DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı; polis tek tek inenleri saydı

ADANA'da pandemi nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları 14 kişi kapasiteli minübüsten 37 kişi çıkmasıyla şaşkına döndü. Polis minibüsteki yolcuları, tek tek indirip, saydı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş Bulvarında trafik uygulaması başlattı. Polis, bir süre sonra şüphe üzerine 72 AAK 274 plakalı minibüsü durdurdu. Abdullah Ertem yönetimindeki minibüste 14 yolcu olması gerekirken, çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Polis yolcuları tek tek indirerek kişileri saydı. Minibüste 37 yolcunun bulunduğunu belirledi. Ayrıca sürücünün ehliyet sorgusunda SRC belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Minibüs 60 gün trafikten men edilirken, sürücüye 6 bin 806 lira para cezası verildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA,

=================================

Bursa'da, 3 bin TL'lik cep telefonunu hırsızlığı kamerada

BURSA'da, 3 şüphelinin iki iş yerinden 3 bin lira değerinde cep telefonu ile kulaklık çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri şüphelileri dolmuşta yakalayıp, çalınan ürünleri aldı. Yaşanan arbede sırasında şüpheliler kaçtı.

Merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu 3 kişi, 17 Eylül günü Davutdede Mahallesi'ndeki cep telefonu satışı yapılan iş yerine girdi. Şüphelilerden 2'si çalışanları oyalarken, diğeri ise vitrindeki 3 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Şüpheliler iş yerinden ayrıldıktan sonra vitrindeki cep telefonlarını kontrol eden çalışanlar, bir telefonun eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde, telefonun çalındığını fark eden çalışanlar, çevredeki telefoncuları arayıp, dikkatli olmalarını söyledi.Şüpheliler aynı gün, Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki Rıdvan Kılıç'a (31) ait cep telefonu satışı yapılan iş yerinden de aynı yöntemle cep telefonu kulaklığı çaldı.

DOLMUŞTA YAKALANDILARKulaklıkların çalındığını fark eden Kılıç, durumu polise bildirip, bölgedeki diğer telefoncu esnafıyla şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Esnaf, şüphelileri bir dolmuşta gördü. Dolmuşu takip eden Kılıç, durakta durmasıyla 3 şüphelinin yanına gitti. Şüpheliler ve telefoncular arasında kısa süreli tartışma çıktı. Çaldıklarını bırakan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kılıç, durumu polis ekiplerine bildirerek, şikayetçi oldu.

'YAKALADIK AMA ELİMİZDEN KAÇTILAR'

Hırsızların kendi dükkanından kulaklık, arkadaşının dükkanından da 3 bin TL değerinde bir telefon çaldıklarını belirten Rıdvan Kılıç, "Bir arkadaşımın dükkanından telefon çaldılar. 3 kişi dükkana girmiş. 2 kişi görevlileri oyalıyor, diğer kişi de telefonu aldıktan sonra çıkıp gidiyorlar. Geçen gün de bir başka bayiye gitmiş, oradan da bana gelmişler. Bizden çıktıktan sonra komşu bayi beni aradı. 3 Suriyelinin hırsızlık amaçlı gezdiğini söyledi. Hemen güvenlik kameralarına baktım. Benden de kulaklık çalmışlar. Daha sonra Yeşilyayla Mahallesi'ndeki telefoncu arkadaşlarımızı aradık. Gelirlerse tedbirli olmalarını söyledik. Olayın akabinde arayan arkadaşlarımız oldu, bizler de takip ettik. Eski fakülte kavşağındaki bir minibüste hırsızları yakaladık. Aramızda bir arbede çıktı, çalınan telefonu aldık ama bir anda elimizden kurtulup kaçtılar. Benim dükkanımdan kulaklık çalındığını fark edince 10 dakika kadar dışarıda aradım. Bulamayınca dükkana döndüm. Diğer şubelerden haber gelince izlerini bulduk, yakaladık ama elimizden kaçtılar. Piyasa değeri 3 bin TL olan telefonu çalmışlardı ama kurtardık. Yakalayınca geri aldık. Başka bir bölgeye gittiklerinde meslektaşlarımızın canı yanmaması için kendilerine uyarıda bulunmak istiyorum" dedi.