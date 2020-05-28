DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu

ADANA'da Fatma Sakar (32), yedeğini yaptırdığı anahtarı verip, görümcesinin evindeki 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çelik kasayı çaldırttı. Fatma Sakar ile hırsızlığı gerçekleştiren 3 arkadaşı tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Karataş ilçesindeki yazlığına giden Sezen N., çiçeklerini sulaması için evinin anahtarını alt kattaki komşusuna verdi. Komşusu, çiçekleri sulamak için eve çıktığında kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapının alt kilidinin anahtarla açıldığını, üst kilidinin ise kırıldığını tespit edince çalışma başlattı. Bölgedeki 100 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, olay yerine yakın caddede trafikte ters istikamette ilerleyen beyaz bir otomobilden şüphelendi. Gözaltına alınan araç sahibi İsmail P., ifadesinde otomobilini Süleyman A.(26) ve Mehmet A.'ya (32) kiralandığı söyledi. Gözaltına alınan bu kişiler de otomobili Ahmet Aktürk'e (24) verdiklerini ileri sürdü.

ŞÜPHELİLER HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet Aktürk, emniyetteki sorgusunda, Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt (49) ile birlikte Sezen N.'nin evindeki içerisinde altın ve para olan çelik kasayı çaldıklarını itiraf etti. Polis, Bülent Ünal ve Ziver Akkurt'u da gözaltına aldı. Ünal'ın emniyetteki sorgusunda, yakın arkadaşı Fatma Sakar'ın olay günü kendisini telefonla aradığını, görümcesi Sezen N.'nin evindeki çelik kasanın içerisinde 160 bin liralık ziynet eşyası ve nakit paranın olduğu söyleyip, evin anahtarını verdiğini anlattı. Ünal, bunun üzerine arkadaşları Ahmet Aktürk ve Ziver Akkurt'u yanına alarak kapının alt kilidini anahtarla açtığını ancak üst kilidin anahtarı olmadığı için levyeyle kırdıklarını, açamayınca çelik kasayı da alarak evden kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine Fatma Sakar da gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE CEZASI DA KESİLDİ

Olayı gerçekleştiren Bülent Ünal, Ziver Akkurt ile Ahmet Aktürk'ün çaldığı kasayı bagaja sığmayınca otomobilin arka koltuğuna koyduğu, ön koltuğa 3 kişi oturmaları nedeniyle şüpheliler hakkında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Ünal, Ziver Akkurt, Ahmet Aktürk ile Fatma Sakar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Süleyman A, ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla, İsmail P. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çalınan altınların bir kısmı sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adli tıp kurumuna getirilmesi

Adli tıp kurumu tabelası

Çalınan ziynet eşyaları

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Otoyoldaki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesi, babası ve 2 kardeşi de yaralandı.

Kaza, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Harun Bozkurt yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Kazada sürücü Harun Bozkurt (38), eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları Buğra Bozkurt (3), Emir Ege Bozkurt (8) ve Eymen Efe Bozkurt (10) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Buğra Bozkurt yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin)

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İslahiye'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Nesibe Hannavi, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 27 SP 680 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen hamile olan Nesibe Hannavi'ye (24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri megafonla toplanan kalabalığı sokağa boşalmaları anonsu yaptı. Hamile kadın ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Sağlıkcıların müdahalesi

Yaralının sedyeyle taşınması

Polisin megefonla anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi

Antalya'da, koronavirüsle mücadelede en ön sıralarda yer alan sağlık personelinden 112 Acil Servis ekipleri, tüm risklere rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, koronavirüs şüphelisi bir hastayı evinden alıp hastaneye götürene kadar geçen süre, Demirören Haber Ajansı tarafından anbean görüntülendi.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en yoğun çalışanların başında 112 Acil Servis ekipleri geliyor. Doktor, yardımcı sağlık personeli ve ambulans şoföründen oluşan 3 kişilik ekipler, 24 saat süren nöbetlerinde hem acil vakalara hem de koronavirüs belirtileri taşıyan hastalara müdahalede bulunuyor. 112 Komuta Merkezi'nden gelen anons üzerine hazırlanan ekipler, gidecekleri koronavirüs şüphelisi bir hasta ise ekstra önlemler alıyor.

Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan bir ekipte Doktor Yusuf Genç, Acil Tıp Teknisyeni Sevda Gülsüm ve ambulans şoförü Emir Şakir Damar yer alıyor. Saat 09.00'da devraldıkları nöbetlerinde 24 saat boyunca onlarca vakaya müdahale eden ekip, nöbetlerinde gelen koronavirüs ihbarıyla alarma geçti. Odalarında hazır bulunan koruyucu önlük, maske, siperlik ve eldivenlerini giyen ekipler, 4 dakika gibi kısa sürede tüm tedbirleri alarak hastaya ulaşmak için yola çıktı.

Ekip, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan ve hasta mahremiyeti nedeniyle adı açıklanmayan Covid-19 şüphelisine 5 dakikada ulaştı. Sağlık ekiplerini ağzında maskesiyle karşılayan koronavirüs şüphelisine ilk olarak belirtiler soruldu. Öksürük ve ateşinin olduğu söylenen hastanın 39 derece ateşi olduğu tespit edilince ambulansa alındı. Montu çıkarılan hasta daha sonra tedavisi için en yakın pandemi hastanesine götürüldü. Yolculuk süresince sağlık ekiplerinin hastaya sakinleştirici ve sıcakkanlı davranışı dikkati çekti.

