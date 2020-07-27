DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Dalya Mahmut Müslim adliyeye sevk edildi

PYD/ PKK elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki 12 gğn süren sorgulamasının tamamlanmasının ardından önce sağlık kontrolü için Şehir Hastanesi'ne, ardında adliyeye sevk edildi.

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HABER: MERSİN,

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Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara çarptı: 3 yaralı

ÇANAKKALE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 10 TR 872 plakalı otomobil sürücüsü Ensar Erarslan (35), kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu üzerindeki bir fabrika önünde meydana geldi. Çanakkale çıkışına doğru seyir halinde olan 10 TR 872 plakalı otomobil sürücüsü Ensar Erarslan, fabrika girişi önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Orhan Tanış, Recai Kaya ve İlhan Yıldırım ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ensar Erarslan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

ADANA'da polisin iki farklı adrese yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli madde, kozmetik malzemesi ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde, iki farklı adreste gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler iki adrese yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 185 cinsel içerikli ürün ve madde, 2 bin 400 adet tütün sarma kağıdı, ve 2 bin kozmetik ürün kartuşu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Polis soruşturmayı sürdürüyor.