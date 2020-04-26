DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Denizli'de vahşet: Uyuyan oğlunu başına keserle vurup, koltuğu ateşe vererek öldürdü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Eşref K. (66), yanında kaldığı oğlu Mustafa K.'yi (47) koltukta uyurken başına keserle vurduktan sonra yattığı yeri tutuşturarak öldürdü. Alevler, itfaiye ekipleri ekiplerince söndürülürken, suçunu itiraf eden Eşref K., gözaltına alındı. Eşref K., 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, kendisinin cinayet işlemek zorunda kaldığı için oğlunu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın 1'inci dairede meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiği fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, evin oturma adasındaki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken, koltuk üzerinde Mustafa K.'nin yanmış cesedini bulundu. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Mustafa K.'nin başına keserle vurulup, yakılarak, öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis Mustafa K.'nin babası Eşref K.'yi gözaltına aldı. Eşref K.'nin, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi.

Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Eşref K.'nin, yanında kaldığı oğlunu, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı için koltukta uyurken önce başına keserle vurduğunu ardından da yattığı yeri ateşe vererek öldürdüğünü söyledi.

Eşref K.'nin olayda kullandığı keser de evdeki aramada koltuğun altında bulundu. Eşref K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Mustafa K.'nin (Kaplan) fotoğrafı

-Oğlunu öldüren şüpheli Eşref K.'nin (Kaplan) görüntüsü

-Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Cesedin evden çıkartılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular

TRABZON'da gönüllüler, polis ve belediye ekipleriyle işbirliği yaparak sokakta aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanseverler evlerinde kalınca sokak hayvanları da beslenme sorunu yaşamaya başladı. Trabzon'da polis, belediye görevlileri ile hayvan severler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) üyeleri yiyecek zorluğu çeken hayvanların yoğunlaştığı bölgeleri belirledi. Görevliler ve gönüllüler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı. Kent merkezinin park, bahçe, sokak, açık alan gibi farklı bölgelerindeki besleme noktalarına kedi ve köpekler için mama ve su bırakan polisler, sokak kedilerini elleriyle besledi.

'BİR KAP SU, BİR KAP MAMA BIRAKIN'

Ortahisar Belediyesi'nde görevli veteriner Ahmet Köz, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmasının ardından beslemeleri artırdıklarını belirtti. 20 mahalledeki 95 ayrı noktaya yaklaşık 800 kilo kedi ve köpek maması bırakarak binden fazla sokak hayvanını beslediklerini ifade eden Köz, "Beslenecek bütün canların yerlerini bilmiyoruz. Hayvanseverlerle birlikte çalışarak, onların bize gönderdiği notları değerlendirerek beslenecek hayvanları bulup onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Her bölgemizde ortalama 8-10 civarında hayvan var, bundan fazla olan bölgeler de var. Biz ne kadar besleme yaparsak yapalım, yetişemediğimiz, bilmediğimiz noktalar oluyor. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koysun" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ YAPILDI'

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, belediyelerin sokak hayvanlarına karşı hassas olmalarının önemli olduğunu belirterek, "Sokağa çıkma yasağında çok güzel bir işbirliği yapıldı. Sosyal medyadan ihtiyaç olan bölgelere ulaşılabilmesi için telefon numaraları yayınladık. Vatandaşlar bize ulaştı ve onların söylediği bölgelere gidip besleme yaptık. Herkes kendi kapısının önündeki hayvanı beslerse esnafın da, o mahallenin hayvanı da beslenmiş olur. Diğer noktalarda zaten dernekler, sivil toplum örgütleri, hayvanseverler, belediyeler sokak hayvanlarını besliyor. Hatta bu sefer polisler ve valilik de besleme yaptı. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu konuda duyarlılık artıyor ama benim için önemli olan ortak çalışarak amaca hizmet etmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin hayvanları besleme görüntüsü

Belediye görevlisi ve hayvanseverlerin mama dökme görüntüsü

Sokak hayvanlarının görüntüsü

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Selay SAYKAL TRABZON-DHA

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Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi

AMASYA'da ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) adlı üçüzler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğretmenleri Sevgi Kirti'nin doğum gününü aldıkları pasta ile telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda okuyan 2'inci sınıf öğrencileri Erdal, Erdem ve Elif Cört adlı üçüzler, öğretmenleri Sevgi Kirti'ye sürpriz bir doğum günü hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ile dışarı çıkamayan üçüzler, pasta aldı, mumları yakarak, öğretmenlerini görüntülü aradı. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlayan kardeşler, mumları kendileri söndürerek pastayı yedi. Mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Sevgi Kirti, öğrencilerine teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

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-Üçüzler ve pastadan detay

-Görüntülü konuşmadan detay

-Öğretmenden detay

-Röportaj

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Cibuti ve Somali'den getirilen 84 kişi Niğde'de yurda yerleştirildi

YENİ tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Türkiye'ye getirilen 84 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Cibuti ve Somali'den alınan 207 Türk vatandaşı, Nevşehir'e getirildi. Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Geriye kalan 84 vatandaş ise karantina için otobüslerle Niğde'ye gönderildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu araç konvoyuyla kente getirilen vatandaşlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Sultan 2'nci Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.