DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

5 TL VERMEYİNCE BIÇAKLANDI, OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da Müjdat K. (28), kendisinden 5 TL isteyen E.K.'ya olumsuz yanıt verince, göğsünden bıçaklandı. Müjdat K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün akşam Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yapan Müjdat K.'nin yanına gelen E.K., yol parası olarak 5 TL istedi.

Müjdat K. ise olumsuz yanıt verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Müjdat K., marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.'ya vurmaya başladı. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı, Müjdat K.'nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K., olay yerinden kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Müjdat K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

'KENDİMİ KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.K.'nin ilk ifadesinde, "Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek, sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilimö dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavga anı güvenlik kamerası

-Vatandaşların yaralıya tampon yapması

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri detay

-Olay yeri detay

-Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi detay

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Biber yüklü TIR devrildi

Antalya'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR devrilirken, kasada yüklü biberler yola saçıldı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-400 karayolu Demre- Finike bölümündeki Beymelek Dalyanı kıyısında meydana geldi. Demre Toptancı Hali'nden yüklediği 27 ton salçalık kapya biberi, İzmir'in Tire ilçesindeki bir salça fabrikasına götürmek için yola çıkan 42 yaşındaki Emrah Çingo yönetimindeki 07 AGU 477 plakalı TIR, virajda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek, ters döndü.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada TIR'ın kasasında yüklü biberler yola saçıldı. Kaza nedeniyle Demre- Finike yolu bir süre trafiğe kapandı. Yola savrulan kapya biberler, iş makineleriyle başka kamyonlara yüklendi. TIR daha sonra vinçlerle kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Biberlerin iş makinesiyle toplanması

TIR'dan görüntüler

Detaylar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE,(Antalya)

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Şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu

ORDU'nun Akkuş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, fındık bahçelerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Haliluşağı ve Musullar Mahallesi'nde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle fındık bahçelerinde hasar meydana geldi. Etkili rüzgar nedeniyle, fındık dalları kırıldı, fındık çotanakları da yerlere döküldü. Mart ayında soğuk hava ve karla mücadele eden fındık üreticileri, şimdi de rüzgardan zarar gören bahçeleri için endişe yaşadıklarını belirtti.

Fındık bahçesi zarar gören Onur Yılmaz, "Fındık ağaçlarının dalları koptu, bahçenin zemini fındık yapraklarıyla doldu. Mart ayında don afetiyle uğraştık, 'artık havalar ısındı rahat ettik' dedik ancak şimdi de rüzgar bahçelere zarar verdi. Ürününü sigortalatmayan fındık üreticisi, artık zarar nereden gelecek diye kara kara düşünmeye başladıö dedi.