DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

GAZİANTEP'te, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptıkları takipte kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların duyarlılığını takdir ettiklerini, ancak karara uymayan 500 kişiye idari işlem yapıldığını belirterek, "Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bizim kimseye işlem yapma gibi bir isteğimiz yok. Bunun için vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşları koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları konusunda uyaran Vali Gül, "Bütün ülkede olduğu gibi bizim de şehrimizde aldığımız tedbirler var. Şehrimizde de bu önlemler uygulanıyor. Bununla ilgili birçok önlem alındı. Son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bir sınırlandırma getirildi. Bizde bunu takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yaş sınırlaması olmadan evden çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.

SOKAĞA ÇIKAMAYAN 4 BİN KİŞİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin vatandaşın ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılandığını da ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Dayanışma ekipleri var. Bu ekipler evden çıkmayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyorlar. Dün akşam itibariyle Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri 4 bin vatandaşımızın ihtiyacı giderildi ve giderilmeye devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızın çıkamadığı için mağdur olacağı bir durum yok. Biz elimizden gelen bütün hizmetleri yapacağız. Bizim istediğimiz herkesin evinde durması" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE TESTLER YAPILMAYA BAŞLADI

Vali Gül, Gaziantep'te de Covid-19 testleri yapılmaya başlandığını duyurdu. Koronavirüs salgının yayılmasıyla birlikte, Gaziantep'te yapılmasına başlanan testlerin sonuçlarının kısa süre içerisinde belirleneceğini vurgulayan Gül, "Dün itibariyle Gaziantep'te testler yapılmaya başladı. Ayrıca hastane bahçelerine sahra hastanesi mantığı ile çadırlar kurulacak. Vatandaşımız test alırken hastanenin içerisine alınmayacak ve bu çadırlar içerisinde testler yapılacak. Testlerin sonuçları da çok kısa sürede sonuçları olacak" diye konuştu.

Tamircide yangın; motosikletler ve dükkan kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'de, binanın zemin katındaki motosiklet tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dükkan ile motosikletler, kullanılamaz hale geldi.

İsmetpaşa Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki motosiklet tamircisinde, saat 00.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla sokağa gelen itfaiye ve polis ekipleri, binayı tahliye etti. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dükkan ile içerideki motosikletler ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya Defterdarlığı'ndaki yangın korkuttu

Antalya Defterdarlığı kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 08.00'da Muratpaşa ilçesi Soğuksu mahallesi Kazım Karabekir caddesi üzerinde bulunan Antalya Defterdarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede kazan dairesini saran dumanlar defterdarlığın çatı katındaki bacadan yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri girdikleri kazan dairesinde yangına hızla müdahale ederek söndürdü.

İçerideki dumanı da tahliye eden itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta sokaklar bomboş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma yasağına uymasıyla sokaklar boşaldı. Dışarıda görülen az sayıda kişi de polislerce evine bırakıldı.

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ' Karadeniz 'in Bodrum 'u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti' unvanı ile de biliniyor. TÜİK verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kent Sinop'ta, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu gözlemlendi. Merkezin yarımada üzerine kurulu olduğu kentte yaşayan 65 yaşın üzerindekiler, sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıda görülen az sayıda kişi de polis ekiplerince evlerine bırakıldı.

Bitlis'te evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi

BİTLİS'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bitlis belediyesi ekipleri, aşevinde pişirilen sıcak yemekleri paketleyip bu kişilerin evlerine kadar götürerek teslim etti.

Türkiye'de, koronavirüs vakası sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından, yetkililer önlemleri artırmak için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından birçok ilde olduğu gibi Bitlis'te de dışarı çıkamayan kişilerin ihtiyaçları polis, asker, AFAD , sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri tarafından karşılanırken,

bu kapsamda özenle pişirilen 3 öğün yemek paketleyip, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Ekipler, bu kişilerin ihtiyaç malzemelerini de karşılıyor. İlk gün 51 aileye sıcak yemek servisi yapan belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde günlük 80 aileye ulaşmayı hedefliyor. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, Bitlis Belediyesi bünyesinde daha önceden devam eden uygulamanın virüs sonrası daha da genişletildiğini söyledi.

