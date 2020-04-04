DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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6 saat önce

Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandıMALATYA'ya giriş-çıkışlar, gece yarısından itibaren yasaklandı.

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Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandı

MALATYA'ya giriş-çıkışlar, gece yarısından itibaren yasaklandı. Bazı vatandaşlar yasağa, yolda yakalandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'ya giriş ve çıkışlar, gece yarısından itibaren yasaklandı. Jandarma ve polis ekipleri, gece yarısından itibaren Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan Karayolu'nda oluşturdukları uygulama noktalarında, araç geçişine izin vermedi. İkametleri Malatya'da olanlar ateş ölçümü yapılarak kente alındı. Şehir dışından gelenler ise alınmadı.

Yasağa yolda yakalananlar "Böyle bir tedbirin geleceğinden haberlerimiz olsaydı yola çıkmazdık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yol kontrol noktası

Polis ve jandarma ekipleri

Durdurulan araçlar

Ateş ölçümü

Vatandaşlar röp.

Ekiplerden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir'e giriş ve çıkışların yapıldığı Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar, zorunlu görevlerde bulunanlara giriş ve çıkış için izin verilirken, diğer araçlar geri gönderildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 24.00'dan itibaren, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İç İşleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine ilgili genelgeyi gönderdi. Giriş ve çıkışların yasak olduğu birçok il gibi, İzmir'e giriş yapılan mevkilerde de uzun araç kuyrukları oluştu. Yasağın duyurulmasının ardından, gitmek istediği şehre doğru araçlarıyla yola çıkan birçok vatandaş, Bornova ilçesindeki Sabuncubeli Tüneli önünde denetimlerde bulunan polis ve jandarma ekipleri tarafından, Manisa'ya ulaşamadan geri gönderildi. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan bazı kişilerin araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki sürücüler ve yolcuların ateşlerini de ölçtü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oluşan araç kuyruğundan drone görüntüsü

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinden görüntüler

Ekiplerin, araçlardakilerin ateşlerini ölçmelerinden görüntü

Muhabir Davut CAN'ın anonsları

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Van'da plastik sebzelik içerisinde eroin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda,  plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evde yapılan aramalar

-Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramalar

-Eroinin plastik sebzelikten çıkarılması

-Eroinden detaylar

Orhan AŞAN/ VAN

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Yatağan'da koronavirüse karşı 'Dezenfekte tüneli'

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında iki noktada 'Dezenfekte tüneli' oluşturuldu.

Yatağan Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 'Dezenfekte tüneli' oluşturuldu. Otobüs terminali yanı ve pazaryeri girişinde hizmete sunulan dezenfekte tünelinde, vatandaşlar ücretsiz dezenfekte olabilecek. Dezenfekte tünelinden geçen ilk kişi ise, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve belediye meclisi üyeleri oldu.

Yatağan'da henüz koronavirüs vakasının bulunmadığının altını çizen Başkan Toksöz, vatandaşların daha bilinçli olması için öncülük yapmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların ellerini dezenfekte edebilmeleri için belli noktalara el dezenfektanları da koyduk. İlaçlama ekiplerimiz, yoğunluk olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla dezenfekte tünellerini devreye alıyoruz. 2 tane dezenfekte tünelimiz var. İnşallah insanlarımızı daha da bilinçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 24 saat görevde olmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza buradan, 'işi olmayan insanlarımız lütfen evinde kalsın, görevde olan arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar' diyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dezenfekte tünelinin kurulması

Dezenfekte tüneli genel görüntüleri

Mustafa Toksöz'ün açıklaması

Dezenfekte tünelinin içerisinden geçenlerin görüntüleri

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

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84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

İZMİR'de yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla'da karantina altına alındı.

