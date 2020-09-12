DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Hırsızdan gazetecilere: Aman iyi çek ağabey

KONYA'da 20 bin TL değerindeki doğalgaz tesisat malzemelerini çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden İshak Baş (29), kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Aman iyi çek ağabey" dedi. Baş'ın neden hırsızlık yaptınız? sorusuna ise, "Sana mı soracaktık?" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Olay, 8 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonetle iş yerinin önüne gelen şüpheliler, yaklaşık 20 bin TL değerindeki doğalgaz tesisat malzemelerini çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin daha önce de poliste çok sayıda suç kayıtları bulunan İshak Baş, Mehmet Emin Balcı (33) ve Mehmet Erdem Ünal (29) olduğunu belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 bin TL değerindeki malzemeleri 200 TL'ye sattığı belirlendi.'İYİ ÇEK AĞABEY'

3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İshak Baş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Aman iyi çek ağabey" dedi. Baş'ın neden hırsızlık yaptınız? sorusuna ise, "Sana mı soracaktık?" diye cevap vermesi dikkat çekti. 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.