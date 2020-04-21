DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Kilis'te, bir mezra karantinaya alındı

KİLİS'te, pozitif vaka görülmesi üzerine Yamaç Beşenli mezrası, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Kilis merkeze bağlı Beşenli Köyünün Yamaç Beşenli mezrasında oturan bir kişinin rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimliği açıklanmayan hasta tedaviye alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mezrada yaşayanların koronavirüs teşhisi konan kişi ile teması nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma personelleri, mezranın giriş ve çıkışını bariyerlerle kapattı. Koruyucu tulum, maske ve eldiven takan jandarmalar, mezraya gelmek isteyen ya da ayrılmak isteyenlere izin vermiyor. Mezrada yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köyün tabela görüntüsü

Jandarmanın köyü bariyerler ile kapatması

Özel kıyafetler giren jandarma personeli

Köyden görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Siverek'te 1 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Aşağı Beşyamaç Mahallesi, bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Siverek'e 40 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa kaldırıldığı hastanede yapılan kronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan mahalle sakini, hastanede tedaviye alınırken, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu dün yaptığı toplantıda Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararını verdi.

Karar doğrultusunda, jandarma ekipleri, mahalleyi barikat kurarak, giriş-çıkışa kapattı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma görevlileri, kontrol noktasından geçişlere izin vermiyor. Siverek İlçe Belediyesi tarafından dezenfektan gönderilen mahallede, vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Şekerli ve Böğürtlen Mahalleleri'nin de karantinada olduğu ilçede, 3 binada da karantina uygulaması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karantinaya alınan mahalle

Önlem alan jandarma ekipleri

Koruma kıyafetli ve maskeli jandarma ekibi

Gıda ve ihtiyaç kolilerinin bırakılması

Gıda taşıyan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA

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Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstü

Bursa'da, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi. Operasyonda, şüphelilerin yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek önlem aldıkları belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı. Bir iş yerine baskın yapan ekipler, kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmamak için polis telsizi dinledikleri ve iş yerinin girişini güvenlik kameralarıyla izledikleri tespit edildi. Ekipler, telsiz ve kumar oynanırken kullanılan iskambil kağıtlarına el koydu.

Gözaltına alınan 22 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baskın anı

-Güvenlik kamerası sistemi ve telsizden görüntüler

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 145 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise, 3 TL oldu.

Kayseri 'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 145 TL'den 170 TL'ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3 TL'den satıyor.

'YÜZDE 20 ORANINDA BİR FİYAT ARTIŞI OLDU'

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, "Pastırmanın fiyatı kasabın satmış olduğu ete göredir. Pastırmada 110 TL'den başlayıp 170 TL'ye kadar fiyat aralığı vardır. En çok tercih edilen sırt pastırmamızdır. Hayvanın sırt bölgesinden çıkar. Çünkü yağsız ve yumuşak olur. Bir dilim pastırma 3 ile 3,5 TL arasında gelir. Pastırma fiyatlarına yüzde 20 oranında bir artışımız oldu. 145 ile 150 TL arasında satmış olduğumuz sırt pastırma Türkiye genelinde 170 TL fiyat aralığında seyrediyor" dedi.

'SATIŞLARIMIZ YÜZDE 95 ORANINDA DÜŞTÜ'

Dünyada virüsten dolayı ticaretin durduğunu dile getiren Tokluman, şöyle konuştu:

"Bu virüsten dolayı dünyanın da ticaret çarkı durmuştur. Kayseri'deki sucuk ve pastırma satışlarımız da yüzde 95 oranında düşmüştür. Bizim en iyi ay dediğimiz Ramazan ayı geldi. Satışlarımız da bu dönemde pik yapardı, maksimum artış gösterirdi. Fakat virüsten dolayı işlerimiz durmuş durumdadır. İnşallah bunun da geçmesini temenni ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayı bizim satış oranında en iyi aylarımızdır. Özelde bizde yaklaşık günlük 100 kilo civarında sucuk ile 55 kilo pastırma satışımız vardı. Kayseri'de sektörel olarak günlük 5 ton sucuk kargo ediyorduk. 2 ile 2,5 ton arasında pastırma gönderiyorduk. Bu oran an itibarıyla yüzde 95 düşmüş durumdadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Esnaf Mustafa Tokluman ile röportaj

-Pastırma kesiminden detaylar

-Sucuklardan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

ŞANLIURFA'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık nakdi yardım, okul bahçesinde kurulan PTT gişelerinde yapılmaya başlandı. Okul bahçesine maskesiz alınmayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre belirlenen çizgilerde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Şanlıurfa'da 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık nakdi yardım, sosyal mesafe kuralına uyulmayıp, olumsuz görüntüler oluşturunca bu kez okul bahçesine kurulan PTT gişelerinde yapılmaya başlandı. Dar gelirli vatandaşlar, hesaplarına yatırılan bin liralık nakdi yardımı alabilmek için Eyyübiye Mahallesi'nde PTT hizmeti verilen Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu'na geldi. Okul bahçesine maskesiz alınmayan ihtiyaç sahipleri, sosyal mesafe kuralına göre belirlenen sarı çizgilerde sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sıralar arasına ise yine vatandaşların birbirine yakın olmaması için şerit çekildi. Vezneye dönüştürülen sınıf pencerelerinden hesaplarına yatırılan parayı alan vatandaşlar, evlerinin yolunu tutuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul bahçesinde sıra bekleyenler

Çocuklarıyla birlikte sırada bekleyen kadınlar

Okul penceresinde yapılan işlem

Sosyal mesafeye göre dizilen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti

SİVAS'ta yaşayan Kapkın ailesinin evlerinde odayı süsleyerek törenle 23 Nisan kutladıkları video izleyenleri gülümsetti.

23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı yaklaşırken, bu yıl koronavirüs nedeni ile tören yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna karşın bayramı evde de olsa kutlamak isteyenler kendi alternatiflerin geliştirdi. Sivas'ta yaşayan ve belediyede çalışan Mehmet Emin Atıf(35) ve Sevinç Cansu Kapkın(31) çifti, oğulları Mustafa Eymen(7) ve Mahir (1) ile birlikte evde kutlama yaptı. Evin salonunu bayraklar ile süsleyen aile, oyuncakları da sandalyelere oturtarak seyirci yaptı. Marşların çalındığı programda Kızılırmak İlkokulu 1/C sınıfında okuyan minik Mustafa Eymen oluşturulan kürsüden 23 Nisan şiiri okudu. Daha sonra ise çocuklar anneleriyle birlikte köpek balığı dansı yaptı. Görüntüler izleyenleri gülümsetti.