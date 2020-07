DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

Kayseri'de kurban kesim tatbikatı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Kesim öncesi kaçan büyükbaş kurbanlıklar 6 kişilik kurban yakalama timi tarafından yakalanıp, görevliler tarafından sosyal mesafeli kesim alanında kesilerek, parçalandı.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesilmesi için Oymaağaç bölgesinde kurban kesim alanı oluşturdu. Bayram öncesi alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Tatbikata 83'ü kasap olmak üzere 300 personel görev aldı. Kesim alanında daha önceden görevleri belirlenen çalışanlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak tatbikatta yer aldı. Oymaağaç kurban kesim alanında yapılan tatbikatta kaçan büyükbaş kurbanlıklar, belediyenin 6 kişiden oluşturduğu kurban yakalama timi tarafından yakalandı. Ardından 3 büyükbaş hayvan, kasaplar tarafından kesilerek parçalara ayrıldı. Kesilen hayvanların etinin Kurban Bayramı'nda kesim alanında görev yapacak personele dağıtılacağı belirtildi.

'BÜYÜKBAŞ KESİMİ 250 TL'Kocasinan Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Serbez, 6 yıldır belediye tarafından oluşturulan kurban kesim alanında bu yıl pandemi nedeniyle daha sıkı tedbirler aldığını söyleyerek; "Burada vatandaşlarımız kurban kesim vekaletlerini verdikten sonra kurbanları, konusunda uzman kasaplar tarafından kesilecek. Kurban Bayramı'nda alana alacağımız kişileri de ateşlerini ölçmek suretiyle maske ve sosyal mesafe kurallarına göre alacağız. Bugün yapmış olduğumuz tatbikatta da ne kadar hazır olduğumuzu görmek istedik. Hiçbir sorun yaşamadan vatandaşlarımızın kurbanlarını temiz ortamlarda kesip teslim edeceğiz. İlçe genelinde kurban kaçma ihtimaline karşı kurban yakalama timimiz görev aldı. Türkiye 'de en modern kurban tesisini kurduk. Büyükbaş için 250 TL, küçükbaş hayvan için ise 75 TL kesim ücreti belirledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOymaağaç kurban kesim alanından görüntüKurban kesim alanlarda tatbikat gereği büyükbaş hayvanların kesilmesiKurban yakalama timlerinin devriye atmasıKaçan kurbanlığı yakalamasıBasın Yayın Müdürü Mehmet Serbez ile röportajDiğer detaylarHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ========================

11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle karantinada

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'ne, il dışından misafirliğe gelen bir kişi ile temas ettiği 10 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle, karantinaya alındı.

Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'ndeki yakınlarına il dışından ziyarete gelen bir kişi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Adı açıklanmayan misafirin koronavirüs testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Temaslı 10 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı. Vakalar üzerine Gümüşhane Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, mahallede karantina uygulanmasına karar verdi. Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı. Jandarma ekipleri de nöbet tutmaya başladı.Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMahalle detaylarıHaber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -DHA

========================

Maske takmaya vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum, ancak bana bulaşırsa inanırım ERZURUM, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı 7'nci il oldu. Alınan tüm tedbirlere karşın, bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının koluna ya da çenesine taktığı, bazılarının da elinde taşıdığı görüldü. "Virüs bana ya da aileme bulaşırsa inanırımö diyen Fahrettin Öztürk, "Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerden birisinin de Erzurum olduğunu açıkladı. Maske kullanmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların bir kısmının bu kurala uymuyor. Maskenin ağız ve burnu tam kapatması gerekirken, kimisinin çene altına, koluna taktığı ya da elinde tuttuğu gözlendi. Maske takmayan bazı vatandaşların ise polisi ya da kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce çıkarıp taktığı görüldü. Kentin en işlek yerlinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde belli aralıklarla bekleyen polis ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşları sık sık uyardı.

'BANA BULAŞMADIĞI İÇİN İNANMIYORUM'Maskeyi takmak yerinde eline tutan vatandaşlardan Fahrettin Öztürk, koronavirüse inanmadığını söyledi. Söyledikleri ile şaşkına çeviren Öztürk, "Türkiye'de bin kişi ölüyor. Siz bunun adına koronavirüs koyabilirsiniz. Tüm dünyada belirli güçler var. O güçler bir kuyuya taş atar. Bu kuyuya atılan taşa herkes inanır. Bir profesör çıkıp diyor ki; 2-3 saat dayanıklılığı var. Başkası farklı şeyler söylüyor. Biz hangisine inanacağız. Saçmalık değil mi? Bize maske yetişmez o zaman. İsterse maske fiyatı 50 kuruş olsun. Ben inanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım. Ceza yazabilirler öderim" dedi.

