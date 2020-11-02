DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

02.11.2020 10:52
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Yılmaz Erbek Apartmanı yıkılıyorİZMİR'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve deprem sonrası zemin katları çökünce eğilen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışkaları sürüyorSeferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.

Yılmaz Erbek Apartmanı yıkılıyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve deprem sonrası zemin katları çökünce eğilen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışkaları sürüyor

Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı, zeminindeki 3 katın çökmesi sonrası yana doğru eğildi. 1 kişinin yaşamını yitirdiği enkazdan 5 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler binanın çökmemesi için günlerce 3 vinçle apartmana destek sağladı. Bu sırada binada kimsenin olup olmadığı da kontrol edildi. Binada kimsenin bulunmadığı anlaşılınca dün saat 21.30'da yıkım için harekete geçildi. İlk olarak binaya sabitlenen vinçler, geri çekildi. Güvenlik önlemlerinin ardından yıkım için çalışma başlatıldı. Bu sabahki çalışmada binanın üst katları iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıkım çalışmasıDrone görüntüsü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN/ İZMİR

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Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti görüntüledi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazın altından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Ozışık, kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10. sınıf öğrencisi ve okul birincisi Günay Özışık, depremden kurtularak yaşam mücadelesini kazandı. Doğanlar apartmanında 10 saat süresince enkazın altında bekleyen Özışık'ın tedavisine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Oğlunun hayatta kalmasını sağlayan tüm sağlık ekiplerine teşekkürlerini ileten anne Olcan Özışık oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı: "Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Benim oğlum 15 yaşında, Günay Özışık. Ben deprem sırasında abisi Tanay ile beraber Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi. Günay ise o sırada evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş. Onunla evde oturuyorlardı. Ben hastanede deprem olurken hemen Günay'ı düşündüm ve ona telefon ettim. Telefonu açtı 'Anneee' diye çığlık attığını duydum o anda bina yıkılmış ve enkazın altında kalmış. Eşimi aradım ve çabuk eve gitmesini söyledim. Günay'a ulaşamıyorduk. Trafik nedeniyle, hastaneden eve gelmem 2 saati buldu. Binanın yıkıldığını gördüm ve oradan oğlumun nasıl çıkacağını düşündüm. Şükürler olsun kurtarma ekipleri polisler ve sağlık çalışanları oğlumu 10 saat sonra çıkardılar. Şu an yoğun bakımda bacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar böbrekleri yaralanmış Allah'ın izniyle kurtulacak. Buna şükür."TELEFONUYLA KAYDETMİŞGünay Özışık'ın depremin ardından tüm soğukkanlılıkla beklediği anlatan anne Özışık şunları anlattı: "Çok bilinçli ve akıllı bir çocuk. Hiçbir zaman kendini bırakmamış. Enkaz altındayken son olarak benimle telefonda konuştuğu için elinde cep telefonu vardı ve etrafındaki görüntüleri çekmiş. 4 kez 112'yi aramış. Biz bunu, bugün telefonu şarja takınca gördük. Bana sesli mesajlar yollamış. 'Anne ben enkazın altındayım' demiş. Tabii hiçbirisi bana ulaşmamıştı. Kuzeninin kurtulduğunu duyunca orada 'Ahmet ben de buradayım, beni de kurtarsınlar' diye seslenmiş. Deprem anında kuzeni salondan çıkıyormuş o da muhtemelen odasından çıkıyordu. Kuzeni 2 saat sonra kurtarıldı. Günay'a daha sonra ulaşıldı. Bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezilmiş."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Anne Olcan Özışık ile röp,-Günay Özışık'ın telefonla kaydettiği görüntüler.

Haber Nevra UÇKAÇ Gökçe ADAR Kamera Hande NAYMAN/ İZMİR

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Kameraya yansıyan cinayetin şüphelisi tutuklandı

BATMAN'da güvenlik kamerasına da yansıyan, satırla ve bıçakla saldırdığı Erkan Genç'i (35) öldüren Erhan E., yakalandı. Gözaltına alınan Erhan E. tutuklandı.Olay, 31 Ekim'de Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle Erkan Genç ile Erhan E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan E., yanındaki satır ve bıçakla Erkan Genç'e saldırdı. Aldığı darbelerin ardından kanlar içinde caddedeki bir iş yerine sığınan Genç'e, Erhan E. saldırmayı sürdürdü. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, saldırıdan kurtulmak için kapıyı tutan Genç, burada vücuduna aldığı darbeler sonrası yere yığıldı. Buna rağmen satırlı saldırıya devam eden Erhan E. daha sonra kaçtı. Erkan Genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erhan E.'yi yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler yüzlerce görüntüyü izledikten sonra Erhan E.'nin Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Diyarbakır polisiyle irtibata geçildi. Erhan E. kent girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Batman'a getirilen Erhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cep Telefonu, Bayraklı, Deprem, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


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