DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

KAHRAMANMATAŞ'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, okul ile bazı apartmanların çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Kentte gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda, Vadi Mahallesi'ndeki Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Yerinden sökülen çatı, okulun bahçesine düşerken, fırtına nedeniyle etrafa saçılan parçalar, elektrik kesintisine neden oldu. Şehir merkezindeki 2 apartmanın da çatısının uçmasına yol açan şiddetli rüzgar, Adnan Menderes Bulvarı'nda ağacı devirdi. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, devrilen ağaç da belediye görevlilerince kaldırıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok manav ve marketin meyve kasaları da etrafa savruldu, ışıklı reklam panoları hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye aracı

Çatısı uçan okul

Bahçedeki çatı

Uçan çatıdan detay

Dolaşan elektrik telleri

Yerdeki çatı parçaları

Yolun ortasındaki ağaç

Ağaçtan detay

Yolun ortasındaki meyve kasaları

Kırılan reklam panosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Marketten içki ve sigara hırsızlığı kamerada

Bursa'da bir markete giren 4 şüpheli, çok sayıda sigara ve alkollü içecek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. 4 şüpheli, marketin kilitli olan kapısını kırarak, içeri girdi. İçki ve sigara reyonuna yönelen hırsızlar, buradan çok sayıda ürünü alarak, marketten çıktı. Kaçarken çaldıkları sigaraların bir kısmını düşüren 4 şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Markete gelen çalışanlar, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.