğumuz vatani görevini yapınca mı suç oluyor. Hak bunun neresinde, insanlık bunun neresinde? Biz buradan kalkmıyoruz. ya burada öleceğiz ya da evladımızı alıp gideceğiz.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Songül Altıntaş!ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı

UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı, uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Umre'den donenlerin otobüslerle havalimandın çıkması

Genel ve detay

Haber: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

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