DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Van depreminin yıldönüm yaklaşırken dehşet anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

VAN'da, 9 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kalırken, aradan geçen zamana rağmen yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir düğün kamerasına yansıyan korku, acı ve panik anları, depremin şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Van, 23 Ekim 2011 tarihinde 7.2, 9 Kasım 2011'de de 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 180 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü adeta harabeye döndü. Enkaz alanına dönen Erciş, yapılan yeni çalışmalarla yaraları sarılıp, yeniden toparlanırken, depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yıl dönümüne sayılı günler kalan 23 Ekim 2011'deki bir düğünde çekilen görüntülerde, korku, acı ve panik anları kameraya yansıyor. Düğüne gelenler, yaşanan şiddetli sarsıntı ile birlikte bir anda adeta şoka girip sağa-sola koşuştururken, yıkımla birlikte çevrede yükselen toz bulutu ve yıkılan binaların arasında koşuşturan insanların yaşadıkları acılar ise yürek burkuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORBarış KUL/ERCİŞ,

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'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama MERSİN'de, sahte bahis kuponlarıyla yüksek kazanç vadedip, sosyal medya kullanıcılarını dolandırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mersin dışındaki 3 ilde 4 kişiden 28 bin lira dolandırdıkları belirlendi. İnternet üzerinden sahte bahis kuponu satışlarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya kullanıcılarını dolandırdığı belirlenen H.Ş.T., M.Y., U.O., C.B., A.B. ve E.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, hesap kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.1'İ İTİRAFÇI OLDU

Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden M.Y. itirafçı olurken, şüphelilerin aynı yöntemle Antalya, Muğla ve Adana'da yaşayan 4 kişinin toplamda 28 bin 740 TL'sini dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş.T. ve M.Y.'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışına çıkma yasağı getirilen U.O., C.B. ve A.B.'yi adli kontrol şartı ile salıverip, E.N.'yi de ev hapsi cezasına çarptırdı.