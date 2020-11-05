DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

05.11.2020 10:37
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Binaların kaldırılan enkazları havadan görüntülendiİZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

Binaların kaldırılan enkazları havadan görüntülendi

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor. DHA, yürütülen çalışmaları havadan görüntüledi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar'da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir'in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43'ü ise karaya oturdu. Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.

DEPREMİN SİMGELERİ 'ELİF' VE 'AYDA'

Deprem sonrasıçöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, 107 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu. Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti. Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in de binanın enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı. Öte yandan depremden birçok can dostu da sağ kurtarıldı. Depremin 65'inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda köpek Ares, enkaz altından çıkarıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 97 saat sonra ise 'Mestan' isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYORAşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadında 159, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75. Yıl Parkı 50, Tepekule Mah. 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulumu tamamlandı. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve bin 21 ısıtıcı dağıtımı yapıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park'ta bulunan 11.500 m2 kapalı alana sahip depo, 150 personel ile faaliyete geçirildi. Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 9 bin 3 kişiyle görüşüldü. Çalışmalarda kullanılmak u"zere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından 10 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı kaydedildi. Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erince enkazların kaldırılması için iş makineleriyle çalışmalara geçildi. DHA ekiplerin çalışmalarını havadan görüntülendi.

Seferihisar, Deprem, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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