'BİZİ TEDİRGİN EDİYOR'Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik, salgın yönetiminin kurallara harfiyen uyulması gereken bir dönem olduğunu bildirdi. Toplu olarak bir araya gelinen etkinliklerde riskin arttığını belirten Vançelik, "Düğünler başta olmak üzere, cenaze taziyeleri yani toplu bir araya geldiğimiz etkinlikler, bizi sağlık çalışanlarını tedirgin etmekte. Bu dönemde özellikle vatandaşlarımızdan ricamız, başta düğünler olmak üzere, hele ki kapalı mekanlarda yapılan düğünler, açık alanda yapılması tercih edilmeli ve sınırlı sayıda davetli şeklinde olması gerekir. Yoksa kapalı alanlarda toplu yapılan gerek taziye gerek eğlence gerekse kutlamalar, düğünler bunlar gerçekten bizi özellikle tedbirleri arttırmamız gereken ve kaygılandıran etkinlikler" diye konuştu.

160 POZİTİF VAKAMIZ VARErzurum'da daha önce 50-60 bandında olan vaka sayısının toplamda 160'a ulaştığını belirten Vali Okay Memiş ise şunları söyledi: "Bizim tespitlerimize göre bunun iki sebebi var. Birincisi düğünler, ikincisi cenaze ve taziyeler. 40-50-60 bandındaydık, şu anda toplamda 160 pozitif vakamız var. Bu bizim kontrol edemeyeceğimiz bir vaka değil. Ama eskiye nazaran daha da çok artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Erzurum olarak pandemiyi en iyi yöneten illerin başında geliyoruz, hala öyleyiz ama son zamanlarda açıkçası özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lige yükselmesiyle beraber vatandaşlarımızın bu coşkuyu sokaklarda kutlaması durumuyla karşı karşıya kaldık. Aslında biz bu öngörü doğrultusunda birtakım tedbirler almıştık. Bununla birlikte sosyal mesafeye uyulması, maske takılması filan çok önemli. Ama kontrolümüzün dışına çıkan durumlarla da karşılaştık. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu biraz da anlayışla karşılamamız lazım. Bundan sonra bizim yapacağımız iş devlet olarak iş filyasyon tedbirlerini, maske takmayı ve sosyal mesafeye çok iyi uygulamaktır. Vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar biz ne dersek uymaya gayret ettiler. O sayede zaten hep kontrol altına aldık. Biraz artış olduğu muhakkak. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde 100'ün altına ineceğiz, hedefimiz o."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Hümeyra Pardeli'nin anonsu -Caddede maskesiz dolaşan vatandaşlar-Maskesiz vatandaşlarla röp-Polisin vatandaşları uyarması-Fahrettin Öztürk ile röp-Prof. Dr. Serhat Vançelik'in açıklaması-Vali Okay Memiş'le röp-BB.Erzurumspor'un şampiyonluk kutlamaları Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

============================

Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı

TÜRKİYE'de, sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla 'uzun elma' olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmalar, dalında olgunlaşmaya başladı.

Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma üretimi için yeni tip koronavirüs salgını riskine rağmen üreticiler, uzun elmalara gözü gibi bakıyor. Aromasının yanı sıra şekli ve çekirdek bölümündeki yıldız şekliyle de dikkati çeken uzun elma, raflarda yer alması için özenle yetiştiriliyor. Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman Ziraat Odası Başkan Vekili Kasım Işık ile birlikte Kağızman ilçesine giderek uzun elma yetiştiricilerini ziyaret etti.

Elma bahçelerini gezen ve üretim hakkında bilgi alan Ertaş, Kars'ın, 2018 yılında 'Kars kaşarı', 'Kars balı' ve 'Kağızman uzun elmanın coğrafi işaret aldığını belirtti. Bu yıl da kavılca ve Kars kazının coğrafi işaret başvurularının yapıldığını kaydeden Ertaş, Kağızman'da daha değer katacak, il ve ülke ekonomisine kazandırılacak birçok ürünün olduğunu vurguladı. Böylesine zengin bir coğrafyada çiftçileri sevindiren önemli bir gelişmenin Kağızman uzun elmasının coğrafi işaret alması olduğunu ifade eden Ertaş, Kağızman Tarım Müdürlüğü ile Kars Ziraat Odası olarak çalışmaları yürüttüklerini, Kağızman Ziraat Odası ile birlikte yaptıkları ziyarette de uzun elma veriminin yüksek olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dolu gibi doğal afet yaşamamayı dilediklerini aktaran Ertaş, "Eğer böyle gider ve iklim koşullarında bir sıkıntı olmaz ise bu yıl yine uzun elmamız marketlerin raflarında yerini alacak" diye konuştu.