Dayan, "Koronavirüs dolayısıyla hükümetimizin dışarı çıkmalarını yasakladığı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz. Bu vatandaşlarımızın başta ilaç ve diğer ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan vatandaşlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 51 aileye öğlen ve akşam olmak üzere günde 2 kez sıcak yemek bırakıyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Sahaya hakim durumdayız. Elimizdeki listenin dışında durumu iyi olmayan vatandaşlara da ulaşıyoruz. Ayrıca koronavirüs dolayısıyla kapanan birçok iş yeri çalışanına da gıda kolileri ulaştırıyoruz. Yine ihtiyacı olanların sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Polisin dikkati yakalattı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 10 ayrı ilde bilişim suçları, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında Beldibi Mahallesi'nde yaptıkları denetim sırasında, kendilerini görünce tedirgin olan bir kişinin uzaklaşmaya çalıştığını fark edip, durdurdu. "Emre Çatır' adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı bulunan öğrenci kimliği göstere şüpheli, çelişkili beyanları üzerine Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan üst aramasında, şüphelinin külodu içinden çıkan kimlikten gerçek isminin Oğuzhan E. olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan E.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) sorgusundan Ankara Sakarya ve Eskişehir 'deki Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından bilişim suçları, kredi kartı ve banka dolandırıcılığı gibi suçlardan hakkında yakalama kararları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan E.'nin poliste, susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi. Oğuzhan E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Koronavirüs, internetten kitap satışlarını artırdı

KORONAVİRÜS salgınına karşı vatandaşların evlerinde kalması, internet üzerinden kitap satışını artırdı. BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kudbettin Bingölbali, "Bu ay internet satışlarımız yüzde 80 arttı, şimdiye kadar ki ay bazında rekor satışımız gerçekleştiö dedi.

Bursa 'da 5 bin metrekare alan üzerine kurulan kitapevi ile 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle hizmet veren BKM Kitap, koronavirüs salgınından sonra zamanlarını evde geçiren vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bkmkitap.com'da '#Türkiyeokuyor' etkinliği başlattı. Türkiye'de düşük olan kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen etkinliğe katılanlar, 20 gün boyunca her gün yapılacak çekilişle bkmkitap.com'da geçerli 250, 150 ve 100 TL'lik hediye çeklerinden birinin sahibi oluyor. Çekiliş sonuçları her etkinlik gününden sonraki gün saat 15.00'te sosyal medya platformlarından aynı anda duyuruluyor.

'İNSANLAR İNTERNET SATIŞLARINA YÖNELDİ'

Koronavirüs sebebiyle insanların kitap okumaya yöneldiğini, bu durumun da internetten kitap satışlarını arttığını söyleyen BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kudbettin Bingölbali, "Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar sokağa çıkmamaya başladı. İnternet satışına yöneldi. Biz de zaten 4 yıldır internet satışı yapıyorduk. Yaklaşık 1 milyon 500 bin üyemiz vardı. Üye sayımız gittikçe artıyorö dedi.

'BAŞLATTIĞIMIZ KAMPANYAYLA ÖDÜLLER VERİYORUZ'

Koronavirüsü salgınından sonra kampanya başlattıklarını anlatan Bingölbali, "10 Mart - 30 Mart arası 'Türkiye okuyor, Evde kal Türkiye' sloganıyla kampanya başladık. Yüzde 50 civarında işlerimiz arttı. Kargolar yetişmemeye başladı. 3 şubede bulunan toplam 300 personelimizi internete yönlendirdik. İşlerimiz yaklaşık yüzde 80 civarı internete kaydı. Biz de bu iş artışı nedeniyle hazırlıklarımızı yaptık, stoklarımızı çektik. Geçen sene 7 milyon 500 bin kişiye internet üzerinden kitap gönderdik. Şu anda yıl bazına vurduğumuzda böyle gidersek iki katına çıkacak. Bu ay zirve ayımız. Gece gündüz kitap temin etmeye çalışıyoruz. Üç şube ve depolarımızda yaklaşık 5 milyon kitabımız var. Bu stoklardan yararlanıyoruz. Sadece kitap değil, puzzle ve zeka oyunları gibi çocuklara yönelik oyuncaklar da satıyoruz. Biz de başlattığımız kampanyada her gün 20.20'de 20 dakika kitap okumak kaydıyla ödüller veriyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç fırsatçılık değil insanların evde boş vakitlerini dolu geçirme, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Ayrıca yüzde 50'den başlayıp yüzde 70'e varan indirimlerimizle insanlarımız okuma alışkanlığı kazansın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. Okuma oranını yükselmek için müessese olarak taş üstüne taş koyabiliyorsak ne mutlu bize. Biz o yoldayız. Ekibimiz heyecanlı. Ekibimiz okumayı seven bir ekip, insanların okuma oranını arttırmak için fedakarlık da yapıyorlarö diye konuştu.

