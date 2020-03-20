DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Ameliyat eldivenli gaspçı otelde yakalandı

ADANA'da, parmak izi bırakmamak için ameliyat eldiveniyle market sahibini gasp eden Abbas U. (25) otelde yakalandı.

Olay, merkez Sarıçam İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde ameliyat eldiveni olan şüpheli market işletmecisi Ramazan B.'ye (34) bıçak çekip kasadaki paraları istedi. Tanımamak için yüzünü kıyafetinin kapşonuyla gizleyen ve parmak izi bırakmamak için ameliyat eldiveni takan şüphelinin soygun anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Gasp Büro ekipleri, 500 lira çalan şüphelinin kıyafetini bir otelin önünde atılmış olarak buldu. Otele giren polis, elbisenin sahibi Abbas U. ve kız arkadaşı B.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.E. sorgusunda, "Erkek arkadaşımın kalacak yeri yoktu. Ben de otele çağırdım, morali bozuktu sebebini sorunca 'benim kimseyle sorunum yok sadece polisle sorunum var.' dedi. Daha sonra dışarı çıkıp eğlendik, geldiğimizde polis bizi yakaladı" dedi

Emniyete götürülen şüphelilerden B.E. serbest bırakıldı, Abbas U. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

*GÜVENLİK KAMERASI*

Ameliyat eldiveni takan zanlının işyerine girmesi

İşyeri sahibine bıçak çekmesi

Kasadaki paraları alıp çıkması

SÜRE: 01'03" BOYUT: 93,8 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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İş elbisesi üretimini durdurdu, günde 15 bin maske üretiyor

KAHRAMANMARAŞ'ta, iş elbiseleri üreticisi Fatih Bilici, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanması üzerine üretim bantlarını maskeye çevirdi. Günde 15 bin maske üretimi yapan Bilici, tek kullanımlık maskeyi 90 kuruşa, yıkanabilir maskeyi de 3,5 liraya satmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında artış yaşandı. Kahramanmaraş'ta yıllardır iş elbiseleri üretimi yapan Fatih Bilici ise 'fırsatçılar' yüzünden iş elbisesi üretimini durdurdu. İşletmede penye ve dokuma olmak üzere iki üretim bandı olduğunu belirten Bilici, salgın nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden olan maske talebine karşılık vermek için iş elbisesi üretimini durdurup, maske üretimine başladığını söyledi. İki bantta günlük 15 bin maske ürettiklerini ve tek kullanımlık maskeyi 90 kuruşa, yıkanabilir maskeyi de 3,5 liraya sattıklarını söyleyen Bilici, " Türkiye'deki en uygun fiyat" dedi.

Piyasadaki tekeli kırabilme adına maske üretmeye başladıklarını kaydeden Fatih Bilici, şöyle devam etti:

"Özellikle kamu kurumlarımızda doğan ihtiyacı karşılayabilmek için bu yola girdik ve burada da 90 kuruş gibi iyi bir fiyat yakaladık. Bunun sürekliliğini hammaddenin yoğunluğuna göre devam ettirmeye çalışacağız. Stoktaki hammaddeleri tüketene kadar 90 kuruştan satmaya devam edeceğiz. Hammadde ihtiyacını karşılamak için alternatif planlarla ürün fiyatını sabit tutup söz verdiğimiz gibi memlekete hala 90 kuruştan vermeye çalışacağız. Elimizdeki hammadde bize yaklaşık 100-150 bin kadar maske verecektir. Fakat biz üretime devam edeceğiz. İnşallah hammaddede uygun temin yoluna gittiğimiz taktirde fiyatımızı da sabit tutmayı düşünüyoruz."

'ARACIYA ÜRÜN VERMİYORUZ'

Maskeleri direkt olarak vatandaşlara ve kamu kurum ile fabrikalara sattıklarını kaydeden Bilici, fiyatın çok düşük olması nedeniyle sipariş vermek isteyen kişi ve kurumların olduğunu söyledi. Ancak üretim kapasitesinin Kahramanmaraş'taki talebe cevap verebildiğini ifade eden Bilici, "Yıkanabilir çift kat anti bakteriyel maskeyi 3,5 liraya satıyoruz. Bunu internet üzerinden almaya kalkarsanız 45- 50 liralık bir maske. Diğeri de tek kullanımlık maske, onda da fiyatımız 90 kuruş. Ama burada kesinlikle aracıya ürün vermiyoruz, prim vermiyoruz. Direkt tüketen fabrikalarımıza, belediyelerimize ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza veriyoruz" dedi.

'90 KURUŞLUK MASKELERİ 2 LİRADAN ALMAK İSTEYENLER VAR'

Elindeki hammaddenin tükenmek üzere olduğunu, bu nedenle ucuz maske satmak için uygun hammadde arayışına girdiğini ifade eden Fatih Bilici, tek kullanımlık maskelerin paketlerinde 50 tane olduğunu söyledi. Bilici, şöyle devam etti:

"Bizim paketler 45 liraya geliyor, piyasada da 150 ile 200 lira arasında fiyatlar var ve 'mal yok' deniliyor. İnşallah kurumlarımıza, vatandaşımıza 'yok' demeyeceğiz. Bunun yanında bana 'piyasayı düşürme' diyenler de oluyor. Bana ulaşarak 90 kuruş dediğimiz ürüne 2 lira vermeyi teklif edenler oldu. Günlük üretimin tamamını alacağını beyan eden firmalar çıktı. Fakat biz bu ürünü onlara bu paradan vermektense, milli hassasiyetler nedeniyle 'biz 90 kuruştan direkt tüketiciye ve kurumlarımıza verelim' dedik. Çünkü aynı gemideyiz, birlikte yol alıyoruz. Bu süreç atlatılır ama yarın herkes yaptığıyla kalır. Benim firmama yakışanın, bu ürünü maliyetine satmak olduğunu düşünerek bu yolda yürümeye devam edeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatih Bilici maskeleri göstermesi

- Maskeleri takması

- Maskelerden detay

- Bilici ile röp.

