DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Kaldırımda yürüyen aileden baba ve oğulun korkunç ölümü kamerada

KONYA'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu baba Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eşmen Özkan'ın (5) öldüğü, eşi Sibel Özkan'ın (36) yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkıp hızla gelen aracın Özkan ailesi fertlerine çarpması yer alıyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan, eşi Sibel Özkan ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada Ahmet Eymen Özkan olay yerinde, Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi'nde, sürücü Furkan O. da Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ölen baba ve oğlunun cenazeleri ise bugün öğle namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Özkan ailesi fertleri kaldırımda yürürken, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu anlaşılan otomobil çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle önce havaya fırlayan Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen Özkan, yolun kenarındaki bahçe duvarına çarpıp yere savruluyor. Aynı şekilde havaya fırlayıp yere savrulan anne Sibel Özkan da hemen ayağa kalkıp eşi ve oğlunun yanına gidip durumlarına bakıyor.

Soruşturma sürüyor.