Hasta tedavisi için hastaneye teslim edildikten sonra bu kez kendilerini ve ambulansı dezenfekte etmek için Dekontaminasyon Merkezi'ne giden ekip, burada görev sırasında kullandıkları tek kullanımlık ürünleri çıkardı. Ambulansın her noktasının dezenfekte edilmesinin ardından ekip, vakaya giderken kullandıkları tek kullanımlık ürünleri tıbbi atık kutusuna attı. Yeni bir vaka için hazır hale gelen ekip üyeleri, ambulansla görev yerlerine döndü. Tüm bu aşamalar, DHA'nın aksiyon kamerası ile anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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112 istasyonu dış plan

İstasyona ihbarın gelmesi ve ekibin çıkışı

Ekip doktoru ve görevlilerin koronavirüs için tulum ve kıyafetlerini giymesi

Giyinmiş ekibin istasyondan çıkıp ambulansa gidişi ve binmeleri

Olaya gidişleri

Hastaya ulaşmaları ve hastanın ambulans içinde muayenesi (HASTANIN YÜZÜ BLURLANMALI)

Hastanın ambulans içinde muayenesinden görüntü

Doktorun ambulanstan inmesi

112 ambulansının yolda gidişi

Hastananın aractan indirilmesi (HASTANIN YÜZÜ BLURLANMALI)

Ambulans içinin dezenfekte edilmesi

İstasyona dönüş ve 112 ekibinin tulum ve kıyafetleri çıkarması

Poşetlere konup kapatılması

HABER: Semih ERSÖZLER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Mersin'de sahile sosyal mesafe çemberi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, sahilleri kullanacak vatandaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibi ilk olarak Kültürpark olarak adlandırılan bölgede çimlere sosyal mesafe çemberi çizdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibinin sorumlusu Abdülkadir Ucuz, çalışmanın insan sağlığına verilen önemle gerçekleştirildiğini belirterek, "Yasak kalktıktan sonra sahillere gelecek vatandaşların sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyalarla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aradaki mesafemiz ise 2,5 metrekareö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çemberlerin çizildiği parklardan görüntü

-Çemberler ekipler tarafından çizilirken

Abdülkadir Ucuz'un açıklaması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Burdur'da camiler dezenfekte edildi

Burdur'da camiler, İçişleri Bakanlığı'nın cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yayımladığı genelge sonrasında yarın kılınacak cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

Burdur Belediyesi'nin oluşturduğu iki dezenfekte ekibi kentteki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Pandemi süreci boyunca camilerde belirli aralıklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Uzunca bir süreden sonra Ulu Cami'miz toplu cuma namazlarımız için yeniden bir arada olacağımız günü bekliyor" dedi.

Ulu Cami'deki dezenfeksiyon çalışması sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ercengiz, "Cuma namazını toplu bir şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'umuzda da kılacağız. Gerekli hazırlıkları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Burdur'da da Müftülüğümüzle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekli sosyal mesafelerin ayarlanmasının ardından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salgının yayılmaması için bugüne kadar gösterdiğimiz gayretleri camilerimizde ya da açık alanlarda kılınacak namazlarda uygulamaya devam edeceğiz. Burada arkadaşlarımız dezenfeksiyon çalışmalarını başlattı" diye konuştu.

Pandemi döneminde de camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Ercengiz, "Ara vermemiştik ama cuma öncesinde iyi bir dezenfeksiyon çalışması ile varsa salgın riski bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Bahsettiğim gibi sosyal mesafe kurallarımızı camilerimizde ve açık alanlarda kılınacak cuma namazlarımızda uygulayıp, ibadetlerimize toplu olarak başlayacağız. İnşallah, bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ulu Cami'de yapılan dezenfekte çalışması

Başkan Ali Orkun Ercengiz'in açıklamaları

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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İslahiye'de sosyal mesafeli kan bağışı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kurulan mobil kan bağışı istasyonunda sosyal mesafe kuralına uyularak bağışta bulunuluyor.

Türk Kızılayı tarafından İslahiye'deki Demokrasi meydanında mobil ekip kan toplama standı kuruldu. Standı ziyaret eden gönüllüler sosyal mesafe kuralı uygulanarak 50 ünite kan bağışı yaptı. Kan bağışı gönüllüleri sosyal mesafe kuralına göre kendilerine verilen formu doldurduktan sonra mobil araç içerisinde de aynı kuralla bağış yaptı.

Kıızlay mobil istasyon sorumlusu doktorlardan Ali Artaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kan bağışında bulunan gönüllülerin sosyal mesafe kuralına uyduğunu ifade ederken, tüm vatandaşlara düzenli kan bağışı çağrısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Demokrasi Meydanı

-Kızılay Mobil kan merkezi

-Gönüllü kan bağışcıları

-Kan bağışı

-Kan bağışcısı Hasan Aktaş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK -GAZİANTEP

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Gercüş'te buldukları kurt yavrusunu elleri ile beslediler

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sebze yetiştiricileri, traktörlerle gidemedikleri tarlalarını sıcak havaya rağmen sabanla sürüyor. Yetiştiriciler, çift sürmenin yorucu olduğunu söylüyor.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyündeki sebze üreticileri, tohum ekimine koronavirüs salgınına rağmen ara vermeden devam ediyor. Sıcak havanın etkili olduğu bölgede sebze ekimi yapan çiftçiler, engebeli alanlara traktörlerle gidilememesi nedeniyle tarlalarını sabanla sürmek zorunda kalıyor. Topraklarını tohumla buluşturmak için sıcak havada gün boyu çalışan Şevket Işık, "Bu köyün geçim kaynağı sebzecilikten geliyor. Tamamen organik olduğundan çok çabuk satılıyor. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Hiçbir zaman gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Sadece hayvan gübresini kullanıyoruz. Çift sürmek ve arazide çalışmak yorucu iştir ama yapacak bir şey yok. Sonuçta işimizi yapmak zorundayız" dedi.