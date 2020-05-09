DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi 'nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir apartmanın güvenlik görevlisi, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen köpekleri sopayla dövdü. Olayı gören gençlerin tepki gösterdiği görevli, bazı köpeklerin, beslediği köpekleri dövdüğünü öne sürerek, "Bunların hepsini vuracağım" dedi. Ardından da apartmandaki görev yerine geri döndü.

Gençler ise köpekleri besleyen hayvansever bir kadına durumu anlattı. Cep telefonunun kamera kaydını açan kadın, görevlinin yanına giderek, "Köpekleri vuracağınızı söylemişsiniz?" dedi. Güvenlik görevlisi de, "Köpeğimi döverlerse hepsini mermi manyağı yapacağım. Ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" şeklinde tehditler savurdu.

Kadının, "Sizi nasıl burada güvenlikçi olarak tutuyorlar. Bu kadar tehlikeli birini nasıl çalıştırıyorlar?" sorusuna güvenlik görevlisi "Ben güvenlikçiyim, ben çok tehlikeliyim. Buraya zarar verenlerin hepsini öldüreceğim" karşılığını verdi. "Görüntünüzü alıyorum" diyen kadına, "Birkaç fotoğrafımı çek, emniyete gönder" diye cevap verdi.

12 yıldır çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen kadının çektiği görüntüler, hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, güvenlik görevlisine tepki yağdırdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nuri PİR/ADANA,

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Karantinadan kaçan adam, polise 'Kafama sıkın' dedi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulduğu evden çıkan Köksal T. (48), parktaki bir bankta polis tarafından bulundu. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek istenen Köksal T., polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 13 gündür karantinada bulunduğu evden çıkıp parka geldi. Burada bir süre oturan vatandaş, evine gitmek için polisi aradı. Polisi beklediği sırada 10 ayrı banka oturup yer değiştiren Köksal T.'yi polisler ambulans ile göndermek istedi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Köksal T.,"Benim evime gitmem lazım. Hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var" dedi. Polisin hastaneye gitmesini istediği Köksal T., "Alın kimliğimi bana istediğiniz kadar ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" dedi.

Polis ekipleri, Köksal T.'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, bir süre görüştükten sonra Köksal T.'yi ambulansa alarak hastaneye götürdü. Köksal T.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Diğer yandan olay sırasında bankta uyumaya çalışan bir kişi kaldırılarak parktan uzaklaştırıldı.