'BİR DERNEK KURULURSA, COĞRAFİ İŞARET ALACAĞIZ'Kağızman'da konuyla ilgili bir dernek ve vakıf olmadığını ve boşluğun bir an önce doldurulması gerektiğini kaydeden Ertaş, "Bu nedenle şu anda coğrafi işaretli hologramlı üretmiyoruz. Ama Kağızman uzun elmanın ismi bile coğrafi işarete yetiyor. Fiyatların artışında üreticinin kazanması için gerekli olan altyapıları hazırladık. İnşallah bundan sonraki süreçte Kağızman'da yiğitler çıkar, bir dernek veya bir birlik kurar ve coğrafi işaret hologramıyla dünyanın her yerine gönderme imkanını yakalarlar. Bizim de buradan Kağızmanlılara çağrımız; bir an önce kendilerine uzun elma derneği veya birlik kurmalarıdır. Şu anda uzun elmalarımız salkım bağlamış durumda. Sık olduklarından ağaca zarar vermemesi için tekleştirilecekler. Birkaç gün sonra bunlar seyrekleştirilecek. Ardından da suyunu düzgün verdiklerinde inşallah eylül ayının sonlarına doğru raflarda yerini alacak" dedi.

SADECE KAĞIZMAN'DA YETİŞİYORErtaş, Kağızman uzun elmanın en önemli özelliğinin sadece Kağızman'da yetişmesi olduğunu belirterek, 8 santim çapı, 12 santim uzunluğunda, hafif ekşimsi tadının olması, raf ömrünün uzun kışlık elma olması, dayanma süresinin diğer elmalara göre daha uzun olmasından kaynaklandığını, renginin de yarısının beyaz yarısının kırmızı olması, yatayına kesildiğinde de çekirdek kısmında yıldız oluşmasından da kaynaklandığını ifade etti. Diğer elmalara göre aromasının çok farklı olmasının da Kağızman uzun elmasını farklı kılan özelliği olduğunu paylaşan Ertaş, sert ve sulu olması, Kars'ın kış koşullarına da oldukça dayanıklı olması, çürüdüğünde de etrafında diğer elmalara zarar vermediğinin de bilinmesini istedi.

'UZUN ELMA KALİTESİYLE CAZİP GELMEYE BAŞLADI'Kağızman'ın uzun elmasının dünya pazarına girmesinin hedeflendiği konusunda da açıklamalarda bulunan Ertaş, "Kağızman'da şu anda dünya pazarına girecek seviyede üretim yok. Sadece belli kitlelere ancak gönderiliyor. Kağızman uzun elmasının il dışındaki Karslıların taleplerine yetebilmekte. Geçmiş zamanlarda birçok ağaç üreticilerin ekonomik girdi sağlayamamaları nedeniyle kesildi. Ama bu coğrafi işaret süreciyle birlikte tüketicilerin de gıdada biraz daha seçici olmasıyla alakalı kaliteyi aramalarından dolayı Kağızman uzun elması biraz daha cazip olmaya başladı. Biraz fiyatı yüksek olsa da üreticinin emeğini ancak karşılayabiliyor. Çünkü bir ağaç ancak 100 kilo elma bırakabiliyor. Bunun da yaklaşık 70 kilosu masrafına gidiyor. Bölgede çok fazla ağacımız yok. En son tespitlerimize göre 2 bin 500- 3 bin ağaç vardı. Bunun bu süreçte hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması lazım. Fidelerin aşılanıp Kağızman bölgesinde yaygınlaştırılması lazım" dedi

Ertaş son olarak Kağızman dışında yetişmeyen uzun elmanın Aras havzasına 1300-1500 metre rakımda yetiştiğini, başka bir bölgeye götürüldüğünde şeklinin değiştiğini, uzun elmadan daha çok elips tipini aldığını, yine yarısının kırmızı yarısının beyaz olduğunu fakat lezzet aroma farkının da yaşandığını aktardı.

