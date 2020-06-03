DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı: Songül banyoda düştü

BURSA'da, düğünden bir gece önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yunus Emre Akar (27), savunmasında, "Songül, sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. Kafasını çarptı ve bu nedenle öldü. Adli tıp raporunda her şey ortaya çıkacak. Tahliyemi istiyorumö dedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu 'ndan istenilen raporun beklenmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Songül Yalçın, düğünden 1 gün önce nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Üç yıldır nişanlı olan çift arasında takı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp, dövdü. Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden çıktı. Geri döndüğünde ise Songül Yalçın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. Kapısı açık olan eve giren sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Songül Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından, eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığını tespit etti. Akar, arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Akar, kaldığı cezaevinden, avukatı Ali Kil ise Konya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada genç kızın ailesinin avukatı Berrin Bayam hazır bulundu.

'SONGÜL KAFASINI YERE ÇARPTIĞI İÇİN ÖLDÜ'

Yunus Emre Akar, savunmasında nişanlısını dövdüğü iddialarını kabu etmedi. Akar, şunları söyledi:

"Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı. Elindeki çantasını, salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde bazen de evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönüp, bana tokat attı. Elimi uzattım, parmağımı ısırdı. Elimden kurtulup, banyoda düştü. Banyoda yıkadığım için yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp, düştü. Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Sakinleşmesi için yalnız bırakarak, dışarı çıktım. Fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. 112'yi aradım. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi. Adli tıp raporunda her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tahliyemi istiyorum."

'SONGÜL, BAŞINA DEFALARCA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ'

Songül Yalçın'ın ailesinin avukatı Berrin Bayam ise "Bilirkişi raporuna göre, Yunus Emre'nin, Songül'ü aldattığı kesinleşmiştir. Yunus Emre Akar, Songül'ün başına defalarca veya sert bir cisimle vurarak, ölümüne sebep olmuştur. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruzö dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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Oteller bölgesinde başıboş köpek korkusu

Antalya'nın Kundu oteller bölgesinde yaklaşık 2 bin nüfuslu siteyi, başıboş köpek korkusu sardı. Onlarca köpeğin bulunduğu bölgede son olarak 70 yaşındaki bir kadın köpeklerin saldırısına uğramak üzereyken site sakini tarafından kurtarıldı.

Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'ndeki 58 bloktan oluşan, 550 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı siteyi, başıboş köpek korkusu sardı. Sitenin hemen girişindeki boş arazide yaşayan köpekler, sabah ve akşam saatlerinde site önüne gelerek dışarı çıkanlara saldırıyor. Belediyeye defalarca başvuruda bulunan site sakinleri, soruna çözüm bulunamamaktan yakındı.

Geçen yıl bir turiste saldıran ve yaralayan köpekler, son olarak Hatice Üstün'e (70) saldırmak üzereyken site sakini Fevzi Akdoğan tarafından kurtarıldı.

Olay anı, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Hatice Üstün dışarıya çıkmak için kapıyı açınca site önündeki köpeklerle karşı karşıya kaldı. Üstün kapıyı kapatmaya çalışırken üzerine doğru gelen köpekleri eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışırken site sakini Fevzi Akdoğan'ın köpekleri uzaklaştırmasıyla olası saldırıdan kurtuluyor.

Hatice Üstün, kapıdan çıkarken köpeklerin birden önünde durduğunu belirterek, "Ben hayvanseverim. Hatta birinin kafasını okşayacaktım ki çok sayıda köpek belirdi. Üzerime gelince bir beyefendi gelerek köpeği itekledi" dedi. Hatice Üstün'ü saldırıdan kurtaran Fevzi Akdoğan ise o günü şöyle anlattı:

"O gün ben siteye giriyordum. Köpekler kadına saldırınca zor yetiştim. Yetişmeseydim üzerine atlayacaklardı. Biz hayvanseveriz. Site yönetimindeki arkadaşlarımız da köpek, kedi besliyor. Onları seviyoruz ama bu başıboş köpekler o kadar çoğaldı ki, hem beslediğimiz hayvanların hem de insanların hayatı tehlikeye girdi. Yetkililerin her iki tarafın da mutlu olabileceği bir çözüm bulması gerekiyor."