- Bilici'nin müşteriye maske satması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kalaşnikoflu saldırganlar yakalandı

ADANA'da, kalaşnikofla Cüneyt A.'yı (33) başından vurarak ağır yaralayan 4 kişi tutuklandı.

Olay, 15 Mart'ta Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, camları zırhlı olan lüks otomobil içinde bulunan Cüneyt A. kalaşnikofla başından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı yoğun bakıma alındı. Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri, saldırganların kaçtığı otomobili Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'ndeki boş arsada terk edilmiş olarak buldu. Kimliği belirlenen şüpheliler Aydın T. Bayram T. Süleyman T. ve Barış D. kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 4 şarjör ve 113 mermi de ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularında Cüneyt A. ile daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetleri olduğunu ileri sürdü. 4 şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların asayiş şube müdürlüğünden çıkarılması

Polis aracına götürülmeleri

Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

Ele geçirilen silahların fotoğrafı

SÜRE: 41" BOYUT: 75 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Hakkari'de, valilik binası dezenfekte edildi

HAKKARİ'de, belediye ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında valilik binasında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çalışmaları yerinde denetledi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Hakkari Belediyesi, alınan tedbirler kapmasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, valilik binası baştan sona dezenfekte edildi. Binadaki birimler, koridor, kantin, tuvalet, mescit, arşiv odaları, yemekhane ve asansörler baştan sona dezenfekte edildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını yerinde denetledi.

Belediye ekipleri, ayrıca kentteki kamu kurum ve kuruluşlar ile alışveriş merkezleri, çocuk oyun alanları, park, toplu taşıma araçları ile kent merkezinde halkın yoğunluklu olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valilik binası

-Valilik binasında yapılan dezenfekte çalışması

-Vali İdris Akbıyk dezenfekte çalışmalarını yerinde denetlerken

-Birimler, tuvaletler ve arşiv odalarının dezenfekte edilmesi

-Detaylar

HAKKARİ (DHA

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'Antalya'nın Kalbi'nde 'evde kal' mesajı

TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya-Antalya'nın Kalbi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına mesajla destek verildi.

Antalya'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya-Antalya'nın Kalbi'nde, dün akşam, 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı 'Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal' çağrısına mesajla destek verildi. Kırmızı ışıklandırmanın üzerine beyaz ışıklarla 'Evde Kal Türkiye' yazıldı. Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan, 400 ton ağırlığında ve 90 metre yüksekliğinde olan dönme dolabın üzerindeki yazı, Antalya'nın birçok noktasından görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dönme dolap üzerinde 'Evde kal, Türkiye' kayan yazı

-Dönme dolapdan genel görüntü

-Atatürk anıtı ile dönme dolabın genel görüntüsü

-Detaylar

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- Dönme dolapın uzaktan görüntüsü

Evinde kal yazısının geçişi

Binalardan dönme dolapa pan

'206 MB/ 1 DK 51 SN'

HABER -KAMERA : Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Nöbetçi eczanede koronovirüs tedbiri

Burdur'da da bir nöbetçi eczanenin içi şeffaf brandayla kaplanarak koronavirüs önlemi alındı.

Burdur Devlet Hastanesi karşısında bulunan Özbağcı Eczanesi nöbetçi eczane olunca koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan, şeffaf brandayla ayrıldı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Nöbetçi oldukları için yoğun müşteri olacağını tahmin ettikleri için böyle bir tedbir aldıklarını ifade eden Eczacı Nihal Özbağcı, "Nöbette çok fazla insanla münasebet halinde olacağımızdan dolayı 1 metre kuralını uygulamaya çalıştık. Etkili olacağını düşünüyoruz. Biraz farklı tepkiler alınsa da vatandaş bundan memnun. Hem kendi sağlıkları, hem de eczane çalışanlarının sağlığı için bu uygulamanın en doğrusu olabileceğini düşündük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eczane dış görünüş

Naylon gerisinden ilaç alanlar

Nihal Özbağcı'nın açıklamaları

Müşterilerin görüşleri

Detay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiyor.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, (İNESMEK) Giyim ve Tekstil Teknolojileri bölümünde görevli kadın öğretmenler, gönüllü olarak, koronavirüsten korunmak amacıyla sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerin üretimine başladı. Kurs merkezinde maske üretimi yapan öğretmenler, İnegöl Devlet Hastanesi 'ndeki sağlık çalışanları için binlerce maske üretti.

Kurs öğretmeni Neşe Özesen, "Belediye Başkanımız Alper Taban 'ın talimatıyla devlet hastanesi personellerinin ihtiyacı olduğundan, gönüllü öğretmenler olarak maske dikimi yapıyoruz. İki gündür üretim yapıyoruz. Talep olduğu sürece dikmeye devam edeceğiz" dedi.

'GÜN BOYU ÜRETİM YAPIYORUZ'

Maskeleri gönüllü olarak ürettiklerini belirten kurs öğretmeni Aslı Arzu Menderes ise, "İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki personelimizin, salgın hastalıktan korunmaları için gönüllü öğretmenler olarak maske dikimi yapıyoruz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bir faydamız olur. Gün boyunca üretim yapıyoruz. Ne zaman bitecek bilmiyoruz ama biz her zaman buradayız, dikmek için gönüllüyüz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Maske üretiminden görüntüler

-Detaylar

-Kurs öğretmenleri Aslı Arzu Menderes ve Neşe Özesen ile röp

Süre: 1.50 DK Boyut: 256 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),