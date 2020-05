DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

EKİPLER, YIKIM İÇİN ÖZDİL'İN VİLLASINDA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil 'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile eklentilerle ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıkım için sabah villaya geldi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi.

KOMŞULARIN VİLLALARI DA MÜHÜRLENDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları mühürledi. Belediye ekipleri, villalarda inceleme yaptı, ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.

SÜRE DOLDU, YIKIM EKİPLERİ VİLLADA

Özdil ailesine kaçak eklentilerin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, önce kişisel güvenlik önlemlerini aldı. 'Yıkım ekibi' yazan yeleklerini giyip, baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçilerden bir bölümü ise villanın teras bölümüne çıkıp, inceleme yaptı. Ekiplerin, yıkım işlemine başlayacağı bildirildi.

Yıkım ekipleri Özdil'in kaçak villasında (2)

EKLENTİLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada sökümü işlemine başlandı. Ekipler, ilk olarak kaçak bölümdeki çatının kiremitleri kaldırdıkları görüldü. Ekiplerin, kırım yapmadan titiz bir şekilde eklentileri sökmeye çalışmaları dikkati çekti.

Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi

Bursa'nın Keles ilçesindeki bungalovlar, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon kapsamında tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bungalovlarda, temasın en düşük seviyeye indiği tatilin günlük fiyatı ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor.

Bursa'da yaklaşık 20 yıl boyunca otomotiv firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Arif Doğru, çocukluk hayali olan 'tatil köyü' projesini hayata geçirmek için işinden ayrıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 'na projesini sunan Doğru, buradan hibe alarak, yapımına başladı. Tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru, gelen müşteriler için bungalovlarda konaklama, balık avlama, at binme, arazi aracı ATV ile safari yapıp, hobi bahçelerinde vakit geçirebilme imkanlarının olduğu yaşam alanı oluşturdu. Tesis, son günlerde izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, otellerden çok bungalovları tercih ediyor. Bungalovlarda, temasın en düşük seviyeye indiği tatilin günlük fiyatı ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor.

'HER ŞEY KİŞİYE ÖZEL'

Bungalovları olan tesislerin salgın sürecinde avantajlı olacağını söyleyen Arif Doğru, "Önümüzdeki dönemin, bizim gibi butik çalışan tesisler için avantajlar barındırdığını düşünüyorum. Çünkü her şey kişiye özel. Konakladığınız evden kullandığınız eşyalara kadar her şey size ait. Burada evinizde gibisiniz. Toplu yaşanan mekanlarda her şey müşterek. Bizim gibi butik tesislerde konakladığınız ev tamamen size ait. Kullandığınız bütün eşyalar size ait. Bu süreçte tam normale dönene kadar yemek ve içecek hizmetlerini oda servisi halinde yapacağızö dedi.

'BİRİKEN STRESİ DOĞADA ATABİLİRSİNİZ'

Doğa turizminin özelliklerini anlatan Doğru, "Tatile geliyorsunuz ancak 4 duvar arasına tıkılıp kalmıyorsunuz. Burada yapabileceğiniz aktivitelerin yanı sıra bahçe işlerine de merakınız varsa toprakla uğraşabilirsiniz. Doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bisikletinize binip doğayı keşfedebilirsiniz. Adrenalin aktivitelerimiz var. Dinginlik isteyenler için olta balıkçılığımız var. Üzerinizde biriken stresi doğada atabilirsinizö diye konuştu.

Rezervasyon durumu hakkında da bilgi veren Arif Doğru, "Bayram rezervasyonları ve bayram sonrası için büyük ilgi var. Rezervasyonlar için arayanlar var. Bu süreci sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ve benzeri tesislerin normalleşme sürecinde çok daha popüler olacağını düşünüyorumö dedi.