Kentteki bir huzurevinde kalan Veli Seven, ateşinin çıkması üzerine Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uygulanan Kovid-19 testi pozitif çıkan Seven, hastanede tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Seven'in taburcu olmasına karar verildi. Alkışlarla hastaneden uğurlanan Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi. Seven'in taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da 'Birlikte başardılar' başlığıyla "Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı" sözleri ile paylaşıldı. Urla'da karantina sürecine alınan Veli Seven şunları söyledi:

"Benim dizlerim ağrıyordu. Ama hastaneye gidince başka hastalıktan şüphelendiler. 15 gün kaldım. Sonra taburcu ettiler. Geçen salı çıktım. Şimdi Urla'da kalıyorum. Çok şükür iyiyim. Herkese teşekkür ederim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Veli Seven'in muayene edilmesinden görüntü

Alkışlarla taburcu edilmesinden görüntü.

Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Kına düğününe gittikleri Azerbaycan'da kaldılar

RİZE'de kına düğünü için Azerbaycan'a giden Çakır ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine dönemedi. Bir süre dünürlerinin evinde kalan, ardından sınıra geçen aile, Türkiye'ye dönmek için bekliyor.

Rizeli Resul Çakır (27) evlilik kararı aldığı arkadaşı Azerbaycanlı Gulyana Yekayeva (21) ile 12 Mart'ta Azerbaycan'ın Balaken kentinde kına düğünü yaptı. Düğün sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan- Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile dönemedi. Rize'de 25 Mart'taki düğünü de erteleyen ve bir süre dünürlerinin evinde kalan aile  Azerbaycan-Gürcistan sınırında ülkeye dönmek için bekliyor.

'MEMLEKETE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Kına düğünü için geldikleri Azerbaycan'da kaldıklarını anlatan Hasan Çakır, "Kınayı yaptık, ertesi gün sınırlar kapandı. Sınırdan geçemiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı. İki gün gelip döneceğimiz için üzerimize de o kadar para almıştık. Burada her şey çok pahalı, paramız da kalmadı, yardım bekliyoruzö dedi.

Gülhan Çakır ise "Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinlerö çağrısında bulundu.

Resul Çakır da "Burada düğün yaptık, dönüş hazırlığındayken kapılar kapandı, burada kalakaldık. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir an önce evimize dönmek istiyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Azerbaycan'daki kınadan detaylar

-Ailenin açıklamaları

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE

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Kapalı kasa TIR'a 'yolcu' denetimi

Giriş ve çıkışların yasaklandığı Antalya'da güvenlik kontrol noktalarındaki araç sayısı büyük oranda azaldı. Jandarma ve polis ekipleri kapalı kasa TIR, kamyon ve kamyonetleri yolcu nakli yapılıp yapılmadığı yönünde denetledi.

Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin kapsamını genişleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışlarının yasakladığını, 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildiğini dün akşam açıkladı. Açıklamanın ardından polis ve jandarma ekipleri il sınırlarında bulunan güvenlik kontrol noktalarında denetim yaparak kente giriş- çıkışlara izin vermedi. Antalya'da yasak öncesinde 4 kontrol noktası bulunurken yeni genelge ile bu noktaların sayısı 13'e çıkarıldı.

Güvenlik kontrol noktalarına gelen her araç detaylı bir şekilde incelenerek yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüp ikamet adresleri kontrol ediliyor. Kentin kuzeyinde Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan ve İstanbul- Ankara girişi olan Selimiye Giriş Noktası'nda görev alan ekipler saatler 00: 00'ı gösterdiğinde kentin giriş ve çıkışlarını kapattı. Ticari araçlar dışında hiçbir geçişe izin vermeyen polis ve jandarma ekipleri ayrıca kapalı kasa TIR, kamyon ve kamyonetlerin dorselerini açarak yolcu nakli yapılıp yapılmadığı yönünde denetliyor. Kapsamı genişletilen yasakla birlikte kente giriş yapmak isteyen araç sayısının da büyük oranda azaldığı dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kontroldaki güvenlik ekiplerinden detay görüntüler

Yolcuların ateşlerinin ölçülmesinden detay görüntüler

Muhabir Alparslan çınarın anonsu

Aranan tırların görüntüeri

Tır kasaları aranırken görüntüler

HABER: Alpaslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA,


Koronavirüs, Azerbaycan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:27 Kaynak: DHA

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