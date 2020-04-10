DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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6 saat önce

Isparta'da tahliye olan umreci sayısı 472'ye ulaştıUMRE dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta'da karantina süreci tamamlananlar evlerine gönderiliyor.

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Isparta'da tahliye olan umreci sayısı 472'ye ulaştı

UMRE dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta'da karantina süreci tamamlananlar evlerine gönderiliyor. Test sonuçları pozitif çıkan, uygulanan tedavi sonucu iyileşen 39 kişi daha memleketlerine gönderildi. Kentten bugüne kadar tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı.

Suudi Arabistan'dan umre ziyareti dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 586 kişiden, testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilmeye devam ediyor. Kentten tahliye olan umrecilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Testleri pozitif çıkan ancak uygulanan tedavisi sonucu iyileşen 39 umreci daha dün tahliye edildi. Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen 2 otobüsle 39 umreci Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gönderildi. Memleketlerine gönderilen umreciler, evlerinde 14 gün daha izole olacak.

Dün evlerine gönderilen 39 kişi ile birlikte Isparta'da tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı. 110 umrecinin de test sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde tahliye edileceği kayldedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Umrecilerin bagajlarını otobüse yerleştirmesi

RÖP1: Umreci Mahmut Çakmak ve Mehmet Karakoç röportaj

RÖP2: Umreci Hüseyin Baştel röportaj

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililerden biri tutuklandı, diğeri serbest

KONYA'da el ele tutuşarak girdikleri binanın bodrumundan 2 adet televizyon çalan sevgililerden Burhan Kaplan (29) tutuklanırken, Hazal K. (24) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Nisan günü saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre el ele tutuşarak binaya giren şüpheliler, bodrum katta bulunan 2 adet televizyonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelilerin poliste 10 adet suç kaydı bulunan Burhan Kaplan ve sevgilisi Hazal K. olduğunu tespit edildi. Sevgililer polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin televizyonlardan birini bozuk olduğunu gerekçesiyle çöpe attıkları öğrenilirken, diğer televizyonu ise sakladıkları belirlendi. Televizyon bulunup, sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin el ele tutuşup apartmana girmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğine ikna olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına neden olan sürücü Hüseyin Aytaç, trafik polisi MOBESE kaydını göstermesine rağmen yeşil ışıkta geçtiğinde ısrar etti.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Manavgat ANTBİRLİK kavşağında meydana geldi. Hüseyin Aytaç'nın kullandığı 20 BK 422 plakalı otomobille, Ali Güler'in kullandığı 07 AAS 634 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüseyin Aytaç'ın otomobili kavşakta yan yatarak durabildi. Can kaybı ya da yaralanma olmayan kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

POLİS MOBESE KAYDINI GÖSTERDİ

Trafik polislerine kazayı anlatan Hüseyin Aytaç, 'U' dönüşü yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Trafik polisinin birkaç kez "Sen yeşil ışıkta geçtiğine emin misin" sorusuna Aytaç, "Evet, yeşil ışıkta geçtim" dedi. Trafik polisi tarafından kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren MOBESE kayıtları cep telefonunda izletilen Hüseyin Aytaç, "Ama yeşil yandı bana. Hatta bekleme sürem de var benim. Bekledim aslında ben orada. Ben durdum çünkü burada, kavşağı tamamlarken ben durdum burada, yeşili bekledim" dedi.

Trafik polislerinin kazaya ilişkin tutanak tutmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırdıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trafik kazasından görüntü

Polisin sürücüye kamera kaydını izletmesi

Sürücünün yeşilde geçtiğini söylemesi

Sürücülerin alkol kontrolü

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),

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Türkiye'nin en büyük üretici halinde çiftçiye maske ve eldiven dağıtıldı

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne mahsulünü getiren çiftçiye koronavirüse yönelik tedbir amacıyla gıda hijyeninin önemini anlatıp, 2 bin maske ve eldiven dağıttı.

Türkiye'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde koronavirüs nedeniyle sebze ve meyve ihracatında ya da farklı illere sevkiyatında aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, günün ilk ışıklarında kamyonlarıyla tarlasından topladığı mahsulü kamyonlarıyla hale getiren çiftçileri kapıda karşılayıp, 2 bin maske ile eldiven dağıttı. Gıda ürünlerinde hijyeninin önemini anlatan Alp, koronavirüse yönelik tedbirlere dikkat edilmesi çağrısı yaptı. Çiftçilerden hem kendi sağlıkları hem de tarımsal üretimin devamlılığı açısından koronavirüse yönelik tedbirlere uymalarını isteyen Alp, sosyal mesafe olarak adlandırılan başkasına bir metreden az yaklaşmama kuralı ile maske ve eldiven kullanımının önemine değindi.

Dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle tarım üretiminin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Sağlığımız ve ülkemizin geleceği için çiftçilere yardımcı olmak istedik. Hem sağlıkları hem de tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilere uyarıda bulunuyoruz. Çiftçilerimize hal girişişinde 2 bin maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halde mutlaka maske takılmasını istiyoruz. Çiftçilerimize duyarlı olmalarını, ailelerinin kendilerinin sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Koronavirüs nedeniyle tarımsal üretimde olumsuzluk yaşanmaması için Türkiye genelinde çiftçilere gerekli yardımın yapılmasını hedefliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hal içinden görüntü

Ürünlerin komisyonculara teslimi

Sebze ve meyvelerden görüntü

Ziraat Odası Başkanı ve yöneticileri hal girişi maske dağıtırken görüntü

RÖP:  Nazif Alp  (Antalya Ziraat Odası Başkanı)

HABER: Tolga YILDIRIM -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Koronavirüs hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

SİVAS'ta yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören koronavirüs hastası S.U.(48) alkışlarla servise alındı. İl genelinde 46 kişi ise hastalığı yenerek taburcu edildi.

Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören S.U. isimli kadın hasta 19 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca yoğun bakıma alındı. Yapılan tedaviyle sağlık durumunun iyiye gitmesi sonucu dün itibariyle servise alındı. Yoğun bakımdan çıkarılarak sedye ile servise alınan S.U.'yu sağlık personeli, 'Dikkat et kendine' diyerek alkışlarla uğurladı. Mutlu olduğu gözlenen hasta, yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi. Sivas'ta koronavirüs nedeni ile tedavi gören 46 hastanın ise iyileştiği ve taburcu edildiği açıklandı.

Koronavirüs, Antalya, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:55 Kaynak: DHA

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