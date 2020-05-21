DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Durağa çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, yolcu durağına çarparak devrilen minibüsteki, sürücü Şaban Gümüşler (59) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Şaban Gümüşler kontrolündeki 53 ABC 146 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki boş haldeki yolcu durağına çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şaban Gümüşler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen araçtan yaralanan Asiye (62) ve Birol Asaf Gümüşler (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Trabzon yönü, aracın çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araç görüntüsü

HABER KAMERA: TRABZON-DHA

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Çantadan para çaldı, kaçmak için otobüsün kapısını tekmeledi

Adana'da, otobüse binen kadının çantasından bin 300 lirayı çalan Ali A. (40), yakalanacağını anlayınca kilitli kapıyı tekmeleyerek, açmak istedi. Araz, sürücü ve yolcular tarafından yakalanıp polis teslim edilirken, yaşananlar otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hırsızlık olayı, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., alışverişten evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Sebeha T.'nin (37), çantasına para koyduğunu gördü. Sebeha T., bir süre sonra gelen yolcu otobüsüne binip, elindeki poşetler ile ön koltuğa ilerledi. Ali A. takip ettiği kadının çantasının fermuarını el çabukluğuyla açıp, bin 300 lirayı aldı. Ardından otobüsün arka kısmına ilerledi. Araz'ın çantasına dokunduğunu fark eden Sebeha T., paranın alındığını görünce, durumu otobüs şoförüne söyledi. Şoför, otobüsün kapılarını kilitledi. Yakalanacağını anlayan Ali A. ise otobüsün arka kapısını tekmeleyerek açmak istedi. Ancak şoför ve yolcular tarafından yakalandı.

Ali A., otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ali A.'nın kemeriyle pantolonunun arasına sıkıştırdığı para, sahibine teslim edildi.

Yankesicilik ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan kaydığı olduğu öğrenilen şahsın sorgusunda, "Bir süre önce cezaevinden izinli çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanınö dediği öğrenildi. Ali A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.