DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

03.11.2020 10:11
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Bursa'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü İsmail Durgut (78) ve eşi Kafiye Durgut (75), arazi motosikletiyle ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Kararan havayla birlikte eşiyle eve dönmek için ATV ile yola çıkan İsmail Durgut, rampada aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen araçtaki sürücü ile eşi ağır yaralandı. Yaralı çift olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren İsmail Durgut, 15 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


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