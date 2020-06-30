DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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Diyarbakır merkezli terör operasyonunda tutuklu sayısı 23'e çıktıDİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 15 kişi daha tutuklandı.

Diyarbakır merkezli terör operasyonunda tutuklu sayısı 23'e çıktı

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DİYARBAKIR merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 15 kişi daha tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

28 Haziran gecesi emniyetteki ifadeleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i terör örgütü üyeliğinden tutuklanırken, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dün ise, gözaltındaki 29 kişi daha adliyeye sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren duruşmalarda 15 kişi daha tutuklandı, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamalarla DTK soruşturmalarında tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

DTK soruşturmasında toplamda 22 kişiye adli kontrol kararı uygulanırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Diyarbakır, Dtk, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:13 Kaynak: DHA

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