DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü taklalar atarak savruldu, o anlar kamerada

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kerem Özdemir'in (22) yaralandığı motosikletle otomobilin çarpıştığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Kerem Özdemir'in taklalar atarak savrulduğu anlar yer aldı.

Pazar günü saat 19.00 sıralarında Elikesik Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada Kerem Özdemir idaresindeki 07 ABM 397 plakalı motosiklet yolun sağına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Muhsin Y. idaresindeki 07 VIA 33 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kerem Özdemir yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekibi ve jandarma geldi. Yaralı Kerem Özdemir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan kontrollerde Kerem Özdemir'in ayak ve kollarında kırıklar olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özdemir'in yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücünün havada taklalar atarak yere düştüğü yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kazanın MOBESE görüntüsü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

=========================

Anneler Günü'nde kılık değiştirerek eşine sürpriz yaptı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Vezir Poyrazoğlu (36), Anneler Günü'nde kadın kılığına girerek aynı yaştaki eşine sürpriz yaptı. Hem kendisi hem de eşi, anneleriyle görüşmediği için Anneler Günü'nü buruk kutladıklarını söyleyen Poyrazoğlu, böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini anlattı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde oturan Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü'nde eşine ilginç bir sürpriz yaptı. İlçede yaşayan annesiyle görüşmeyen Vezir Poyrazoğlu, aynı durumda olan eşinin Anneler Günü'nde burukluk yaşamaması için kadın kılığına girmeye karar verdi. Kadın kıyafetleri giyip, başına eşarp örten Vezir Poyrazoğlu, eşi Hatice Poyrazoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. Vezir Poyrazoğlu, hem eşinin Anneler Günü'nü kutladı hem de onun annesi rolüne büründü.

Hatice Poyrazoğlu, eşinin sürprizi karşısında şaşırıp duygulandı. Hatice Poyrazoğlu da eşinin annesi gibi davranınca çift, yıllardır ayrı kaldıkları annelerinin özlemini bu şekilde gidermeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Vezir Poyrazoğlu, sürprizini sosyal medya hesabından, "Bu fotoya gülen olur ama bilmezler ki ne anlam taşıdığını. Bugün Anneler Günü'ymüş. Biz de birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'nü kutladık. Ölmüş ve hayatta olan tüm annelerin günü kutlu olsun. Bir evlat annenin kıymetini bir anne de evladının kıymetini iyi bilsin" sözleriyle paylaştı.

Kısa sürede Poyrazoğlu'nun paylaşımı yoğun beğeni ve paylaşım aldı.

Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü dolayısıyla eşine böyle bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. 1994 yılında trafik kazasında babasını kaybettikten sonra kendisi ve eşinin ailesinin kendilerine sahip çıkmadığını ve ailelerinden uzak olduklarını anlatan Poyrazoğlu, "Ne eşimin ne de benim annem, kardeşlerim bizlere sahip çıkmadığı için hayatım bu güne kadar mücadeleyle geçti. Eşimle yılmadık, mücadele ettik, beraber çalıştık. Beraber gezdik, beraber yuva kurduk. Her ikimiz de annelerimizden uzak olduğumuz için böyle bir sürpriz yaparak birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'müzü kutladık. Bir günlüğüne eşimin annesi oldum" dedi.

Hatice Poyrazoğlu da "Ölmüş ve sağ olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Eşime de bu sürprizinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demir doğrama ve seracılık işiyle uğraşan Poyrazoğlu çiftinin 1'i erkek 5 çocuğu bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

RÖP 1: Vezir Poyrazoğlu

RÖP 2: Hatice Poyrazoğlu

Aileden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

===========================

Emniyetin 'Hele Dadaş Evde Kal' türküsüne vatandaş göbek atarak cevap verdi

ERZURUM'un İbrahim Erkal ile hayat bulan anonim türkülerinden biri olan "Hele Dadaş Hoşmusan" türküsüne uyarlama yapan Emniyet Müdürlüğü halka, 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Polis megafonlarından cadde ve sokaklarda çalınan türküye birçok kişi göbek atarak karşılık verdi.

