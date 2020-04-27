DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

VAN'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde yaşayan bir çiftin koronavirüs testlernin pozitif çıkması üzerine 2 sokak karantinaya alındı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.

Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak, kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yalımerez Mahallesi'nden detaylar

-Karantinaya alınan 2 sokaktan detaylar

Polis ekiplerinin aldığı önlemler

-Belediyeye ekiplerinin dezenfekte işlemi yapması

-Muhabir anonsu

-Karantinaya alınan sokaklardan detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine karantinaya alınan 2 mahallenin giriş ve çıkışları, duba ve polis şeridiyle kapatıldı. Her iki mahalleye giriş çıkışlar polis kontrolü altında tutuluyor. İlçede cami ve belediye hoparlörlerinden de sürekli anonslar yapılarak, "Konak ve Cami mahallelerimizde karantina ilan edilmiştir. Tüm vatandaşların evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri önemle rica olunur" denilerek ilçe halkı uyarılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis şeritleri ve dubalar

Mahallelerin kapatılan noktalarda polis kontrolü

Belediye hoparlörlerinden anonslar

İlçeden görünüm

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Adana'da 4 günlük yasak sonrası sokaklar hareketlendi

ADANA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün sokaklar hareketlenirken, özellikle banka ve postahanelerin önünde yoğunluk oluştu.

4 günlük yasaktan sonra sokağa çıkan vatandaşlar, özellikle kent merkezindeki banka ve postahanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Görevlilerde vatandaşları sosyal mesefaye uymaları konusunda uyardı. Ayrıca yine kentin ana alterlerinden olan Büyüksaat ve 5 Ocak meydanında araç yoğunluğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka önlerindeki uzun kuyruklar

5 Ocak Meydanı

Trafik yoğunluğundan görüntüler

PTT ve postane önündeki kalabalık

Büyüksaat'ten görüntü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk

KAYSERİ'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge kapsamında aralarında Kayseri'nin bulunduğu 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00'da sona erdi. Yasağın ardından Kayseri'de, vatandaşların sokağa çıktığı gözlendi. Vatandaşların PTT ve bankalar önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu dikkati çekti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.