DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba akşamı merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Koronavirüs şüphelisi Kübra Y. ve 6 aylık oğlu Şaban Y.'yi taşıyan ve kırmızı ışıkta sirenleri çalmadan geçen Süleyman A. yönetimindeki 16 SHH 90 plakalı ambulans ile Habib Y. idaresindeki 16 CFG 89 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Süleyman A. ve Habib Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı kavşakta bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, ambulansın tepe lambaları yanıyorken kırmızı ışıkta geçmesi ve diğer yoldan gelen otomobilin ambulansa çarpması yansıdı.