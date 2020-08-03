DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 4

HAKKARİ'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜHakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (2)YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜHakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin...

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HAKKARİ'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (2)

YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası 6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye gelen aileler ise uzun süre gözyaşı döktü. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da hastaneye gelerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/ Yüksekova, HAKKARİ

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'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

ANTALYA'da, Gökhan Ç.'nin (31), "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Polisleri görünce gözyaşları döken Gökhan Ç., gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda öldüğünü fark ettim" dedi. Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta dün yaşanan olayda, Gökhan Ç., saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polislerin incelemesi sürerken, Gökhan Ç., Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Ç. polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.KOMŞULAR 'KAVGA OLUYOR' İHBARINDA BULUNMUŞApartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı" iddiasında bulundu.'KAVGA ETTİK, DÖVDÜM, UYANDIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM'Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç.'nin ifadesinde, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlenen Gökhan Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEHABER: ANTALYA

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Ünlü model güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı

DÜNYACA ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHalil İbrahim KARABIYIK/İZMİR

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Salda Gölü'nde boğulan Suriyeli Hamzeh'in babası: Tuttum ama kurtaramadım

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Suriye uyruklu Hamzeh Hamamı'nın (13) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, "Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" diyerek, gözyaşı döktü. Denizli'de oturan Suriyeli Hamamı ailesi, dün 4 çocuğuyla Salda Gölü'ne geldi. Ailenin çocuklarından Hamzeh Hamamı, serinlemek için göle girdi. Hamzeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Hamzeh Hamamı'dan iz bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi. Göle giren dalgıçlar, yaptıkları aramalar sonucu Hamzeh Hamamı'nın cansız bedenini buldu. Hamamı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Baba Muhammed Hamamı, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenaze aracına konulan tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, gözyaşlarını tutamadı. 4 çocuğuyla birlikte yüzdüğü sırada Hamzeh Hamamı'nın gözden kaybolduğunu anlatan Muhammed Hamamı, "Taban çamurdu. Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" dedi.

Hamzeh Hamamı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Denizli'de toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
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