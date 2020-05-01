DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Ankara Kumrular saldırısının faili PKK'lı terörist yakalandı

ANKARA'da 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden terörist İ.A., Diyarbakır'da yakalandı.

Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı ile aynı gün Siirt- İstanbul seferini yapan Güney Ekspresi'ne yönelik Kırıkkale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenmek istenen ve son anda engellenen eylemin faillerinden PKK'lı terörist İ.A.'nın Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan araştırmanın ardından tespit edilen 2 adrese eş zamanlı hava destekli operasyon düzenledi. Operasyonda terörist İ.A., Peyas Mahallesinde yaşayan babası M.A.'nın kendisini sakladığı tespit edilen evde gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada operasyon anı, drone ile anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

DİYARBAKIR,

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1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı

İZMİT'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda temizlik işçileri, yol yapımında çalışan işçiler çalışmalarını sürdürdü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmit kent merkezinde sabah erken saatlerinde sessizlik hakimdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde temizlik işçileri ise sokak ve caddelerin temizliğini sürdürdü. Aynı zamanda Doğu Kışla mevkiinde dün kurulan pazar alanı bugün belediye personeli tarafından süpürüldükten sonra yıkanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ayrıca, Orduevi mevkiinde bulunan Seka Park tüneli üzeri ulaşıma kapatılarak, asfalt yenileme çalışmalarında işçiler çalışma yaptı.