"Hele dadaş hoş musan" adlı bilinen bir Erzurum türküsünün sözlerini son yıllarda dünyayı kasıp kavuran koronvavirüse uyarlayarak 'Evde Kal' çağrısında bulunan emniyet teşkilatı, vatandaşı hop oturup, hop kaldırdı. Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok'un uyarladığı, Erzurumlu yerel sanatçı Serdar Akçelik'in seslendirdiği "Hele Dadaş Evde Kal" türküsü şehrin dört bir tarafında polis megafonlarından halka dinletildi. Vatandaşların dikkatini çeken türküyü dinleyenler bir süre sonra dayanamayıp el vurarak sokakta veya evinin balkonunda göbek atmaya başladı. Bazı vatandaşlarda Türk bayrağı açarak alkışla tempo tuttu. Rahmetli Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sıkça okuduğu "Hele Dadaş Hoşmusan" türküsünü koronavirüse çok güzel uyarladığını söyleyen vatandaşlardan Serken İşoğlu, "Devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyuyoruz. Polisimizinde böyle bir Erzurum tüküsü ile vatandaşa yaklaşımı güyet güzel olmuş. Bizler evimizdeyiz, kurallara uyuyoruz. Devletimize teşekkür ediyuruz. Polisimizin böyle bir uygulaması çok güzel. Çocukların bile dükkatini çekip hemen balkona koşuyor. Çok eğlendik" diye konuştu

Kemal Demir ise, "Evde kalıyoruz sarkı çok güzel. Devletimiz ne derse öyle. İnşallah herkes evde kalır, sağlıklı olur." dedi

EMNİYETİN "HELE DADAŞ HOŞMUSAN" TÜRKÜSÜ

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Gene gezip, tozirven vallah bunda var vebal.

Boş galsın çarşı-pazar vallah evde hayat var.

Aman Dadaş evde gal, sabret yakındır bahar

Hastanede doktor var markette gardaşın var.

Polis, bekçi hemşire senin için nöbette.

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Lalapaşa meydanı, Cumhuriyet Caddesi

Birde var Gürcükapı boş galsın havuzbaşı.

Hele Dadaş evde gal korona var virüs var.

Gene gezip tozirsen vallah bunda var vebal

"HELE DADAŞ HOŞMUSAN" TÜRKÜSÜNÜN ORİJİNALİ

Hele dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş mısan

Ey bu derenin uzuni

Kıramadım buzuni

Aldım Çerkez kızıni

Çekemedim nazıni

Heley dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş musan

Hele dadaş hoş musan

Dolu musun boş musun

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş musan

Hele dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basıyir

Yoksa sen sarhoş musan

Kale kaleye bakar

Kaleden toplar atar

Ey bu zamane kızlari

Dadaş diye can atar

Hele dadaş hoş musan

Dolu musun…

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hele dadaş evde kal adlı hazırlanan klip

-Polislerin Emniyet Binasından araçlarla çıkışı

-Şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezmesi

-Drone ile çekilen detaylar

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Yenişehir semtinde emniyet mensupların hazırlanan şarkıyı araçlarından çalmaları

-Vatandaşlar ile röp

-Hümeyra Pardelinin anonsu

-Serkan işoğlu ile röp

Haber: Turgay İPEK – Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

==============================

Kayseri'de sokağa çıkacak çocuklar için parklar dezenfekte edildi

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için parklardaki oyun grupları dezenfekte edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 14 yaş ve altı çocukların yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek. Bu kapsamda, Kayseri Kocasinan Belediyesi uzun bir aradan sonra sokağa çıkacak olan çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması başlattı. İlçede bulunan 400 parktaki oyun grupları, yaklaşık 10 gün etkisi bulunan özel karışımlı dezenfektan ile temizlenerek, çocuklar için hazır hale getirildi.

Kocasinan Belediyesi'nde görevli Çevre Mühendisi Hilmi Sönmez, "Çocuklarımız için sokağa çıkma kısıtlaması yarın 11.00-15.00 arası kalkıyor. Biz de Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizde bulunan 400 parkımızı dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın kesinlikle sağlığına zarar vermeyen ve etkisi 10 gün süren bir madde ile temizlik yapılıyor. Banklarda yoğunluk yaşanmaması için dezenfekte yapmadık. Sadece çocuk oyun gruplarının her noktasına dezenfekte işlemi gerçekleştirildi" dedi.