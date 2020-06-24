DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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Kadir Şeker, yargılanmaya başlandı (1)KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker (20), yargılanmaya başladı.

Kadir Şeker, yargılanmaya başlandı (1)

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KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker (20), yargılanmaya başladı.

5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömir boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Kadir Şeker, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.  Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Erdeo, son Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Ancak mahkeme başkanlığını yine Erdeo yaptı. Duruşmaya Kadir Şeker,  ailesi,  öldürülen Özgür Duran'ın aileleri  ve taraf avukatları katıldı. Saat 10.00 sıralarında başlayan duruşmada devam ediyor.

Kadın Meclisleri platformu üyeleri de bugün adliye önüne gelip, Kadir Şeker'e destek oldu.

Platfor adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya kadına şiddete sessiz kalmayan Kadir Şeker'e adalet  istediklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:15 Kaynak: DHA

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