DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Kalkan Mahallesi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Otantik yapısı, temiz ve nemsiz havası, pırıl pırıl denizi, eşsiz güzellikte koylarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan Kalkan, Türkiye'nin alternatif turizm merkezlerinden biri. Kalkan'da onlarca butik otelin yanında yaklaşık 5 bin villa var. Bu villalardan yaklaşık 3 bini İngilizlere ait. Kalkan'da yerleşik yaşayan, çoğunluğu İngiliz yaklaşık 1000 yabancı var. Türkiye'de İngilizlerin en çok yerleşik yaşadığı, konutunun olduğu, tatil yaptığı bir merkez Kalkan.

Dört mevsim turizm yapılan Kalkan, normal nüfusu 3 bin 614 iken yüksek turizm sezonunda 20 bine ulaşıyor. Kalkan çevresindeki İngilizlerin evlerinin olduğu Bezirgan, İslamlar, Üzümlü ve Sarıbelen mahalleleri de yerleşik yabancı İngiliz hemşehrilerinin dönmesini bekliyor. Kalkan'da en çok sessizliği yaşayan yerlerden biri de dünyaca ünlü Kalkan Koyu. Dünyadaki birçok ünlünün, yatları ile geldiği, her gün yüzlerce yatın tura çıktığı, mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak yeri olan koyda tam bir sessizlik hakim.

Koronavirüs nedeniyle İngiltere ile uçuşlar kapatılınca Kalkan sokakları, Kalkan Limanı, Kalkan koyları tam bir sessizlik içinde. Kalkanlı turizmciler, turizm çalışanları, yatçılar koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesini bekliyor. Kalkan'da konutu olan İngilizler de ülkesinden dönmeyi bekliyor. Kalkan cadde ve sokakları da eski canlılığına döneceği, insan kaynayacağı hareketli günleri bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgeden dron görüntüleri

Limandan görüntüler

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Serik'te domates üretimi sürüyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı domates üreticileri çalışmalarını sürdürdü.

Serik'te seralarda domates üretimi yapanlar, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde hasadı sürdürdü. Toplanan domatesler toptancı halinde kilosu 2,5 ila 3 lira arasında alıcı buldu. Seralarda toplanan domatesler kasalara doldurularak, yüklenen araçlarla toptancı haline gönderildi.

Alacami Mahallesi'nde serada domates yetiştiren Fatih Öz, domatesleri ekim ayının sonlarında ektiklerini hasada ise mart ayında başladıklarını söyledi. Fatih Öz, "Koronavirüsün başladığında çitçiler olarak biraz endişeliydik. Fakat sonradan yükselen fiyatlar dolayısıyla yüzümüz güldü. İnşallah fiyatlar böyle giderse hem kendi emeğimizi hem de masrafımızı karşılayacağız. Domates üretimi bölgede oldukça yaygın şekilde devam ediyor. Koronavirüse rağmen Serikli çiftçiler olarak üretime devam edeceğiz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Üretici Fatih Öz

Domates hasadından görüntüler

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Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz üreticileri, üretimlerini sürdürdü. İlçede üretilen iç piyasada tüketilen karpuzun kilosu 4 liradan alıcı buldu. Üreticiler hem verim hem de fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

31 şehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürdü. Karpuz üretiminin yoğun yapıldığı Alacami Mahallesi'ndeki üreticiler hem verimden hem de fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. İlçede üretilen ve iç piyasada değerlendirilen karpuzun kilosu halde 4 liradan alıcı buldu. Sera çalışanları toplanan karpuzları 'Virüsün ilacı karpuz' ve 'Bu karpuzu yiyen virüsü yener' diye seslenerek, araca yükledi. Araçlara yüklenen karpuzlar daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciyle buluşmak üzere toptancı haline gönderildi.

