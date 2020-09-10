DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Efsa'nın kimliğinden babasının soyadını sildirmek isteyen anneanne: Çocuğun psikolojisi kötüBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yaklaşık 4, 5 yıl önce eski eşi Tolga Yavaşer tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Gövem'in 6 yaşındaki kızı Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan ve torununun...

DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Efsa'nın kimliğinden babasının soyadını sildirmek isteyen anneanne: Çocuğun psikolojisi kötü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yaklaşık 4, 5 yıl önce eski eşi Tolga Yavaşer tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Gövem'in 6 yaşındaki kızı Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan ve torununun nüfusundan babasının soyadının silinmesi ile kişisel ilişki tesisinin iptali için dava açan anneanne Ferda Gövem, "Çocuğum, torunumun gözleri önünde öldürüldü. Bu nedenlerle çocuğumun psikolojisi kötü" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tolga Yavaşer, 29 Mayıs 2016 tarihinde boşandığı eşi Esra Gövem'i, o dönem 20 aylık olan kızları Efsa Derin'in gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Yavaşer, müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan anneanne Ferda Gövem, torununun babasıyla kişisel ilişkisini kesmek ve nüfus kaydından soyadını sildirmek için Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Bugün görülecek davada karar çıkması beklenirken anneanne Ferda Gövem, "Eski damadım Tolga Yavaşer, kızımı öldürdüğü için şu an cezaevinde. Çocuğum, torunumun gözleri önünde öldürüldü. Bu nedenlerle çocuğumun psikolojisi kötü. O şahısla cezaevinde görüşmesi çok yanlış. Ben çocuğumun etkilenmemesi için her ay pedagoga götürüyorum" dedi.'BEN SENİN ANNENİ ÖLDÜRDÜM, ÖZÜR DİLERİM KIZIM' DEMİŞEfsa Derin'in cezaevinden kötü etkilendiğini söyleyen Gövem, şöyle konuştu: "O dönem Efsa'nın cezaevinde babasıyla görüşebilmesi için bilirkişi geldi ve yarım saatlik bir kontrol yaptı. Bence bu sağlıklı bir netice değil. Çocuğum şu anda 6 yaşında. Doğduğundan beri çocuğuma baktım. Onun neye kızdığını, nasıl güldüğünü her şeyini bilen benim. Bu raporu sağlıklı görmediğim için bu davayı açtım. Ben her türlü özeni gösteriyorum. Ben anneannesiyim ama beni annesi olarak biliyor. Kendi annesine 'cici annem' diyor. Görüştüğümüz pedagog da bazı şeyleri zamana yayarak, alıştıra alıştıra söyleme kararını verdik. Geçen cezaevine gittiğinde, çocuğum geldiği zaman normalde yapmadığı hareketleri yapıyordu. Bağırmalar, oyuncakları kırmalar. Tekrar doktora götürdüğümüzde meğerse, çocuğun babası, 'Ben senin anneni öldürdüm. Özür dilerim kızım' demiş. Biz bu kadar itina gösterirken, çocuğun duyduğu şey bizi şok etti. Dolayısıyla torunumun kişisel ilişkisini, cezaevine gitmesini ben kabul etmiyorum. Bu yüzden dava açtım. Davamın da arkasındayım. Her ne netice olursa olsun torunumun da arkasındayım, yanındayım her zam

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ferda Gövem ve minik Efsa'de görüntü detayı-Ferda Gövem röp-Efsa'nın bebekleriyle oynaması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir),

==========================

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan Ali Tokmakcı (52) evinde ölü bulundu.Burdur'da inşaatlarda çalışan Ali Tokmakcı'dan birkaç gündür haber alamayan arkadaşları ağabeyine ulaştı. Pazar Mahallesi Kanrıcı sokaktaki eve gelen ağabey kapının açılmaması üzerine yan taraftaki dairenin balkonundan içeri girdiğinde, Ali Tokmacı'yı mutfakta yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Tokmakcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Ağabey Şenol Tokmakcı, "Arkadaşları 'Ali'ye ulaşamıyoruz' diye beni aradı. Telefonla aradım kapalıydı. Geldim kapıyı çaldım açılmadı. Ev sahibine söyleyip balkondan evine girdim. Odalara baktım. Mutfakta ölüsünü gördüm. Ondan sonra polise haber verdim" dedi.Ali Tokmakcı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polis araçlarıEv dış görünüşOlay yeri inceleme ekipleriŞenol Tokmakcı ile röp.Cenazenin çıkarılışıCenaze arabasının gidişiDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

==========================

Otomobil, beton mikserine arkadan çarptı: 4 yaralı

SİVAS'ta otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Sevinç (35) yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Işık Altan idaresindeki 58 NZ 684 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Kaan Paşa (11), Seçil (35) ve Melih Hamza Sevinç (4) yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Muhammet Ali Sevinç ile Kaan Paşa Sevinç'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Balıkesir, Edremit, Burdur, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


Son Dakika

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar Ordu'da ana caddelerde sigara içilmesi ve cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklandı Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'in çapraz bağları koptu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı         
14:35
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu         
14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı         
13:12
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet gerekiyor Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet gerekiyor         
12:13
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı         
08:32
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı         
19:54
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 17:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei