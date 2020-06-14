DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

BURSA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul 'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi. Şüphelileri ait otomobilin otoyol gişesindeki bariyere çarpıp, kaçma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şüphelileri ve araçlarını takibe aldı. Takibe alınan araçlardan biri, Gemlik ilçesi otoyol üzerinde polis ekiplerince durdurulurken, diğer otomobildekiler ise kaçmaya başladı. Ekipler, Orhangazi gişelerinde bulunan bariyere çarpıp kaçan otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobil, mezarlık duvarına çarptı. Kaza yapan otomobildeki 1 şüpheli kaçarken, sürücü koltuğunda bulunan ve yaralanan şüpheli yakalandı. Yaralı şüpheli olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bu arada aracın bariyerlere çarptığı an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

31 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan çantaların içinde, piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzainin ise yaklaşık 100 bin kişi tarafından kullanılabileceği belirtildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği, kaçan 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kovalamaca yaşanan otoban gişelerinden güvenlik kamerası görüntüsü

-Ele geçirilen malzemelerden detaylar

-Şüphelilerin yakalanma anından detaylar

-Genel detaylar

-Haber: Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN -Kamera: BURSA/DHA

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'Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, 181 lahmacunla kutladılar

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup esnaf mahallede kavga olduğunu söyleyerek aramalarının ardından asılsız ihbara gelen jandarmanın günlerini kutlayıp, hazırladıkları 181 adet lahmacunu ikram etti.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Serinevler Mahallesi muhtarı Mustafa Yüksel, 156 ihbar hattını arayarak, mahallede büyük bir kavga olduğunu söyledi. Asılsız ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri geldikleri mahallede sosyal mesafe kurallarına uygun, maske takan muhtar ve esnaf ile karşılaştı. Esnaf hazırladıkları 181 lahmacun ile 181 yazarak jandarma ekiplerini alkışlarla karşıladı. Jandarma personelleri karşılaştıkları süprizle şaşkınlık yaşarken, muhtar Mustafa Yüksel, enaf adına jandarmanın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlayıp, hazırlanan 181 lahmacunu ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Serinevler Mahallesi

Fırında lahmacunların hazırlanması

Muhtarın telefonla ihbarı

Jandarmanın gelişi

Muhtar tarafından kutlama ve ikram

Jandarmanın 156 ya telsizle bilgi vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA

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Önlemleri aldılar mavi sulara daldılar

İZMİR'in Foça İlçesi'nde faaliyet gösteren bir dalış merkezi 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle serbest bırakılan dalış eğitimi faaliyetlerine tekrar başladı. Aralarında doktor ve yüksek lisans öğrencilerinin bulunduğu ilk grup denizde dalış yapılacak noktaya kadar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nca belirlenen önlemler uygulanarak götürüldü.

Foça'nın Yenifoça Mahallesi Sazlıca mevkiinde konuşlu bir dalış merkezinde önlemler gelenlerin girişte dezenfektan havuzlu paspasa basmasıyla başlatıldı. Maskesi olmayanlara maske verildi. Nazari eğitim başlamadan herkesin ellerini hazırlanan malzemelerle dezenfekte etmeleri sağlandı. Eğitim bölümünde masa ve sandalyeler güvenli sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlendi. Dalış Merkezi yetkilisi, eğitimci Aydın Aykut; verdiği brifingte, bina dahilinde, transfer botu ve dalış sırasında uyulacak kurallar ve hareket tarzı konularını ayrıntılı olarak aktardı. Günlük dalışın neleri içereceğinin belirlenmesinin ardından dalgıç ve dalgıç adayları cerrahi maskeleri çıkarmadan zodyak botla dalış mevkiine açıldı. Burada son kontroller yapıldı. Kıyafetler tamamlandı. Denize atlandıktan sonra ilk dalışın anısına 'Kovid-19'a önlem alıyoruz. Mavi sulara dalıyoruz' panosuyla mesaj verilerek dalındı.

