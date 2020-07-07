DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kalp krizinden yaşamını yitiren er, Erzurum'da toprağa verildi (YENİDEN) MALATLYA'daki birliğinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren piyade er Muhammet Çağrı Topuz (20), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Kalp krizinden yaşamını yitiren er, Erzurum'da toprağa verildi (YENİDEN)

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MALATLYA'daki birliğinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren piyade er Muhammet Çağrı Topuz (20), memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Gözyaşları içinde oğlunu toprağa veren Gani Topuz, "Allah'ım bu ne büyük bir acı. Bize sabır ver" dedi.

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde oturan Züleyha- Gani Topuz çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Muhammet Çağrı Topuz, 1 Temmuz günü babası Gani Topuz ve bir yakını tarafından otomobille Malatya'daki birliğine götürüldü. Babasının elini öpüp, birliğine teslim olan Muhammet Çağrı Topuz, 4 Temmuz Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Topuz ailesi, sinir krizi geçirdi. Türk bayrağına sarılı cenazesini karşılayan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Muhammet Çağrı Topuz için memleketinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazede Topuz'un babası Gani, ağabeyi İlker ve kardeşi Emir Topuz yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildi. Pandemi nedeniyle mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda taşınan oğlunun tabutuna bakan Gani Topuz, "Allah'ım bu ne büyük bir acı bize sabır. Balam seni çok özleyeceğiz" diyerek uzun süre ağladı.

Öte yandan Muhammet Çağrı Topuz'dan askere gitmeden önce yapılan uğurlama töreninde oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Turgay İPEK/ERZURUM,

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Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandı

BOLU'nun Dörtdivan ilçesi TEM yolunda, alkollü sürücünün kontrolünden çıkıp, başka TIR'a çarpan TIR, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, sürücü hakkında 'alkollü araç kullanmak'tan işlem yapıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sinan Topçu yönetimindeki 34 ZBV 41 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, İshak Altuntepe'nin kullandığı 68 KE 946 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, Topçu'nun kullandığı TIR, motor kısmından yanmaya başladı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Polis tarafından yapılan testte, TIR sürücüsü Sinan Topçu'nun 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Topçu hakkında 'alkollü araç kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Kalp Krizi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
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