DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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7 saat önce

Çan'da karantina süresi uzayan Maltepe köyünde sessizlikÇanakkale'de, Çan ilçesi Maltepe köyünde başlatılan 14 günlük karantina süresi, 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

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Çan'da karantina süresi uzayan Maltepe köyünde sessizlik

Çanakkale'de, Çan ilçesi Maltepe köyünde başlatılan 14 günlük karantina süresi, 24 Nisan'a kadar uzatıldı. Jandarmanın giriş ve çıkışları kapattığı köyde, karantina nedeniyle sessizlik var.

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 390 nüfuslu Maltepe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart'ta saat 22.00 itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdiği siparişler, girişte jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak, sahiplerine teslim edildi. Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak, temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi. Maltepe köyünde, geçen pazar günü saat 22.00'de dolan 14 günlük karantina süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı. Jandarmanın köye giriş ve çıkışları kapattığı köyde ise sessizlik hakim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maltepe köyünde görüntu.

-Jandarmadan görüntü

- Burak Gezen anons

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdi

KARS'ta yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, Kars Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

Polisleri her gördüğünde duygulanan, hayranlığını sürekli dile getiren Muhammet Özdemir'in ailesi, 155 Polis İmdat'ı arayarak çocuklarının polis olma hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Haberi alır almaz harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletli polis kıyafetleriyle Muhammet'in evine giderek sürpriz yaptı. Kapıyı açar açmaz polisleri karşısında gören Muhammet'in şaşkınlığı ve sevinci yüzüne yansıdı. Bir süre polisleri hayranlıkla izleyen Muhammet'e polis kıyafeti giydirilerek hayali gerçekleştirildi. Muhammet, daha sonra ekiplerle birlikte devriyeye çıktı. Polis otosunda anons yapan Muhammet, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Devriyeden sonra evine bırakılan Muhammet Özdemir, mahalleli ve ailesi tarafından pasta ve alkışlarla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar evlerinin pencerelerinden Muhammet'i alkışlayarak destekledi ve polis ekiplerine bu ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. Bir günlüğüne de olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu doyasıya yaşayan Muhammet, pastadaki mumları söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin kıyafetlerle eve gitmesi

Ailehih kapıyı açması

Muhammet'i polis kıyafetini giyinmesi

Polis otosuyla devriye atması

Evde kal anonsu yapması

Eve geri dönüş

Mahalleninin alkışlaması

Pastanın mumunu üflemesi

Polislere el sallaması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Diyarbakır'da 305 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 305 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bingöl'den Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi elde edildi. Hemen çalışma başlatan ekipleri, Hani ilçesi Veziri mevkisinde yol kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasından 'dur' ihtarına rağmen kaçarak uzaklaşan araç takibe alındı. Kısa süreli takiple durdurlan araçta 305 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Esrar ve tabancaya el konulurken, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Jandarma, Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:19 Kaynak: DHA

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