DENİZİN ORTASINDA MASKEYLEYİZ

Dalış eğitimi için gelenlerden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis hekimlerinden Doktor Kadirhan Kaya uzun bir dönem sokağa çıkamadıktan sonra tekrar denizlere dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Kadirhan Kaya, "Uzun bir dönem sokağa çıkma kısıtlaması yaşadık. Üzerine de kontrollü sosyalleşmeye girdik. Foça'da bu dalış merkezinde bugün yine kontrollü bir şekilde Kovid-19 önlemlerini alarak dalışa ve denizlere geri döndük. Bir hekim olarak diyorum ki bütün önlemler alınmış görünüyor, şu an. Denizin ortasında maskelerimizleyiz. Girerken geri kalan önlemlerimizi aldık. Bize göre ayarlanmış ekipmanları kullanıyoruz. Kontrollü olarak sosyalleşiyoruz" dedi.

ÜST SEVİYEDE GÜVENLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Dalış merkezi yetkilisi Aydın Aykut iki haftalık bir hazırlık döneminin ardından önlemleri tamamlayarak su altı faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Aydın Aykut, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun belirlediği Kovid-19 önlemlerine ilişkin talimatları uyguluyoruz. Dalıcılarımıza güvenliği üst seviyede sağlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her türlü önlemimizi aldık. Gelenlerden maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Giyim kuşam yapılana kadar brifinglerimiz maskeli bir şekilde yapılıyor. Suya girerken maskeleri alıp dalışları gerçekleştiriyoruz" dedi.

İlk dalışın ardından dalıcılar sualtının tarif edilmez bir güzelliği olduğunu, deniz atları, deniz tavşanları, deniz anaları ve diğer canlıların kendilerine adeta 'hoş geldin' karşılaması yaptığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dalış öncesi hazırlıklardan görüntü

-Hazırlık brifingi ve sorulardan görüntü

-Zodyak bota biniş ve dalış sahasına intikal

-Suya atlayış ve yazılı panonun gösterilmesi

-Sualtı görüntüleri

-Kadirhan Kaya ve Aydın Aykut ile röp.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA ( İzmir ),

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Zeytin ağaçları arasındaki 600 yıllık hamam, definecilerin hedefi oldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Osmanlı döneminde inşa edilen yaklaşık 600 yıllık Narlı Hamamı, defineciler tarafından tahrip ediliyor. Atıl durumda, zeytin ağaçlarının arasında kalan tarihi hamam, dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Narlı köyünde, köyün kuruluşu ile birlikte 600 yıl önce inşa edilen Narlı Hamamı, zeytin ağaçlarının arasında kaldı. Bazı yerleri tahrip olan hamam definecilerin de hedefi haline geldi. Etrafında kazı yapılan tarihi hamamın çökme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini belirten Narlı Mahalle Muhtarı Salim Özdemir, hamamın onarıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

'ALTIN ARAMAYA GELENLER KAZIYOR'

Bakım yapılması durumunda yerli yabancı turistlerin hamamı ziyaret edebileceğini söyleyen Salim Özdemir, "Köyümüz 600 yıllık bir köy. Hamam köyümüzle beraber yapılmış. 600 yıllık bir hamamımız var. Zamanla tahrip olmuş, köy işgale uğradığı zamanlarda tahrip olmuş. Altın aramaya gelen kişiler tarafından kazılmış, bakımsız kalmış. İyi bir manzara değil. Bakımı yapılsa, güzelleştirilse daha da güzel olacak. En azından tarih yeniden canlanacak. Bakıma ihtiyacı var. Gelip burada eski Osmanlı hamamını kazmanın bir anlamı yok. Yeni kazı yapmışlar. Tahribat oluşmuş. Yenilenirse, bakım görürse daha güzel olacak. En azından turistler gelir, görür, ziyaret eder. Bu işleri yapan arkadaşlara da yazıklar olsun. Tarihi bu kadar hasara uğratmanın, zarara uğratmanın anlamı yok. Daha önce müze müdürümüz ve belediye başkanımız geldi. Uygun görüldüğü takdirde tadilat yapmayı düşündüler ama şu ana kadar herhangi bir proje hazırlanmadı" dedi.