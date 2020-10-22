DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

22.10.2020 10:29
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

TIR'a tutunan bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameradaBursa'da TIR'ın dorsesine tutunarak giden bisikletli 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TIR'a tutunan bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da TIR'ın dorsesine tutunarak giden bisikletli 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletlilerden biri, kendisini uyaran kişiye, "Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparımö dedi.

'Bursa'da iki bisikletli, dün akşam saatlerinde Kestel- İnegöl ilçesi arasındaki Eskişehir yolunda, TIR'ın dorsesine tutunup ilerleme başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 60 kilometre hızla giden TIR'ın arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bisikletlilerden biri kendisini uyaran kişiye, "Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparım. TIR'ın stop lambaları yandığında yavaşlıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Bisikletlilerin trın dorsesini tutarak ilerlemesi-Vatandaşların bisikletlileri uyarması-Bisikletlilerin vatandaşla konuşması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

============================

Seyir halindeyken kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne ceza

Bursa'da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne bin 834 lira para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki 41 VD 611 plakalı kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü. Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu'nun 65 1-g maddesi gereği 'gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi' nedeniyle bin 834 lira para cezası uygulandı.

Cep Telefonu, Kestel, Bursa, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı 10 havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi
Son Dakika! Hatay'da 23 yıldır aranan sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü Son Dakika! Hatay'da 23 yıldır aranan sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü         
10:18
Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti         
10:09
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
"Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım" dediği öne sürülen Adil Gür: Ersin Tatar beni aradı         
09:57
5 gündür üst üste düşen dolar, 7,80'den işlem görüyor 5 gündür üst üste düşen dolar, 7,80'den işlem görüyor         
09:55
Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi         
09:32
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu         
07:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei