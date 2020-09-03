DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Hatay'dan İstanbul'a giden Kenan Athan'ın kullandığı 31 AGK 16 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Kenan Athan ile otomobilde bulunan Emine Orhan (47) yaralandı, Naime Yaman (58) ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Naime Yaman'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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Bursa'da mobilya atölyesi, alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Ağaç İşleri Mobilya Sanayisi 16'ncı Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinin zemin katında, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Atölyede bulunan tüm malzemeler, kullanılamaz hala geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.