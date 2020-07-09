DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Koronavirüs kurallarına uyuldu, limanlarda çalışma durmadı

KOCAELİ'nde bulunan limanlarda koronavirüs ile mücadele kapsamında denizcilik sektörü tüm tedbirlere uydu. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, denizcilik sektöründe kurallara uyularak sorunsuz bir süreç yaşayıp en az hasarla atlattıklarını söyledi.

Türk sanayisinin kalbi olarak nitelendirilen Kocaeli'nde, İzmit Körfezi'nde sıralanan limanlarda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm kurallara uyuldu. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli'nin deniz ticaretiyle öne çıktığını söyleyerek, "Koronavirüs süreci hızlı gelişen bir süreç oldu. Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde ticaretin durmaması için, özellikle yurtdışından gelen gemilerin karantina süresinin belli kontrollerde yapılması ve aksamadan ilerlemesi, özellikle tersanedeki yoğun çalışma bölgesi olan yerlerde çalışmaların ve denize hizmet eden birimlerin hizmetinin aksamaması için denizcilik üzerinden bir imtiyaz sağlandı. Pandemi kurullarında alınan kararlar sonucunda hiç aksamadan çok şükür bu süreçlerin hepsini atlattık. Genel olarak bu süreci en az hasarla atlattık." dedi.

Doğusel normalleşmeyle birlikte talebin daha da artarak deniz ticaretini olumlu yönde etkileyeceğini, İzmit Körfezi'nde ayda yaklaşık bin gemiyi misafir ettiklerini belirtti.

"PANDEMİ SÜRECİNDE LİMANLAR ÇOK BAŞARILI SONUÇLAR ALDILAR"

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı ve Limaş Liman İşletmeleri Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Kürşat Bal ise, "Pandemi sürecinde limanlar çok başarılı sonuçlar aldılar. Deniz ticaretinin hiçbir şekilde aksamaması için, hiçbir limanda duraksama olmadı. Normal zamandaymış gibi çalışmalarına devam ettiler. Bu dönemde belli yük hareketlerinde düşmeler oldu. Genel kargo, konteyner yüklerinde düşmeler oldu fakat OPEC ve Rusya arasında yaşanan krizden dolayı petrol fiyatlarında yaşanan düşmeden dolayı sıvı yük elleçlemelerinde artış oldu. Pandemi dönemini herhangi bir liman içinde virüse rastlanmadan atlatmış bulunmakta" dedi.

"KURALLARIN TAMAMINA UYUM SAĞLAYINCA BİR SORUN OLMADI"

Yaklaşık 35 yıllık gemi acentecisi olduğunu söyleyen Can Özgüvenç, "İzmit Körfezi'nde 30'un üzerinde liman var. Gemlik komşumuz, İstanbul Boğazı komşumuz, İl Pandemi Kurulu kararları ile acentelerin ve gemi trafiğinin aksamaması için gerekli girişimlerde bulunduk. Bu şekilde hem deniz ticaretinin aksamaması hem de denizcilerin ve diğer kişilerin sağlığı konusunda girişimlerde bulunduk. İlk başta bazı sıkıntılar oldu ama gerek il sağlık idaresi, gerekse de gümrük liman başkanlığı olarak her türlü tedbiri aldık. Bu şekilde korunaklı elbiselerle gemilere çıktık, düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptık ve olumsuz bir durum olmadığı kesinleşince limanlara inişe izin verdik. Kuralların tamamına uyum sağlayınca bir sorun olmadı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-DTO Bşkanı Vedat Doğusel röp

-DTO Meclis Başkanı Kürşat Bal röp

-Can Özgüvenç röp

-Liman ve gemi detayları

Haber-Kamera-Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli),

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Tesadüfen görüp geldi, yaralı amcasının elini bırakmadı

KARAMAN'da otomobilin kavşakta çarpıştığı motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve babası Ali Oral yaralandı. Tesadüfen kazayı görüp gelen ve yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu görün Emre Oral da, amcasının tuttuğu elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, bugün saat 07.50 sıralarında İbrahim Öktem Caddesi Şehir Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Celalettin Kara yönetimindeki 70 DV 173 plakalı otomobil, kavşakta inşaat işçisi Tayfun Oral'ın kullandığı 70 AB 091 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 12 metre ileriye savrulan motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve arkasındaki babası Ali Oral yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğula ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

TESADÜFEN GÖRÜP GELDİ

Aynı inşaatta çalışan ve işe giderken kazayı fark edip gelen Emre Oral da, yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu gördü. Bunun üzerine amcasının yanına gelip, elini tutup biran olsun bırakmadı. Yaralı baba ve oğul Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Celalettin Kara da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.