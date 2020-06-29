DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN OLDUĞU TEKNENİN BATTIĞI İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE ARAMA KURTARMA EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak Adası civarında kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı yönünde ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk...

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN OLDUĞU TEKNENİN BATTIĞI İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE ARAMA KURTARMA EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak Adası civarında kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı yönünde ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İhbarı değerlendirmek üzere bölgeye giden ekipler, havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla ihbarı değerlendiriyor. Sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler, adaya giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermedi. Ekipler bölgede teknenin batıp batmadığı ihbarını değerlendiriyor. Bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:29 Kaynak: DHA

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