Sabah , akşam sitenin önündeki sokakta spor yaptıklarını, korkudan artık dışarı çıkamadıklarını sözlerine ekleyen Fevzi Akdoğan, "Maalesef sporumuzdan da vazgeçtik. Çünkü onlarca köpek bu arazide yatıyor. Sabah ve akşam insanlara saldırıyorlar. Bu konuda mağduruz" dedi. Sitenin bulunduğu bölgenin, turizm bölgesi olduğunu hatırlatan Fevzi Akdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir turistin bu konuda ciddi mağduriyet yaşaması dünya basınına yansır. Hatta geçen yıl bir turiste köpekler saldırdı ve o turist halen mahkemelik. Düşünebiliyor musunuz, turizm bölgesinde ölümle sonuçlanan bir vakadan dolayı dünya basınına nasıl yansırız? Bu bölgeye biraz daha dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yetkililerden çare bekliyoruz."

Site yöneticilerinden Gülcan Bardakçı Turgul, Akdeniz bölgesinin en büyük sitesinde yöneticilik yaptığını belirterek, "Bu bölgede, köpekler aşırı derecede arttı. İnsanlara saldırır hale geldiler. Vatandaşlar bunları besliyor. Durum böyle olunca da sayıları her geçen gün artıyor ve aç kalmaya başladılar. Belediye ile sürekli istişare halindeyiz. Ama çözüm bulamıyoruz. Belediye geldi, kafesler koydu. Zaman zaman da onları topluyor. Ama bir türlü bitmiyorlar. Özellikle içlerinde birkaç köpek var. Hayati tehlike yaratacak duruma geldiler. Turizm açısından da çok tehlikeli bir durum söz konusu. Buna biran evvel çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Site önündeki kalabalık köpek grubundan görüntü

Köpeklerin etrafta dolaşması

Köpeklerin bir kişiye havlaması ve onun üzerine doğru gitmesi

Köpeklerin orta refüjdeki görüntüsü

Köpeklerin ağaçlık alandaki görüntüsü

Saldırıyla uğramak üzere iken kurtarılan kadın Hatice Üstün ile röp

Site oturanı Fevzi Akdoğan ile röp

Side yöneticilerinden Gülcan Bardakçı Tuğrul ile röp

Yaşlı kadına saldırmak üzere olan köpeklerin güvenlik kamerası görüntüsü

HABER -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor

MİLATTAN önce 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve Roma Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik 'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazı yazılmaya devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surları, duvar yazılarıyla zarar görmeye devam ediyor. Surlara, 2019 yılının ekim ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazılmıştı. O günden bugüne duvara sprey boyayla yazı yazılıp, tarihi surlar tahrip edilmeye devam edildi. Surların son halini görenler ise tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İlkay ALTAY/ İZNİK (Bursa),

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Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu

ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 80 bin TL olan 133 şişe kaçak içki, doldurulmaya hazır 50 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği baskında, piyasa değeri 80 bin TL olan 133 şişe kaçak içki, plastik bidonlar içerisinde 50 litre sahte içki ve 50 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.N.K. ve P.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin iş yerine girmesi

İş yerinin depo kısmındaki kaçak içkiler

İş yeri içinde bulunan kaçak içki şişeleri

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktı

DİYARBAKIR'da, elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kurutmaya çalışan kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, kadın ve 12 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi 39'uncu Sokak'taki Abid Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan ismi öğrenilemeyen kadın, elektrikli ısıtıcıyla çamaşırları kuruttuğu sırada henüz belirlenemeyen sebeple evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından çıkan dumandan etkilenen anne ve oğlu ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.