DHA YURT BÜLTENİ-4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-4

PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim olduTERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

PYD/ YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu

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TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü. Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını belirtti. Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

MERSİN,

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Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

Patlama, saat 08.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Beyyurdu köyü Aslandağ Barajı bölgesinde meydana geldi. Beyyurdu köyünden Şemdinli ilçesine doğru giden içinde 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusunun bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayın infilak etti. Patlamada uzman çavuşlarla güvenlik korucusu hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın ardından, güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HASTANEDEN DETAYLAR

HAKKARİ, -

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Kırıkkale'de, 2 milyon 684 bin litre sahte motorin ele geçirildi

KIRIKKALE'de akaryakıt dağıtım şirketine ait tesise düzenlenen operasyonda 2 milyon 684 bin 971 litre sahte motorin ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt dağıtım şirketine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yapılan inceleme sonucu sahte olduğu anlaşılan 3 silodaki toplam 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el konuldu. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şüpheliler hakkında '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu' ve '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:29 Kaynak: DHA

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