'5 MİLYON KİTAP STOĞUMUZ VAR'

Koronavirüsü ilk çıktığı andan itibaren stoklarını oluşturduklarını belirten Bingölbali, "Şu an 5 milyon civarı stok oluşturduk. İnşallah bu musibeti hep birlikte atlatacağız. İyi tarafından bakarsak insanlar evlerinde okumaya başladı. Eğer bir nebze de olsa insanlarımızın okuma oranını arttırma konusunda bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu salgını da atlatacağımızı düşünüyorum. Geçmiş olsun Türkiyem diyorum. İnşallah kazasız belasız evimizde kalarak tedbirlerimizi alarak, bu musibetten çıkacağımızı düşünüyorumö ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun virüse karşı doğal yaşamı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, koronavirüs tehdidi nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından, kendisini sebze ve meyve yetiştiriciliğine verdi. Bahçesinde gün boyu mahsulleriyle ilgilenen Çavuşoğlu, yeni yapacağı muz serası için de iş makinesinin başına geçerek arazisini düzeltti.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından, kendi arazisindeki sebze ve meyvelerle ilgilenerek zaman geçiriyor. Bahçesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, çiftçi bir aileden geldiğini, Yörük kültürüyle yetiştiğini ve toprağa dokunmazsa stres atamadığını söyledi. Çavuşoğlu, koronavirüs uyarılarını dikkate alarak gerekmediği sürece evden çıkmadığını, çıktığında ise arazisinde doğayla iç içe olduğunu söyledi. Doğal yaşamın kendisi için önemli olduğunu belirten Hasan Çavuşoğlu, "Bugün arazide buldunuz beni. Şu anda gördüğünüz gibi burada bahçe çalışması var. İnşallah önümüzdeki günlerde buraya çok güzel bir muz serası yapacağız. Biz dünyaya gözümüzü açtığımızdan bu yana hayata tarımla, toprakla, hayvancılıkla başladık. Gördüğünüz gibi hepsi aynı şekilde devam ediyor. Toprağa ayağımız basmazsa biz yapamayız. Vazgeçemeyeceğimiz en önemli şey bağ bahçe işleri. Ben de severek yapıyorum. Burada iş makineleri de var. Zaman zaman burada makineye çıkıp operatörlere, 'Siz bir çay için' ya da 'Siz biraz dinlenin' diyorum. Keyifli de oluyor. Bazen kamyona çıkıyorum, bazen de diğer makinelere çıkıyorum. Hem vakit geçiriyoruz hem de işlerimizin başında duruyoruz" diye konuştu.

'TEMENNİMİZ VİRÜSÜN BİR AN ÖNCE BİTMESİ'

Koronavirüs tehdidinin bir an önce ortadan kalkmasını dileyen Çavuşoğlu, "Temiz hava, gördüğünüz gibi ormanın içi burası. Bu şekilde tarım işlerimizi de yürütüyoruz. Biraz daha bu işlere vakit bulduk ama temennimiz bu virüsün bir an önce bitmesi. Sağlık açısından da biliyorsunuz ki çok büyük çalışmalar var. Sağlık Bakanımız gece gündüz uyumuyor, Cumhurbaşkanımız da keza öyle. Sürecin önemini en başından beri iyi algıladılar ve çok iyi çalışmaları var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı için her türlü çalışmayı yapıyorlar ama bizler de dikkat etmemiz lazım. Bazı kurallara uymamız lazım. İnşallah bir an önce geçer ve herkes normal hayatına döner" dedi.

'FUTBOLCULARIN MORALİ İYİ'

