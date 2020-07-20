DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

İsmail Nergis'in ilk ifadesinde, damanın kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Nergis, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında, Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'nin oto lastik tamiri dükkanına giderek, nikah kıydığı kızıyla düğün yapılmadan gezmemesini istedi. İncirli tepki gösterince tartışma çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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