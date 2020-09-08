DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde son 2 hafta içerisinde 25 ev, işyeri ile araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen C.K. (15), polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Son işlediği suçlardan adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve hakkında 64 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen C.K., tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde son 2 hafta içerisinde 25 ev, işyeri ile araçtan hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen C.K.'yi, Yenimescit Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. C.K.'nin, son işlediği suçlardan adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve hakkında 64 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Öte yandan C.K.'nin işyeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.