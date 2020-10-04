DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

Konya'da minibüste maske tartışması

KONYA'da şehir içi toplu taşıma yapan minibüste bir kadın yolcu, arkasında oturan erkek yolcuya, taktığı maskenin burun kısmı açıkta olması nedeniyle uyarıda bulunup kurallara uygun olarak takmasını söyledi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma yaşandı. O anlarda başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü.

Olay, geçen cuma günü şehir içi toplu taşıma yapan bir minibüste meydana geldi. İsmi belirlenemeyen kadın bir yolcu, arkasında oturan erkek yolcu ile ayakta duran bir yolcuya, taktıkları maskenin burun kısmı açıkta olması nedeniyle uyarıda bulunup, kurallara uygun takması gerektiğini söyledi. Arkasında oturan erkek yolcu, tepki gösterdi. Bunun üzerine kadın ve erke yolcu arasında tartışma çıktı. Kadın yolcu, erkek yolcuya, maskesinin burun kısmı açıkta kaldığı için fotoğrafını çekip polisi arayacağını söyledi. Erkek yolcu da "Cezayı yazdır lütfen. Cezadan korkmuyorum çenenden bıktım." diyerek, minibüsü durdurup indi. Kadın yolcu, 'Eğer ki toplu araca biniyorsan, maskeyi takacaksın. Çekerim valla hiç affetmem, cezayı yiyin ki aklınız başınıza gelsin"diye konuşmasını sürdürdü. Bunun üzerine diğer yolculardan bazıları kadın yolcunun hala konuşmasını sürdürmesi nedeniyle gürültü yaptığı gerekçesiyle 'Tamam yolcu indi, bağırarak konuşmayın lütfen, gürültü kirliliği yapıyorsunuz', ' Binmeyin o zaman' gibi sözlerle tepki gösterdi. Kadın yolcu da, " Sabahtan beri 10 kişiyi uyardım. Ne demek binme. Millet maskesiz gezecek diye binecek mi? Müdahale etmem lazım. Eğer ben o kişiye müdahale etmiyorsam hayvanım, insansam edeceğim. Hoş göremem öyle hataları. O maskesizlerin yüzünden biz mağdur oluyoruz. Ne kadar zor geliyor insanlara maske takmak. Öğrenemediler. " sözleriyle karşılık vererek tepkisini sürdürdü.Tartışma anları da bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü.