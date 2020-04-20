DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne ceza yazıldı

MERSİN'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 kişi ve araç sürücüsüne 220 bin 317 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıs ve araç sürücülerle ilgili bilançoyu paylaştı. Ekiplerin il genelinde gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan 182 kişi ve araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci Maddesi ile Kabahatler Kanunun 32'nci Maddesine istinaden toplam 220 bin 317 TL idari para cezası yazıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kentin genel drone görüntüsü

-Boş sokak, cadde, sahil drone görüntüsü

-Ekipler araç kontrolü yaparken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kazadan 117 gün sonra ölen sürücü toprağa verildi

ISPARTA'dan hastane dönüşü kullandığı araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan ve 117 gün sonra yaşamını yitiren Mehmet Demirezen (43), Burdur 'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde toprağa verildi.

Burdur- Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkiinde 24 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kazada, Isparta'da gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan baba-kız AFAD ekipleri tarafından uçuruma yuvarlanan araç içinden çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omuzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı. Demirezen burada sürdürdüğü 117 günlük yaşam mücadelesini dün öğle saatlerinde kaybetti.

Demirezen'in cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından tedavi gördüğü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak Burdur'a getirildi. Ulu Cami'de Demirezen için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namaza İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile Demirezen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Demirezen'in cenazesi Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazı

Cenazenin gidişi

Yaralının kurtarılışı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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İslahiye'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

İslahiye'de belediye ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik görevclileri, çöp konteynerleri ve çöp kovalarını yıkayarak dezenfekte ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Mardin'de, üstü açık minibüsteki müzisyenlerden moral konseri

MARDİN'in Derik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalanlara, üstü açık minibüsle moral konseri verildi. Koruyucu kıyafet giyen müzisyenler, sosyal mesafe kuralına göre oturup, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu evlerinde kalanlara moral olması için sokaktan müzik dinletildi. Üstü açık minibüs içindeki müzisyenlerin sosyal mesafe kuralına göre oturduğu ve koruyucu kıyafetler giydiği sokak konserinde, ilçe merkezindeki mahallelere gece geç saatlere kadar gidilip, Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalındı. Balkonlarına çıkanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, görevli polislerle stres attı, oyun havası oynadı. İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde müzik sesiyle balkona çıkan Hasan Alataş (80), eşiyle müzisyenlere destek vererek oynadı. Eşiyle tek başına yaşadığını belirten Alataş, günlerdir dışarı çıkmayıp, kimsenin yüzünü görmediklerini belirterek, verilen konserden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.