Üretici Taner Öz, bu yıl karpuz fiyatlarının yüzlerini güldürdüğünü belirterek, koronavirüse rağmen fiyatların en yüksek seviyede ve iyi şekilde devam ettiğini aktardı. Koronavirüsün tarıma zararının olmadığını düşündüğünü kaydeden Taner Öz, ocak ayında diktikleri karpuz fidelerinin mayıs ayı başında hasada başladıklarını anlattı.

Üretici Fikri Karcı, koronavirüse karşı mücadele için üretime devam ettiklerini anlatırken, çiftçiler ürettikçe ülkede gıda sorunu olmayacağını vurguladı. Hükümetten her türlü desteği aldıklarına dikkati çeken Fikri Karcı, koronavirüs nedeniyle karpuzda ithalat ve ihracat olmamasına rağmen iç piyasadaki talebin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Karcı, "Bu sene verim gayet güzel, fiyatlar da Allah'a şükür çok iyi. Üreticimiz bu sene virüsten korkmuştu, maliyetler yüksek olduğu için ekim yapmaktan çekinmişti ama durum öyle olmadı. Bu sene herkesin yüzü güldü" dedi.

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RÖP 1: Üretici Taner Öz

RÖP 2: Üretici Fikri Karcı

Karpuz hasadından görüntü

Karpuzların araca yüklenmesinden görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı yaylaya ulaşımı sağlayan yolda, kalınlığı 8-10 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Doğası, sahilleri, yaz- kış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, mayıs ayında karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı Toros Dağları 'nda yer yer kar kalınlığı 8- 10 metreyi bulan Göktepe Yaylası grup yollarını ulaşıma açmak çalışma başlattı. 4 kişilik bir ekip, greyder ve iki kepçeyle karları temizleyip, yolları açmaya çalışıyor.

Göçerler için yayla yollarını açtıklarını söyleyen yetkililer, "Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. Ay sonuna kadar bitiririz. 4 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgeye yüzlerce göçer çıkmakta, genellikle Akseki ve Manavgatlı göçerler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor" dedi.

Bölgede karlı yolları açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan greyder operatörü İlhan Yılmaz, "Yaylacılara yol açmak için buradayız. Bu yıl geçen yıla oranla çok fazla kar var. İleride 8-10 metre yükseklikte kar olan yerler var. Bu 45 kilometrelik bir yol. Ara yolları da var. Seydişehir Hadim , Bozkır, Gündoğmuş ve Alanya 'ya çıkan yayla yolları da var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar temizleme çalışması

Çalışmalardan detaylar

HABER: Adem ÇETİN- KAMERA: AKSEKİ (Antalya),

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Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılmış halde bulundu. Kabukları kırılan kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi. Müdahale edilen 4 kaplumbağa tedaviye alındı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Alanya'nın Damlataş Mezarlığı'nda dün 8 kaplumbağa başları ezilmiş, kabukları kırılmış halde bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü belirlendi. Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet büyük tepki topladı. Kaplumbağaları incelemeye gelen veteriner hekimler 8 kaplumbağanın 4'ünün yaşadığını tespit etti. Tedavi altına alınan kaplumbağaların yaralarına müdahale edildi. Ardından özel bir ürünle kabukları yapıştırılan kaplumbağaların 2'sinin durumunun iyi, diğer 2'sinin ise kritik olduğu belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı ilk incelemede etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tedavi altına alınan 4 kaplumbağanın görüntüsü

Kaplumbağaları bulan hayvanseverin çektiği video

HABER- KAMERA: Engin ANAK- Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim

DİYARBAKIR'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin cadde ve sokaklarında kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimseye rastlanmadı.

YOL ÇALIŞMASINDA SOSYAL MESAFE KURALI

Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi Melikahmet Caddesi'nde yenileme çalışması sürüyor. Caddede çalışan ekiplerin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri gözlendi.

Öte yandan güvenlik güçleri de kentin farklı cadde ve kavşaklarında kurdukları kontrol noktalarında uygulamalar yaptı. Ekiplerce, sokağa çıkanların izin belgelerini sorgulanırken, izni belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi.