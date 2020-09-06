DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

İzmir'de zemin kattaki işletmede çıkan yangında alevler 4 katlı binayı sardı (2)

BİNADA MAHSUR KALAN ANNE VE BEBEĞİ KURTARILDIBayındır ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan plastik çiçek saksı imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran alevlere müdahale için gelen itfaiye ekipleri ilk olarak bina içerisinde mahsur kalan Nevin K. (37) ile bebeği 1,5 yaşındaki Deniz K.'yı kurtardı. Anne ile bebeği Bayındır Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, yangının başladıktan sonra binayı terk ederken çok sayıda kişinin de dumandan etkilendiği ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ İSTENDİAlevlere teslim olan binadaki yangına müdehele eden Bayındır Belediyesi İtfaiye ekipleri yetersiz kalınca, yakın çevredeki Torbalı,Tire, Ödemiş ilçe belediyelerinden de takviye istendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, diğer taraftan da itfaiye erleri binaları dolaşarak kontrol etti. Apartmanda sadece bir dairenin kapısının kilitli olduğu ve komşularından bu daire oturanların evde olmadıkları bilgisine ulaşıldı.

İŞYERİ İLE 6 DAİRE VE 3 ARAÇ YANDIÇevrede endişe ve korku yaratan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında zemin kattaki işyeri ile 6 daire ve aparmanın önünde park halinde bulunan 3 araç tamamen alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Büyük miktarda maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDEB arada yangına müdahale edilirken Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirzeren de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Başkanı Demirezen, "Yaralıların sağlık durumları iyi, aldığımız ilk bilgilere göre can kaybımız yok. Apartmanda yaklaşık 12, 13 ailenin yaşadığını öğrendik. Dumandan zehirlenenler var ama kurtarılanların sağlık durumları iyi durumda. Bir tane kilitli evimiz var. Vatandaşın evde olmadığı söyleniyor. Bir baksın ekipler, inşallah evde değildir" dedi. Başkan Demirezen, yangının çıkış nedeni ile ilgili Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulunduğunu da bildirdi.

===================================

Balkanlılar ayvar için kolları sıvadı

Onlarca kilo domates ve biberin soslara dönüştürüldüğü bugünlerde, Balkan mutfağının meşhur sosu ayvar için de kollar sıvandı. İstanbul'daki bir Boşnak restoranında şef aşçı olan Aysel Altın, "Maalesef sosyal medyada artık herkes bir ürünü değiştirerek, geliştirerek, orijinalliğinden çıkararak tanıtıyor. Altını çizelim, ayvarda sadece ve sadece kırmızı, etli kapya biber kullanılmaktadır" diyerek ayvarın nasıl hazırlandığını anlattı.

Yaz sıcaklarının hüküm sürdüğü bu günlerde konserve ürünleri yerine kendi elleriyle aldıkları sebze ve meyvelerin konservelerini hazırlayan ev hanımları, kışa hazırlık yapıyorlar. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan domates sosları, salçalar, menemenlikler soğuk günlerde yazın lezzetini sürdürebilmek için hazırlanırken, Balkanlı kadınlar da geleneksel lezzetleri olan ayvar için kolları sıvadı. Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden ve İstanbul'daki bir Boşnak mutfağında şef aşçı olan Aysel Altın, Balkanlarda da kışlıkların hazırlanmaya başladığını söyleyerek, ayvarın hangi malzemelerle ve nasıl yapıldığını anlattı.

"İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ANLATILIYOR"Şef Aşçı Aysel Altın, "Ayvar normalde, geleneksel ve tarihsel olarak bir Makedon sosu. Tek başına kahvaltılık veya öğün tercihi. Akşamları, etli yemeklerin yanında sos olarak tüketilen bir gıdadır. Ama internet üzerinden çok yanlış yapımı ve yanlış bilgilendirilmesi söz konusu. Maalesef sosyal medyada artık herkes bir ürünü değiştirerek, geliştirerek, orijinalliğinden çıkararak tanıtıyor. Altını çizelim, ayvarda sadece ve sadece kırmızı, etli kapya biber kullanılmaktadır. İçerisindeki tuz oranı çok önemlidir. İçindeki küf ve bakteri dengesini sağlamakta büyük rol oynar" dedi.Kullanılan malzemenin miktarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Altın, "İlk önce orta ateşte yağsız kaynatılır. Dibinin hiçbir şekilde tutmaması için bu yapılır. Kullanacağınız malzemenin oranına dikkat edilmesi gerekir tabii ki. Biberin miktarına göre en az 2 saat, en fazla 7 buçuk saat kaynatılması gerekiyor. Bizim şu anda 7 kilo biberimiz var. 7 kilo biberi bir gün önceden közledik, suyunu akıttık, blende ettik, pişirdik. Normalde bu miktarda biberle yaptığımız ayvarın en az 2 saat kaynaması gerekiyor" diyerek yapılmak istenilen sosun miktarı yükseldikçe kaynama süresinin daha da uzadığını belirtti.

"AYVAR İLE LUTENİTSA ÇOK KARIŞTIRILIYOR"Balkanların en çok tüketilen sosları ayvar ve lutenicanın sıkça karıştırdığını dile getiren Altın, "Ana malzememiz kırmızı biber, tuz ve Ayçiçek yağı. Lutenitsa ile ayvarı çok karıştıranlar oluyor. İkisinin arasında malzeme farkı var. Ayvar, lutenitsadan daha tatlı ve sadece kırmızı malzemenin olduğu bir kışlık sos. Lutenitsa ise içerisinde patlıcan, domates, sarımsak ve kırmızı biber ile çeşitli bitkilerle hazırlanan geleneksel Boşnak baharatından oluşan bir lezzet" dedi.

"SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİLMEZSE SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"Hazırlanan sosların kavanozlanması ve saklanması için de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta olduğunu belirten Altın, "Kışın en çok dikkat edilmesi gereken koşullardan bir tanesi ısı ve dezenfektasyon kuralları. Yeni alınan kavanozlar iyice kaynatmadan, yeni üründür diye kullanılmamalı. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Saklama koşullarına mutlaka dikkat edilmeli. Isı kuralları yaptığınız kışlık ürünlerde çok önemli bir detay. Isı değişimi yapılan ürünlerde mutlaka küf ve mantar oluşacaktır. Bunlar da sağlığınızı olumsuz etkileyecektir" şeklinde konuştu.Ev hanımlarının belirtilen püf noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Aysel Altın sözlerine şöyle devam etti:

"Ayvarı yaptıktan sonra dikkat edilmesi gereklerden bir diğeri ise kavanozlaması. Kavanozların sıcak olması gerekiyor. Yani ürünün pişme haliyle ve pişme seviyesiyle kavanozlama seviyesindeki geçiş döneminin birbiriyle zıt düşmemesi ve lezzetinin değişmemesi lazım. 360 gram veya yarım kiloluk kavanozların dışında bir kavanoza ya da kaba koyulmaması gerekir. Çünkü kilolarca ayvar yapmak ve plastik ürünlerin içinde muhafaza etmek çok sağlıklı bir şey değil. Aç bitir ürünler gibi düşünün. 360 gram bir kavanoz ayvar elde edebilmek için 8 tane, yarım kilo için ise 11 adet kırmızı kapya bibere ihtiyaç var."