Kağızman Ziraat Odası Başkan Vekili Kasım Işık da Kağızman uzun elmasının daha verimli olması nedeniyle yetiştiricilerin üretimi her geçen gün artırdıklarını söyledi. Coğrafi işaretten sonra uzun elma yetiştiriciliğinin daha da artığına dikkat çeken Işık, üreticilere imkan sağlanması durumunda ağaç sayının daha da artabileceğini belirtti. Bunun için de tanıtıma ağırlık vereceklerini ifade eden Işık, Kağızmanlıların geçimini ağırlıklı olarak elmayla sağladıklarını kaydetti. Kağızman uzun elmasına 'Ay-Yıldız' nakışı işlemesiyle tanınan Ebubekir Arat ise uzun elma üretiminin şubat ayında başlayıp eylül ayının sonlarında hasadın tamamlandığını belirtti. Bu yıl uzun elmanın verimli olduğunu fakat su sıkıntısı olduğunu bunu da ilaçlama motorlarına suyu doldurup bu şekilde sorunu çözmeye çalıştıklarını anlattı. Önceden satış konusunda sıkıntı yaşadıklarını fakat coğrafi işaretten sonra bu sıkıntıyı giderdiklerini kaydeden Arat, "Geçtiğimiz yıl 7 bin adet Türk bayraklı elma ürettim. 3 aylık aşamanın sonucunda Türk bayrakları rengini aldı. Türkiye genelindeki tüm fuarlara katılarak bunun tanıtımını yaptım. Kars ve Kağızman ziraat odalarının konuyla ilgili hassasiyetli çalışmaları var kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Elmalardan genel ve detaylar-Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş ile röp-Ebubekir Arat ile röp.Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

==================================

45 yaşında tarıma başladı, köyün örnek bahçesini kurdu ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde, emekli olduktan sonra 45 yaşında tarıma başlayan Abdurrahman Demirsoy (75), köyün en beğenilen sera ve meyve bahçelerini oluşturdu. Demirsoy, okulların ve tarıma başlayanların öğrenmek için ilk durağı haline gelen bahçesinin bölgede örnek olarak gösterildiğini ifade etti.

Devlet Demiryollarından emekli olan Abdurrahman Demirsoy, 1990 yılında ilçeye bağlı Kayıkçılar köyüne yerleşti. Babasından kalma arazinin yanına ev yaptıran Demirsoy, daha önce hiç bilgisi olmayan tarım işine yöneldi. Demirsoy, daha verimli sebze ve meyveler üretebilmek için görev yaptığı Ankara'da gördüğü sera sistemini köyüne kurdu. Köydeki ilk serayı kuran Demirsoy, ektiği sebzelerden verimli ürün almaya başlayınca aynı sistemi köylülerin de kurmasını sağladı. 360 haneli Kayıkçılar köyünde şimdi bölgenin en büyük seracılığı yapılmaya başlandı.

Abdurrahman Demirsoy'un, eşi Sare ile birlikte çalıştığı sera ve meyve bahçeleri ise düzeni ve verimliliğiyle bölgede örnek olarak gösteriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullar ve çevre köylerden birçok kişi Demirsoy ailesinin tarlasını görmek için köye geliyor. Abdurrahman Demirsoy, bahçesinde mevsimine göre birçok sebze ve meyveyi yetiştirdiğini söyledi.

Emekli olmadan önce tarımla ilgili en ufak bir bilgisinin olmadığını, kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan Demirsoy, "Tarımda emekli olunca ne yaparım dedim. Arkadaşlardan bilgi aldım ve ilk sera olayını 1990 yılında köyüme örnek sera olarak ilk serayı yaptırdım. Yaptırdığım sera, Zonguldak, hatta Bartın ve Karabük illerinde de yoktu. Demiryollarında çalışırken Ankara'da işletme binasının orada sera vardı. 1960 yıllarında oradan esinlendim ve emekli olduktan sonra bunu köyüme yapmaya karar verdim" dedi.

BAHÇEYİ İNCELEMEK İÇİN KÖYE GELİYORLAR Bahçesinin bölgede örnek olarak gösterilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Demirsoy, şöyle konuştu:

"Bu memlekette ne oluyorsa bu bahçede hepsi oluyor. Domates, biber çeşitleri, kış sebzeleri marul brokoli ne varsa oluyor. Emekli olmadan önce hiç tarımla ilgim yoktu. Köyde yaşamıyordum. 10 yaşında ayrılmıştım. Emekli oluncaya kadar ilişkim olmadı. Şimdi elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde elimizden geleni yaptık. Gezmeye geliyorlar sürekli. İlçe tarıma gelen insanları benim bahçeye gönderirler örnek olarak görmek için. Çaycuma'nın 83 köyünün 70'i buraya gelmiştir örnek olarak öğrenmek için. Ben burada onlara bilgiler verdim. İnsanları fuarlara götürdük. Böyle büyüttük seracılığı. Çok güzel bir şey. İnsanlara vermek kadar huzur veren başka bir şey yoktur. Biz severek yapıyoruz bu işi. Faydalı olabilmek çok güzel bir şey. O yönden çok müsterihim."