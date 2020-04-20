DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-4

6 saat önce

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldı MERSİN'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne 220 bin 317 TL para cezası kesildi.

DHA YURT BÜLTENİ-4, System.String[]

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldı

MERSİN'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne 220 bin 317 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıs ve araç sürücülerle ilgili bilançoyu paylaştı. Ekiplerin il genelinde gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan 182 kişi ve araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci Maddesi ile Kabahatler Kanunun 32'nci Maddesine istinaden toplam 220 bin 317 TL idari para cezası yazıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Kentin genel drone görüntüsü

-Boş sokak, cadde, sahil drone görüntüsü

-Ekipler araç kontrolü yaparken

Haber-Kamera: MERSİN,

=======================

Kazadan 117 gün sonra ölen sürücü toprağa verildi

ISPARTA'dan hastane dönüşü kullandığı araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan ve 117 gün sonra yaşamını yitiren Mehmet Demirezen (43), Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde toprağa verildi.

Burdur- Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkiinde 24 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kazada, Isparta'da gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan baba-kız AFAD ekipleri tarafından uçuruma yuvarlanan araç içinden çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omuzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı. Demirezen burada sürdürdüğü 117 günlük yaşam mücadelesini dün öğle saatlerinde kaybetti.

Demirezen'in cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından tedavi gördüğü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak Burdur'a getirildi. Ulu Cami'de Demirezen için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namaza İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile Demirezen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Demirezen'in cenazesi Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Cenaze namazı

Cenazenin gidişi

Yaralının kurtarılışı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

=======================

İslahiye'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

İslahiye'de belediye ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sık kullandığı  alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik görevclileri, çöp konteynerleri ve çöp kovalarını yıkayarak dezenfekte ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

=======================

Mardin'de, üstü açık minibüsteki müzisyenlerden moral konseri

MARDİN'in Derik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalanlara, üstü açık minibüsle moral konseri verildi. Koruyucu kıyafet giyen müzisyenler, sosyal mesafe kuralına göre oturup, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu evlerinde kalanlara moral olması için sokaktan müzik dinletildi. Üstü açık minibüs içindeki müzisyenlerin sosyal mesafe kuralına göre oturduğu ve koruyucu kıyafetler giydiği sokak konserinde, ilçe merkezindeki mahallelere gece geç saatlere kadar gidilip, Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalındı. Balkonlarına çıkanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, görevli polislerle stres attı, oyun havası oynadı. İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde müzik sesiyle balkona çıkan Hasan Alataş (80), eşiyle müzisyenlere destek vererek oynadı. Eşiyle tek başına yaşadığını belirten Alataş, günlerdir dışarı çıkmayıp, kimsenin yüzünü görmediklerini belirterek, verilen konserden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:19 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak         
16:44
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]