DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Adıyaman'da komşuların kavgası: 9 yaralı, 7 gözaltı

ADIYAMAN'da iki aile arasında büyükbaş hayvanın tarlaya girmesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. İlhan ailesinin büyükbaş hayvanı, komşu Konutçu ailesinin tarlasına girerek, ürünleri yedi. İki aile arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 9 kişi, sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ise kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların gelişi

Yaralılar ambulanstan indirilmesi

Yaralıların yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Adana'da bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da bir iş yerine yapılan baskında, bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki iş yerinde, bir TIR'ın yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği baskında, piyasa değeri 7 bin lira olan bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. H.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bir aracın deposuna kaçak yakıt dolduran şahıs

Polisin baskın yapması

Kaçak yakıtın aktarıldığı hortum ve depo

Yerdeki yakıt

Varil ve bidonların içindeki kaçak yakıt

Genel ve detay

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Elazığ depreminde hasar gören, boş binanın çatısı yandı

ELAZIĞ merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 6.8'lik depremde ağır hasar görüp, boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Rızaiye Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görünce boşaltılan, 5 katlı binanın çatısında, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Nadir Ozan Sokak'taki apartmanın çatısından yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri, yangını yaklaşık 1,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı çatı, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.