Ligin ertelenmesinin ardından Alanyasporlu oyuncular ve teknik ekiple sürekli telekonferans yöntemiyle irtibatta olduğunu anlatan Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların moralinin iyi durumda olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Futbolcuların ruh hali en son idmanda gayet iyiydi. O gün zaten izin verdik. Yarın inşallah bir toparlama süreci olacak. Teknik direktörümüzün verdiği izin süresi yarın bitiyor. Gayet iyi ve neşelilerdi. Tabii bu ortamda karamsar olmak veya başka boyutlara çekmek kimsenin faydasına olmaz. Ortada malum bir virüs var. Bunu atlatmak için her türlü çalışmayı başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız yapıyor. Tabii yapılan uyarılar var, yayınlanan genelgeler var. Bunlara halk olarak uymamız lazım. Ancak böyle atlatılabilir. Alanya biraz farklı bir yer, farkındalık olan bir yer. Onun için herkes evinde ailesiyle vakit geçiriyor. Futbolcularımızın bize herhangi bir serzenişi veya rahatsızlıkları dile getirilmedi. Sadece maçlar oynanmaya devam etseydi, Başakşehir maçında takım kaptanları genel koordinatöre 'Özel uçakla gitme imkanımız olabilir mi?' şeklinde bir öneri getirmiş. Bizim de öyle bir çalışmamız vardı. Zaten uçaklar da boş gidip geliyor bildiğim kadarıyla. Fakat sonra lig ertelendi ve biz de takıma izin vermiştik. Onun için şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı Allah'a şükür."

'BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Mayıs ayında ligin tekrar başlaması halinde sezonun tamamlanabileceğini kaydeden Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Geçen çoğumuzun telekonferansla katıldığı Kulüpler Birliği toplantısında, bir tarihte mutabık kalalım istedik. Hem Spor Bakanımızla hem Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşülerek bir tarih belirlenirse, en azından o tarih geldiğinde eğer sıkıntı devam ederse ertelenebilir ama karamsarlıktan iyidir. Herkesin kafasında soru işareti olmasın diye bir tarih belirleme aşaması konuşulmuştu. Kulüpler Birliği toplantısında bu süreci yürütmeyle alakalı kulüp başkanlarından oluşan bir heyet oluşturulması da konuşuldu. Şimdi bu sürecin çalışmasını yapıyoruz. Şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok. Temennimiz en kısa zamanda atlatılması ve liglerin yeniden başlatılması. İnşallah seyircili başlatılmasını arzu ediyoruz ama biraz beklememiz lazım."

'FUTBOLCULARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Koronavirüs tedbirleri süresince yabancı futbolcuların tedirginlik yaşamadığını aktaran Çavuşoğlu, oyuncuların durumlarının iyi olduğunu, tercüman aracılığıyla sürekli irtibatta olduklarını ve ihtiyaçları konusunda sürekli haberleştiklerini söyledi. Liglerin ertelenmesiyle birlikte yayın geliri ve tribün gelirlerinin olmamasından dolayı futbol kulüplerinde oluşan ekonomik kaygının alınacak tedbirlerle aşılması gerektiğine dikkat çeken Hasan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tabii her kulüpte olduğu gibi Alanyaspor'da da bu kaygı var. Bunun olmama olasılığı zaten yok. Her şey ortada. Allah'tan bankaya veya oraya buraya pek borcumuz yok ama bizim de ihtiyacımız var. Tabii futbolculara da maaş ödememiz lazım. Maç oynanmadığı ve maç kazanmadığımız için şu anda öyle bir gelirimiz yok. Maç oynuyorsun, kazanıyorsun veya berabere kalıyorsun. Giderleri ve futbolcu maaşlarını karşılama imkanın oluyor. Şu anda öyle bir imkan da yok. Tabii ki futbolcularımızı mağdur etmeyeceğiz ama şu anki aşama zor. Onun için mutlaka her kulüpte ödeme sıkıntıları olacaktır, olmama şansı yok."

'HERKESİN VİCDANLI OLMASI LAZIM'

Futbolcuların 31 Mayıs'ta sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte, yeni dönem için yapılacak anlaşmalara koronavirüs salgınıyla ilgili madde eklenip eklenmeyeceği veya ek sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin soruya ise Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu sadece Alanyaspor'un veya Türk futbolunun sorunu değil, bu dünya ve Avrupa futbolunun da gündeminde olan bir konu. Bununla alakalı FIFA ve UEFA nezdinde bu çalışmalar yapılıyor zaten. Bizim de Kulüpler Birliği'nde en önemli gündemlerimizden birisi buydu. Bunu bekleyeceğiz. Bu süreçle ilgili kurduğumuz komite bunun da çalışmasını yapacak. Herkesin bu durumda vicdanlı da olması lazım. Artık bu süreçle ilgili bir genelge çıkarılması lazım. Yani genel anlamda, Avrupa ve dünya futboluyla alakalı. Sadece Türkiye'de ertelenmedi ligler. Türkiye en son ertelenenler arasındaydı. Bunun için de çalışmalar var, bekleyeceğiz."

